On le sait : entrer au secondaire, c’est stressant. Heureusement, notre collaboratrice Audrey vole à ton secours et te donne de précieux conseils avec son premier reportage. Comme ça, lorsque toi aussi tu entreras au secondaire (si ce n'est pas déjà fait et loin derrière toi), tu sauras qu’au fond, tout ça, ce n’est pas si inquiétant 😉.