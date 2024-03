Le camp des mariages : un hiver au campement du Centre Robert-Guertin

Le 31 décembre dernier, Sarah Patry a dû être hospitalisée d’urgence pour hypothermie. Elle n’avait pas mis son manteau pour aller porter secours à un de ses amis du campement près du Centre Robert-Guertin, qui souffrait lui aussi du froid. « J’ai une hanche artificielle. Ce que je ne savais pas, c’est que du carbone, ça gèle en hiver », raconte-t-elle.

Une autre histoire de survie. Sarah Patry habite le campement depuis deux ans, après avoir vécu des épisodes difficiles qui l’ont poussée à l’itinérance. Elle y a rencontré celui qui est maintenant son conjoint, Cédric Perrault. Le 1er janvier était une journée spéciale pour les deux.

Ils devaient se marier. My Big Fat Street Wedding , raconte Sarah Patry avec humour, en référence au populaire film américain My Big Fat Greek Wedding (Mariage à la grecque, en français). Son hospitalisation bouleversait leurs plans. Ils n’allaient cependant pas s’arrêter pour si peu.

D’autres campeurs ont mis l’épaule à la roue. Le chien Moka a transporté les alliances. L’entreprise Devcore, dont les tentes chauffées ont fait la manchette à l’aube de l’hiver, a fourni le gâteau. Un bon samaritain a fourni la pizza pour tout le monde. Une bénévole a fait un don de vêtements.

Tous se sont rassemblés autour de Cédric Perrault et Sarah Patry.

On est une belle grande famille ici. Dysfonctionnelle, évidemment. Il y a des hauts, des bas, des chicanes, des rires, mais au bout de la ligne, c'est ma famille pareil.

Cédric Perrault et Sarah Patry se sont donc mariés sous le chapiteau du campement, une grande tente de fortune. Entourés des leurs.

Ce jour-là, le peu qu’ils avaient était un trésor. Dès le lendemain cependant, ils retournaient à leur survie.

Événement rare le 1er janvier 2024 sur le campement du Centre Robert-Guertin : un mariage est en préparation. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté / Eloe

C'est le chien Moka qui aura la responsabilité de transporter les alliances. Photo : Gracieuseté / Eloe

Les conjoints ont échangé leurs alliances après une cérémonie haute en couleur. Photo : Gracieuseté / Eloe

Les convives ont dansé après le mariage. Photo : Gracieuseté / Eloe Album photo: Campement Robert-Guertin mariage

Le mariage Devcore

Sarah Patry est l’une des nombreuses personnes en situation d’itinérance qui habitait le désormais bien connu campement qui borde le ruisseau de la Brasserie, à Gatineau.

Or, en décembre dernier, une nouvelle venue a fait son entrée dans le stationnement de l’aréna. L’entreprise Devcore, qui possède près de 4000 portes à travers le Québec, s’est mobilisée avec d’autres entreprises de la région pour offrir des tentes chauffées aux résidents du campement.

Les tentes rouges sont maintenant familières à quiconque passe régulièrement à proximité du Centre Robert-Guertin. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico, CBC News

Un partenariat a été conclu avec l’organisme Itinérance Zéro. En 21 jours, des tentes rouges, chauffées, allaient faire leur apparition dans le stationnement qui accueillait autrefois les partisans des Olympiques de Gatineau. Une mobilisation sans précédent pour une crise qui l’est tout autant.

Désormais, le privé sautait à pieds joints avec des moyens dans les problèmes d’itinérance. Une implication remarquée dans le milieu, qui ne manque pas de bouleverser un écosystème fragile, qui dit crouler sous les demandes d’aide.

Un PDG dans un stationnement

Jean-Pierre Poulin, président de Devcore, mesure au moins une tête de plus que tous ceux qui l’entourent. En octobre dernier, l’entrepreneur s’est dirigé vers le campement un dimanche matin. Il faisait assez beau , se rappelle-t-il.

Monsieur Poulin voulait rencontrer les gens qui y habitaient. Parce qu’on a souvent des préjugés , dit-il. Aujourd’hui, c’est JP pour tout le monde.

Jean-Pierre Poulin est maintenant une figure bien connue sur le campement du Centre Robert-Guertin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il racontera au lancement du projet l’indignation qui l’habitait à la vue de tous ces hommes et ces femmes sans toit, à l’aube de l’hiver. Au Canada, ça n’a pas de bon sens en 2023 , avait-il tonné en conférence de presse.

Quand j’ai pris mon café avec eux dans [le chapiteau, ils m’ont nommé] quatre besoins. Il y avait un besoin de dormir au chaud et en sécurité, ils avaient besoin de toilettes chauffées à l’extérieur, de pouvoir se laver et laver leur linge , énumère l’homme d’affaires en entrevue sur le campement, au début du mois de février.

Rapidement, il fait une tournée d’appels auprès d’autres entreprises de la région. Il appelle le directeur général d’Itinérance Zéro. Benoît Leblanc a refusé notre demande d’entrevue dans le cadre de ce reportage.

