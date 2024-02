Olivier Hussein a atterri à Moncton à l’âge de 12 ans comme réfugié. Arrivé de Kinshasa, il a constaté la gentillesse et la bienveillance de plusieurs de ses enseignants. Pourtant, il peinait à se reconnaître au milieu de tous ses visages blancs. Près de 10 ans plus tard, la réalité n'est pas bien différente.

Durant tout son parcours scolaire aux écoles Mascaret et l’Odyssée de Moncton, il n'a finalement eu qu’un enseignant noir. Il est toujours marqué par cette rencontre.

Ouvrir en mode plein écran Olivier Hussein est arrivé au Canada à l'âge de 12 ans. Entre la 6e et la 12e année, il n'a eu qu'un enseignant noir. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

Il a marqué beaucoup mon parcours scolaire, il m’a beaucoup accompagné dans mon intégration , témoigne celui qui milite maintenant en faveur de la francophonie et de la diversité.

Il croit qu’il est temps que les autorités scolaires se penchent sur le visage du personnel enseignant.

Un problème difficile à mesurer

Il est difficile de connaître le nombre d’enseignants qui sont membres d’une minorité visible puisque les districts scolaires ne tiennent pas de statistiques à cet effet.

Seul le District scolaire francophone Sud a partagé quelques informations à Radio-Canada. Sur 1200 enseignants, 20 sont issus de l’immigration, incluant les immigrants de pays européens, comme la France. Toutefois, ce nombre ne tient pas compte des enseignants canadiens de minorités.

En épluchant toutes les listes du personnel enseignant des écoles francophones de la province, force est de constater que les noms à consonance étrangère sont très rares. Aucun des districts francophones n’a voulu accorder d’entrevue à ce sujet.

Pour Olivier Hussein, ce constat est inacceptable.

Je ne sais pas c’est quoi, le blocage au niveau du système éducatif. [...] Il faut qu’on nous donne des chiffres, des pourcentages pour savoir si ces enseignants sont embauchés, ce qui bloque, quels sont leurs défis , demande-t-il.

Une population scolaire qui change

Le Nouveau-Brunswick connaît un boom démographique sans précédent et les écoles accueillent un nombre record d’élèves immigrants.

En 2016, 4,4 % des élèves du DSFS étaient issus de l’immigration. Cette proportion a triplé, atteignant 15,3 % en septembre 2023. Ce nombre est beaucoup plus élevé dans les écoles urbaines de la région de Moncton où, dans certains cas, près de la moitié des enfants sont issus de l’immigration.

Ouvrir en mode plein écran L'école Saint-Henri de Moncton sera agrandie au cours des prochaines années. Elle déborde en raison de l'arrivée d'élèves issus de l'immigration. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Dans son rapport de 2022, la commissaire au racisme systémique du Nouveau-Brunswick, Manju Varma, expliquait qu’il y avait tellement de problèmes de racisme manifeste et de racisme systémique dans le système d’éducation qu’elle pourrait rédiger un rapport distinct sur cette question.

Le manque de diversité parmi le personnel enseignant ne reflète pas l’évolution des visages de nos élèves.

Mme Varma, qui est maintenant directrice des droits de la personne et de l’équité au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, n’est pas étonnée du peu d’actions entreprises depuis son rapport.

Tout le monde se pointe du doigt. Les districts disent aux universités qu’elles ne produisent pas assez de diplômés issus de minorités visibles et les universités répliquent que si elles en ont, ces derniers ne trouvent pas de travail. Il y a beaucoup de raisons [qui expliquent le manque de diversité], mais la principale est l’absence d’intention.

Outre le manque d’enseignants de la diversité, Mme Varma notait dans son rapport que plusieurs enfants vivent encore des expériences traumatisantes à l’école en raison du racisme et que les enseignants sont souvent mal outillés pour répondre à de telles situations.

De rares initiatives

Les politiques ou mesures liées directement à la lutte antiraciste ou à l’égalité des chances des communautés issues des minorités visibles sont rares et timides dans le système d’éducation du Nouveau-Brunswick. On nous renvoie aux politiques existantes sur l’égalité en matière d’emploi et d’inclusion scolaire.

