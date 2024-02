Incinérer les déchets comme à Clarington : une option d’avenir pour Ottawa?

Il reste moins de six ans aux élus d'Ottawa pour trouver une nouvelle façon de traiter les déchets de la ville. Le dépotoir du chemin Trail aura atteint le maximum de sa capacité d'ici 2048, alors que la ville traite annuellement près de 300 000 tonnes d’ordures ménagères.

Parmi les options sur la table, la création d’un nouveau dépotoir ou la construction d’un incinérateur à déchets. La Ville d’Ottawa étudie sérieusement l'option d'un incinérateur semblable à celui de Clarington, dans la région de Durham près de Toronto, dont Radio-Canada a pu visiter les installations.

Ce modèle de valorisation énergétique des déchets est à l’étude par l’équipe du directeur général des travaux publics de la Ville d’Ottawa. Alain Gonthier explique que cette option est envisagée puisqu’elle est moderne pour sa capture de polluants , mais aussi parce que l’incinération des déchets permet de produire de l’électricité.

Les élus devront trancher avant 2030, puisque le processus d’approbation et la construction d'infrastructures peuvent prendre plus d’une décennie.

Que ce soit un site d'enfouissement, un incinérateur ou une autre technologie connexe, ça peut prendre de 10 à 15 ans. [...] On ne peut pas attendre à la dernière minute.

À un certain point, le conseil [municipal] va devoir décider dans quelle direction il veut aller , soutient M. Gonthier.

L’incinérateur de Clarington : une « vision » pour l’avenir?

Le Centre énergétique de Durham York est en activité depuis 2015. Cet incinérateur, construit sur les rives du lac Ontario, est une propriété des municipalités de Durham et de York. Il est opéré par l’entreprise américaine Covanta qui gère une quarantaine d’usines de valorisation énergétique de déchets dans le monde.

L’usine située à Clarington, à 80 kilomètres à l’est de Toronto, traite 140 000 tonnes de déchets par année et produit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 10 000 foyers. Lors de notre visite, aucune odeur de poubelles n’est perceptible. Un mince nuage de fumée émane d’une cheminée étroite située au centre de l’usine.

Le gestionnaire des installations pour Covanta, Ben Parayankuzhiyil, estime qu’il s’agit de la meilleure technologie disponible sur le marché du point de vue des gaz à effet de serre .

Je vois un avenir où nous aurons des usines comme celle-ci partout. [...] Je ne sais donc pas pourquoi toutes les collectivités n'envisagent pas cette solution.

Ouvrir en mode plein écran Ben Parayankuzhiyil, gestionnaire des installations, Covanta Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

M. Parayankuzhiyil est à la tête d’une équipe qui compte une quarantaine d’employés pour les opérations quotidiennes du site. L’incinérateur doit brûler sans arrêt pour être efficace et pour respecter les normes provinciales, explique-t-il.

Nous nous conformons à tout ce que le ministère de l’environnement provincial nous demande de faire , assure-t-il. Lorsqu'il s'agit de tester les cheminées, nous soumettons toutes nos données de la manière la plus transparente possible.

Ouvrir en mode plein écran Incinérateur à déchets de Clarington en Ontario. Une énorme pince agrippe les déchets pour les brûler. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Ouvrir en mode plein écran À l'incinérateur à déchets de Clarington, la chaleur produite par la flamme des ordures ménagères brûlées est utilisée pour faire bouillir de l’eau. La vapeur de cette eau active ensuite une turbine qui produit de l’électricité. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin Album photo: Incinérateur Clarington Ontario

Une trentaine de camions déversent chaque jour leur chargement dans les installations de Clarington. Les déchets sont ensuite agrippés par une immense pince et déposés dans une de deux cuves qui brûlent ensuite les déchets.

Notre guide pour la visite, le directeur de la gestion des déchets pour la municipalité de Durham, Andrew Evans, nous explique que la chaleur produite par la flamme qui décompose les ordures ménagères est utilisée pour faire bouillir de l’eau qui se trouve dans des boyaux au-dessus de la flamme. La vapeur de cette eau active ensuite une turbine qui produit l’électricité.

L’usine détruit tous les déchets de la municipalité régionale de Durham et environ 30 % des déchets de la région de York. La région de Durham envoyait ses déchets au Michigan avant la construction de son incinérateur. Tout comme la Ville d’Ottawa d’ici une vingtaine d'années, ses sites d'enfouissement ont atteint le maximum de leur capacité.