Nancy Martineau a œuvré dans le réseau public pendant 33 ans. Elle a fait le saut dans le projet de Devcore et Itinérance Zéro dès qu'elle a reçu l'appel de Jean-Pierre Poulin. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico, CBC News

Le PDG de Devcore recrute Nancy Martineau, qui cumule 33 ans de services dans le réseau public. C’est elle qui a mené le projet Moi aussi, j’ai des rêves , en amenant des gens de la rue à l’étranger. Elle en a produit un documentaire en 2013. Elle indique aussi avoir opéré des maisons de chambres pendant 12 ans. En 2023, elle devient directrice des projets humanitaires pour Devcore.

On parle d’un projet qui est vraiment hors du commun, puis qui ne “fitte” pas nécessairement dans un système public conventionnel , dit-elle.

On est tous responsables de l'itinérance. L'itinérance, c'est les gens qu'on retrouve dans la rue, c'est des gens qu'on n'a pas voulus dans notre société, c'est des gens qui ont été exclus pour différentes raisons.

C'est le gars de qui on a ri dans la classe, c'est celui qui n’a pas réussi à garder sa job parce qu'il était pas assez beau, parce qu'il était pas assez vite. [...] Puis qu'on le veuille ou non, en ce moment, le privé a des moyens que le public n'a pas , ajoute Nancy Martineau.

Dix intervenants avec des quarts de travail fixes et six intervenants sur appel se partagent les quarts de travail pour soutenir les résidents du campement. Ceux-ci doivent prendre connaissance des règles du campement pour y accéder.

Il y a un code de vie qu'on révise avec eux et qu'ils doivent accepter. Et dans le code de vie, ce qu'on demande, c'est d'être prêt à aller de l'avant, puis de faire des démarches [pour se sortir de la rue] et d'accepter un suivi , explique Mme Martineau.

Environ deux mois après le lancement, il y avait eu expulsion des occupants de trois tentes en raison du non-respect dudit Code de vie, selon Mme Martineau. Sarah Patry et Cédric Perrault en font partie. Ils ont dû quitter leur tente en janvier, en raison d’accumulation compulsive.

Une vie dans deux sacs

Ils veulent qu’on mette notre vie dans deux sacs , déplore Cédric Perrault. C’est impensable.

Sarah Patry et Cédric Perrault l’admettent d’emblée : On est des ramasseurs quand même . Ils disent ramasser des vêtements pour les redistribuer aux autres campeurs.

Or, le Code de vie du campement Devcore interdit aux résidents d’avoir l’équivalent de plus de deux sacs poubelle par personne.

Toutes les tentes installées dans le stationnement du Centre Robert-Guertin sont munies d'une chaufferette électrique et d'un ou deux lits. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Nancy Martineau a refusé de commenter des situations précises pour des raisons de confidentialité. Quand c’est rendu non sécuritaire, on n’a pas le choix d’agir , explique-t-elle, qui ajoute du même souffle en ce moment, on n’a pas d’équipe en Outaouais qui travaille sur l’accumulation compulsive. C’est un problème , juge-t-elle.

Depuis leur expulsion, Cédric Perrault et Sarah Patry vivent avec les moyens du bord. Ils ont été hébergés au Gîte ami quelques jours. La règle du refuge est qu’une personne ne peut y résider plus de 15 jours consécutifs. Sinon, ils habitent une roulotte sans chauffage.

Ils rêvent d’un hébergement de transition, mais pour l’heure, les ressources débordent. Ils affirment être sur une liste d’attente. Il n’y a rien qui débouche, absolument rien , se désole Sarah Patry.

À défaut d’obtenir un logement, Cédric Perrault, lui, cherche une roulotte vraiment pas chère pour loger son ménage en attendant.

L’implication du privé : oui, mais...

Ce nouveau mariage entre une entreprise privée, les pouvoirs publics et le milieu communautaire est-il heureux?

Le directeur général du Centre d’intervention et en prévention de la toxicomanie en Outaouais (CIPTO), Yves Séguin, n’hésite pas à saluer l’initiative de Devcore. Ça a amélioré un petit peu leur sort, mais ça demeure de l'urgence , note-t-il.

Pour lui cependant, cela ne change rien aux fondements de la crise. Il n’y a pas une semaine sans qu'il n’y ait pas une personne, un ménage, qui se retrouve à la rue , explique le gestionnaire.

Ce n'est pas juste dans le secteur urbain. Même dans la MRC des collines, dans le secteur de Buckingham, même dans la Petite Nation, il y a plein d'interventions qui sont faites auprès de personnes qui vont perdre leur logement ou le lieu où ils habitent.

Et encore, selon lui, nous n’avons rien vu. On sait que dans deux, trois ou quatre mois, il va y avoir encore plus de personnes qui vont lever la main. Plus de familles également qui vont dire : "Moi je suis plus capable de payer, je vais me retrouver en situation d'itinérance" , ajoute Yves Séguin.

Il n’a rien contre l’implication du privé en itinérance. Mais c’est tout de même pour lui un constat d’échec quand ce n’est pas la santé, les services sociaux qui sont capables de venir en aide aux personnes dans le besoin de notre communauté .