Le District scolaire francophone Sud dit avoir mis récemment sur pied un comité sur l’inclusion afin de surmonter les obstacles systémiques et de lutter contre le racisme . Ce comité est encore à un stade embryonnaire et il n’était pas possible d’avoir d’entretiens avec ses membres, a précisé le district.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre d'élèves issus de l'immigration est en augmentation depuis des années au District scolaire francophone Sud. Photo : Associated Press / Jessica Hill

Cette initiative vise entre autres à favoriser le recrutement et la rétention d’un personnel scolaire qui se veut le reflet du multiculturalisme qu’on retrouve dans notre communauté , explique la directrice des relations stratégiques au DSFS , Geneviève Chiasson, par courriel.

Le Conseil d’éducation du DSFS se penche aussi sur la question de la révision des politiques en vigueur.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest possède une politique sur le multiculturalisme dont la dernière révision remonte à 2017. Le District scolaire francophone du Nord-Est n’a pas de politique précise, mais précise dans une déclaration écrite que les valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusion sont à la base de notre institution .

L’ancienne commissaire au racisme systémique aimerait voir des mesures plus directes pour s’attaquer au racisme. Elle souligne l’exemple de l’embauche d’une conseillère antiracisme au District scolaire anglophone Sud.

Les bonnes intentions sont insuffisantes

Manju Varma se remémore son propre parcours, alors qu’elle était la seule élève non blanche de son école à Moncton.

Je voulais être enseignante. Mon père m’avait prévenue que je ne trouverais pas de travail…

Après quelques années de suppléance sans pouvoir se trouver un poste permanent, elle a réorienté sa carrière et obtenu un doctorat en éducation antiraciste de l’Institut ontarien d’éducation de l’Université de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Manju Varma a occupé le poste de commissaire au racisme systémique au Nouveau-Brunswick jusqu'en 2022. Photo : Don Ricker

Elle croit que si les districts scolaires veulent accueillir une plus grande diversité dans leur personnel enseignant, ils doivent se doter de cibles.

Selon plusieurs témoignages, les personnes issues de minorités visibles qui sont employées par les écoles occupent le plus souvent des postes de soutien : assistantes en éducation, agents d’établissement, adjoints administratifs, concierges... Très peu sont enseignants ou membres de la direction.

Le président sortant du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, Moncef Lakouas, croit que les représentants scolaires doivent faire un examen de conscience.

Est-ce qu’il y a de bonnes intentions et de bonnes initiatives? Je n’en doute pas. Est-ce que ça a abouti à des résultats concrets au niveau de la représentativité du corps enseignant? Et même au niveau des preneurs de décision, des directions, au niveau des conseils d’éducation? C’est des choses sur lesquelles on doit travailler sérieusement , croit Moncef Lakouas.

Mamadou Oury Diallo, président du Conseil provincial des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick, observe aussi l’absence d’enseignants issus de minorités visibles, particulièrement d’enseignants noirs.

Il n’existe presque pas d’enseignants noirs, à part quelques suppléants. On ne les voit pas dans les écoles, ça nous préoccupe à plus d’un titre , déplore M. Diallo.

Olivier Hussein a travaillé brièvement comme agent d’établissement au DSFS , un rôle qui lui permettait d’accompagner certains élèves nouveaux arrivants. Toutefois, il estime que ces postes, bien qu’utiles, ne remplacent pas un enseignant.

Un enseignant de l’immigration va comprendre les défis que vit un élève, et l’élève va comprendre cet enseignant , dit-il.

Une solution à la pénurie d’enseignants?

Le nombre d’enseignants qui partent à la retraite conjugué à l’augmentation de la population cause depuis quelques années une pénurie d’enseignants. Le DSFS estime avoir besoin de recruter 60 enseignants d’ici la prochaine rentrée scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Les départs à la retraite inquiètent les directions des districts scolaires. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Néanmoins, le recrutement à l'étranger reste marginal. Deux enseignantes ont été recrutées l’an dernier et le processus d’embauche de cinq autres personnes est en cours au district scolaire. Certains candidats recrutés à partir du Canada sont aussi en attente d’un brevet provisoire, indiquent les autorités scolaires. Les districts Sud et Nord-Ouest ont effectué des efforts de recrutement en France et au Maroc, alors que le district Nord-Est affirme ne pas recruter à l'étranger.

