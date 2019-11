Lead de l'article

Aujourd’hui, 11 novembre, c’est le jour du Souvenir. 📅⠀ ⠀

Chaque année, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale et on en profite pour se souvenir de toutes les personnes qui ont défendu la nation. ⠀ ⠀

Le symbole de cette journée est le coquelicot, une petite fleur rouge qui poussait sur les champs de bataille pendant la guerre. C’est pourquoi plusieurs personnes portent cette fleur sur leur vêtement aujourd’hui.