Yves Séguin salue l'initiative de Devcore, mais croit tout de même que la responsabilité de l'itinérance relève des pouvoirs publics et du milieu communautaire. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il insiste aussi sur le fait que c’est à la communauté, d’abord et avant tout, de décider de ses priorités. Il s’inquiète de la gouvernance de tels projets. Le privé fait partie de notre communauté, mais quand c'est eux qui disent : "Nous avons la solution", ça peut déraper rapidement , selon lui.

Si c’est dans la logique du privé, il va y avoir des laissés-pour-compte , craint-il.

J'ai cette crainte que ça ne va répondre qu'à une partie des problématiques, que les gens qui sont les plus fragiles, les plus désorganisés ou qui vivent ou qui ont des vécus des plus grands [traumatismes] seront rapidement mis à l'écart, eux autres aussi , conclut-il.

Me Anne Thibault, avocate-coordonnatrice de la Clinique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais, croit que l’État élude ses responsabilités en matière d’itinérance.

C’est Devcore qui paie des tentes, mais c’est l’obligation de l’État [...] de mettre en œuvre les droits des personnes , juge l’avocate.

L’avenir

Louis habite le campement Devcore depuis son installation. C’est une place chauffée et tranquille , dit ce jeune homme de peu de mots.

Louis, c’est un nom d’emprunt, car il ne souhaite pas être identifié pour ne pas nuire à ses perspectives d’emploi. L’hiver dernier, il habitait son camion. Les tentes installées par Devcore sont venues le soulager pour les mois d’hiver.

Je suis plutôt antisocial. Ça me convient d’être seul dans ma tente , explique celui qui dit souffrir d’anxiété. Les tentes, ça permet de moins s’inquiéter des autres , ajoute-t-il.

Ce constat se confirme dans les résultats du projet, selon Nancy Martineau.

Il faut se rappeler qu’à l'époque, il y avait quand même 100 campeurs sur le bord de la rivière. Là, on est rendu à une vingtaine. [...] Ici, on n’a eu aucun feu. On n’a eu aucune overdose menant à la mort. On n’a pas de violence directement sur le site. [...] Les gens dorment au chaud et en paix , explique-t-elle.

Les tentes doivent être retirées le 15 mai prochain, alors que le permis de la Ville de Gatineau viendra à échéance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Or, ce répit pourrait être de courte durée. Le permis octroyé par la Ville de Gatineau qui permet l’installation des tentes chauffées vient à échéance le 15 mai prochain. Des travaux de démolition de l’aréna sont aussi prévus, de même que d’autres chantiers dans les deux prochaines années.

Nous, on sait que ce n’est pas la solution grandiose à long terme.

On [est] en train de travailler avec les campeurs pour voir s’il y a des possibilités de créer des partenariats dans le privé pour offrir un logement avec un soutien communautaire , ajoute Mme Martineau.

Elle affirme être en démarches avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais pour le financement d’intervenants qui seraient en mesure d’offrir ce soutien.

Des toilettes et une roulotte destinées aux intervenants ont été aménagées directement sur le campement. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico, CBC News

Jean-Pierre Poulin, pour sa part, planche sur un projet de fondation. Un projet un peu différent ou unique . Il rêve d’un immeuble hybride , qui comprendrait des logements sociaux et qui pourrait créer des revenus versés à cette fondation.

L’homme d’affaires aimerait un congé de taxes municipales et scolaires et une contribution d’Hydro-Québec en électricité pour faire cheminer le projet.

[Ce sont] des initiatives comme ça qui pourraient nous amener à aller un peu plus loin dans la réflexion, puis nous permettre de créer des produits immobiliers qui pourraient être rentables et qui pourraient être bien gérés , plaide M. Poulin.

On ferait la gestion de ça avec les organismes qui, eux, connaissent bien, les besoins des futurs résidents. C'est un gros mandat , avance l’entrepreneur.

Par courriel, la Ville de Gatineau a déclaré qu’un groupe de travail comprenant des services municipaux et des organismes communautaires analyse les meilleures options possibles pour la suite des choses. Pour sa part, le CISSS de l’Outaouais n’a pas voulu s’avancer sur ce qui attend les campeurs.

En ce qui concerne l’avenir du campement Guertin, nous ne pouvons pas vous donner plus de précisions à ce moment-ci. Nous travaillons de concert avec les partenaires, dont la Ville de Gatineau, en prévision du printemps 2024 et du début des travaux sur le site Guertin , a indiqué le CISSS de l’Outaouais dans une déclaration écrite.

Le Comité des démolitions de la Ville de Gatineau a d’ailleurs approuvé la demande de démolition de l’aréna mardi dernier.

En attendant, M. Poulin voit poindre à l’horizon la date du 15 mai où il devra plier bagage.

On regarde [pour mettre en place un projet] de mini milieux, des petits bungalows. Devcore peut faire ça en quatre ou cinq mois, ces petites maisons-là , assure-t-il.