Le ministère de l’Éducation révèle avoir reçu cette année une centaine de demandes de certificats d’enseignement, alors que ce nombre se situait entre 20 et 30 les années précédentes.

Des barrières aux enseignants immigrants

Wided Dhaou, qui a été enseignante en Tunisie, a tenté d’obtenir un tel certificat. Sa curiosité avait été piquée lors d’une séance d’information du gouvernement du Nouveau-Brunswick où on avait fait état des besoins criants dans le domaine de l’enseignement.

Avec sa passion pour ce métier, ses 17 ans d’expérience dans un lycée de Tunis, son baccalauréat et sa maîtrise en finances, elle ne se doutait pas que les obstacles seraient si grands.

Ouvrir en mode plein écran Wided Dhaou a enseigné aux adolescents pendant 17 ans, mais se bute à plusieurs obstacles pour poursuivre cette carrière depuis son arrivée au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

On me demande de faire un autre baccalauréat de deux ans en enseignement. [...] C’est normal de faire une formation pour nous adapter à un nouveau système éducatif, mais deux ans, ce n’est vraiment pas accessible pour un nouvel arrivant, avec les frais de scolarité de 5000 $ par session , témoigne-t-elle.

On se sent désorientés.

Elle a tout de même soumis son nom au District scolaire francophone Sud pour faire de la suppléance, demande à laquelle elle n’a pas obtenu de réponse.

Le comble est survenu lorsque la mère de quatre enfants a reçu un courriel de l’école l'informant que des cours seraient annulés en raison du manque de personnel suppléant.

J'ai répondu à ce courriel en leur disant que j’avais appliqué pour de la suppléance depuis juillet sans avoir de retour!

Depuis, elle a effectué une journée de suppléance et a décidé de concentrer ses efforts professionnels dans le domaine de l'administration des affaires.

Peu de diplômées de minorités visibles

La faculté d’éducation de l’Université de Moncton ne comptabilise pas non plus le nombre d’étudiants issus de minorités visibles dans son programme, mais selon la doyenne, Marianne Cormier, il est vrai que le programme est plutôt homogène.

Nos programmes de formation sont encore très eurocentriques. On a besoin de travailler à les ouvrir à la diversité , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Selon la doyenne, il y aurait de la place pour accueillir plus d’étudiants étrangers. Ils ne sont que deux cette année dans le programme de premier cycle. Des moyens doivent aussi être pris pour que la profession d’enseignant soit valorisée dans les différentes communautés culturelles.

Il y aura peut-être un changement dans une ou deux générations. Je me mets dans la peau d'un jeune enfant noir de six ou sept ans qui arrive à l'école. Il ne se reconnaît pas beaucoup là pour l'instant.

Bientôt un microprogramme à l'Université de Moncton

L’Université de Moncton a d’ailleurs mis sur un pied un tout nouveau microprogramme préparatoire à l’enseignement au Canada qui sera offert dès septembre 2024.

L’objectif est notamment d’aider les personnes qui ont déjà une formation en enseignement à l’étranger à obtenir les crédits supplémentaires nécessaires à l’obtention du certificat provincial. Il comprend cinq cours pour préparer les nouveaux arrivants aux pratiques d’enseignement du Nouveau-Brunswick, notamment en matière de planification et d’évaluation des apprentissages, d’inclusion scolaire, de gestion de classe et d’apprentissage en milieu minoritaire.

C’est le genre d’initiative qui aurait pu permettre à Wided Dhaou de demeurer enseignante. Elle se demande encore si elle doit mettre une croix sur sa passion, mais elle sait qu'on doit en faire plus à tous les niveaux.

À mon avis, il faut aller au-delà des obligations légales et mettre en place une véritable stratégie de gestion de la diversité pour faciliter l’intégration des enseignants , conclut-elle.

Ailleurs en Atlantique, l’Université Acadia a récemment annoncé la création d'un programme de baccalauréat en éducation afrocentrique, dont l’objectif consiste à rectifier la sous-représentation des éducateurs noirs dans le système d’écoles publiques de la Nouvelle-Écosse.