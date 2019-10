Lead de l'article

Comme dit Massi Mahiou, des débats c’est important. Mais quand on parle de débats, on parle pas juste de t'obstiner avec tes parents... quoique c’est quand même une bonne pratique. 🤷‍♀️ À MAJ, on t’encourage fortement à commenter nos vidéos, nos photos et nos stories. Pose tes questions et argumente, ça va nous faire plaisir de te répondre et de t’aider à comprendre. 😎