Un petit coup de chaleur pour le Canada

Selon un rapport récent du ministère canadien des Ressources naturelles, le Canada se réchaufferait deux fois plus vite que le reste de la planète. Et un climat plus chaud, ça veut dire un plus grand risque de conditions météorologiques extrêmes.

Les feux de forêt, les pluies abondantes ou les pénuries d’eau pourraient ainsi être de plus en plus fréquents. Preuve que ce n’est pas parce qu’on a beaucoup d’eau qu’on ne peut pas aussi avoir de problèmes de sécheresse. 😕

Notre conseil du jour pour la planète : réduire la durée de tes douches, même si on sait que c’est pas toujours évident de se convaincre de quitter cette zone si confortable (on le sait, c’est difficile pour nous aussi).