Nos problèmes de déchets ne devraient jamais être le problème d'une autre communauté. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme qui nous permet de nous en occuper.

Ouvrir en mode plein écran John Henry, président régional du conseil de Durham Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

En juin 2009, M. Henry faisait partie des 11 élus qui avaient voté contre la construction de l’incinérateur. Dix-sept étaient en faveur, ce qui a donné le feu vert au projet. Quinze ans plus tard et maintenant à la tête de la municipalité régionale, il se dit satisfait du résultat.

Sa municipalité affiche même, selon lui, un des meilleurs taux de diversion des matières recyclables en province. La diversion, c’est le taux de matières qui ne se retrouve pas au dépotoir, comme le recyclage ou le compost.

Malgré tout, les flammes ne détruisent pas toute la matière résiduelle. Des métaux, mais aussi de la cendre découlent du processus, ce qui représente environ 30 % des matières insérées dans les cuves, qui doivent être envoyées dans un dépotoir.

Ouvrir en mode plein écran À l’extérieur de l’usine de Clarington, un panneau affiche en temps réel les émanations de différentes matières. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Et il y a aussi les émanations qui s’échappent de la cheminée.

À l’extérieur de l’usine, un panneau affiche en temps réel les différentes matières tels que le sulfure de dioxyde, le monoxyde de carbone et l'ammoniac, indiqué juste à côté des émanations maximales permises par la province. Les données sont aussi disponibles sur le site internet de l’usine.

C’est mauvais pour l’environnement , s’inquiètent certains

Ces émanations n'inquiètent pas M. Henry, qui soutient avoir entièrement confiance au personnel de la municipalité et de l’entreprise Covanta. Un sentiment qui n’est pas partagé par tous. Une résidente de Clarington, Wendy Bracken, a toujours été opposée à cette façon de procéder.

L'incinération, c’est mauvais pour l'environnement, mauvais pour les changements climatiques, mauvais pour les contribuables. C’est très coûteux et ça nous empêche de traiter nos déchets en amont.

Ouvrir en mode plein écran Wendy Bracken, opposante au projet de Clarington Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Selon Mme Bracken, la Ville d'Ottawa devrait rester loin de cette méthode pour la gestion de ses déchets. Elle ajoute que les polluants qui l'inquiètent le plus ne sont mesurés qu’une ou deux fois par année.

Nous ne savons pas quelles sont les concentrations [de choses] comme les métaux lourds, mercure, cadmium [ou] plomb , ajoute Mme Bracken.

Ces installations produisent des polluants hautement toxiques qui ne se trouvaient pas là à l'origine, tels les dioxines et les furanes, qui sont les substances les plus toxiques connues de l'homme. Elles s'accumulent dans notre environnement, dans notre alimentation et dans notre corps, et nous ne pouvons pas nous en débarrasser , s’insurge-t-elle.

Selon Santé Canada, les dioxines et les furanes sont un groupe de produits chimiques qui se forment au cours de certains processus de combustion comme l'incinération des déchets.

Brian Tansey, membre du collectif Waste Watch Ottawa, espère que les élus ne choisiront pas cette option, ni celle d’un nouveau dépotoir d’ailleurs.

Le conseil municipal devrait concentrer ses efforts [...] sur l'éducation et la collaboration avec les autres niveaux de gouvernement pour s'assurer que le citoyen produit moins de déchets , clame M. Tansey. Il faut réduire notre consommation avant de recycler.

Pour lui, ce n’est pas qu’une question de pollution, mais aussi d’un mauvais message qui est véhiculé à la population.

Ça dit aux gens que c'est OK, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous allons tout brûler, il n’y a pas de problème. Mais ce n'est pas si simple, c'est très cher et ce n'est pas la solution au sens global du terme, pour notre planète.

La Ville d’Ottawa estime que le coût d'une installation de valorisation énergétique des déchets semblable à celle de Clarington se situe entre 450 et 500 millions de dollars et les coûts d'exploitation annuels sont évalués à 25 millions de dollars.

Les discussions sur la gestion des matières résiduelles à Ottawa surviennent alors que la ville s’apprête à adopter son Plan directeur de gestion de déchets solides pour les 30 prochaines années. L’objectif est de diminuer au maximum les déchets produits par les résidents et les entreprises tout en réduisant l’émission de gaz à effets de serre.