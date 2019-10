Les jeunes eux, ils voteraient pour qui?

Lead de l'article

Et si c’étaient les jeunes qui avaient voté, penses-tu que le résultat de l’élection fédérale du 21 octobre aurait été différent?

VoteÉtudiant.ca, avec son programme d’aprentissage permetant aux jeunes de faire l’expérience du processus de vote (Nouvelle fenêtre) , s’est posé la question en faisant voter 1,1 million d’élèves du primaire et du secondaire, et ce dans pas moins de 8000 écoles différentes.

Le résultat?

Et bien… Les jeunes ont voté eux aussi pour ramener Justin Trudeau et les libéraux au pouvoir, en laissant toutefois un peu plus de place aux verts (18% des votes) et aux néo-démocrates (25% des votes).

Alors, est-ce que ce sont les jeunes qui votent comme leurs parents, ou ce sont les parents qui sont influencés par leurs jeunes? Mystère...