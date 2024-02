On a toujours dépeint le marché de Montréal comme un environnement unique dans la LNH . Un endroit où la pression est plus forte, où la passion des amateurs exulte, et qui n’est décidément pas pour tout le monde.

Il serait pertinent, dans un contexte de reconstruction, que l’état-major du Canadien se demande quel genre de joueur serait le plus à même de connaître du succès à Montréal. Il y a peut-être des qualités ou des traits de caractère qui prédisposent certains joueurs à fleurir à Montréal, et d’autres à flétrir.

Si la direction veut bâtir une équipe gagnante, que ce soit par le repêchage, par le marché des joueurs autonomes ou par le biais de transactions, il ne lui suffira pas de trouver les joueurs qu’elle juge les plus habiles ou les plus travaillants; encore faut-il qu’ils soient capables d’offrir la meilleure version d’eux-mêmes dans ce cadre si particulier.

Nous avons interrogé plusieurs anciens du Canadien ainsi que des joueurs de l’édition actuelle, et les réponses varient beaucoup quant à savoir ce qu’un joueur doit avant tout posséder pour connaître du succès à Montréal.

La confiance en soi est l'élément le plus important pour réussir ici, que l'on soit une vedette de premier trio ou un joueur de quatrième ligne , propose d’emblée le centre Jake Evans. Il faut être un arbre aux racines fortes pour résister aux tempêtes et ne jamais cesser de croire en soi-même.

La capacité d’un joueur à pouvoir faire fi du bruit ambiant est l’un des éléments qui sont le plus souvent revenus. Evans lie cela à la confiance; l’entraîneur-chef Martin St-Louis, lui, ramène cette aptitude à la discipline.

Pour réussir dans la Ligue nationale, que tu sois dans n’importe quel marché, tout part de la discipline. Parce que tu n’auras pas de constance sans discipline, rappelle St-Louis. Et pour les jeunes – pas juste dans le hockey, mais en général – il y a tellement de distractions de nos jours, que ce soit les médias ou les réseaux sociaux. J’espère qu’ils ne lisent pas tout ce que vous écrivez et qu’ils restent disciplinés dans leur monde pour les aider à avoir le plus de succès possible. Parce que tout ce qui est écrit sur eux, c’est du bruit.

Alors, il faut rester à la tâche et rester discipliné, et il ne faut pas s’en faire avec des opinions sur les réseaux sociaux ou avec ce qu’écrivent les journalistes.

Des vétérans de l’édition actuelle ont fait comprendre aux plus jeunes qu’ils n’avaient rien à gagner à consulter les médias et les réseaux sociaux, et qu’ils devaient s’appliquer à entretenir leur confiance en eux-mêmes.

Quoi que vous fassiez, il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous démolir, déplore Mike Matheson. Pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse d'écrire un article ou de publier quelque chose, d’envoyer un tweet ou un message direct, certaines personnes ressentent le besoin de faire cela. D'une certaine manière, ça me sidère. À aucun moment je n'ai eu envie d'envoyer un message à quelqu'un pour le tailler en pièces, surtout si je ne l'ai jamais rencontré.

Matheson admet qu’il composait déjà avec ce genre de situation en Floride et à Pittsburgh, mais que c’est devenu plus fréquent depuis qu’il joue à Montréal.

Paradoxalement, cette pression liée aux médias sociaux est peut-être en train de réduire l’écart qui sépare Montréal du reste de la LNH . C’est du moins l’impression qu’a le gardien Jake Allen, qui a géré la semaine dernière une rumeur d’échange l’envoyant au Colorado. À ses yeux, tout ce qui entoure la date limite des transactions a pris une ampleur démesurée depuis quelques années, et le fait que la rumeur se soit répandue comme une traînée de poudre n’avait pas grand-chose à voir avec le fait qu’il joue à Montréal.

Je sais que Toronto et nous sommes les deux plus grands marchés de la ligue – et qu’avec les deux langues, l'attention est encore plus grande – mais en même temps, même si vous êtes en Arizona, à Saint Louis, à Nashville ou dans de plus petits marchés, Internet demeure Internet. Ça n'a plus d'importance parce que tout le monde est interconnecté.

Si vous m’aviez posé la question il y a 20 ans, vous auriez obtenu une réponse différente, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est partout la même chose. Ça fait malheureusement partie de la réalité.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre lors d'un passage à Tout le monde en parle en 2021 (photo d'archives) Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Il y a toujours quelqu’un qui regarde

L’ancien attaquant Guillaume Latendresse est arrivé dans la LNH au moment où les réseaux sociaux commençaient à s'immiscer dans le quotidien des joueurs. Mais l’importance des médias électroniques était plus palpable à son époque.

Dans notre temps, il y avait Ron Fournier et il y avait 110 %. Ce n’était pas les réseaux sociaux, mais il y avait des shows de télé qui ramenaient du monde en tabarouette et qui brassaient la soupe. Autres temps, autres mœurs, mais l’impact était aussi gros.

La grosse différence, ajoute Latendresse, c’est qu’il est plus facile de contrôler ce qu’on consomme lorsqu’il est question de médias de masse. En défilant les commentaires sur les réseaux sociaux, une personne ne choisit pas ce qu’elle voit.

Tandis que moi, si je finissais un match à -3, je n’écoutais pas Ron en retournant à la maison. Et si je venais de marquer deux buts, c’était possible que je monte le son et que je bombe le torse un peu!

Les amateurs assoiffés du CH consomment sur toutes les tribunes ce qui se dit au sujet de l’équipe. La demande est là, l’offre est à l’avenant, et même si un joueur tente d’ignorer le bruit ambiant, il est toujours possible que ses proches lui rapportent ce qui se dit.

C’est ce qui augmente le défi pour les joueurs québécois. Il y a toujours quelqu’un qui regarde.

Parfois, ma mère m’appelait en pleurant et elle me disait : "Pourquoi ils disent ça de toi?" , raconte l’ex-défenseur Patrice Brisebois, qui a fait partie d’une longue lignée de joueurs québécois sur lesquels les partisans se sont acharnés.

Le cas des joueurs québécois

Ce n’est qu’après sa retraite, en 2009, que Brisebois a réalisé que la crainte de faire l’objet de critiques avait eu une incidence sur les jeux qu’il tentait ou qu’il retenait sur la patinoire.

Il faut dire que son cas a été assez extrême, au point où il constate avec regret que ce sont les huées que les gens retiennent le plus de sa carrière.

C’est triste que j’aie joué 16 ans, que j’aie joué 1000 matchs, que je sois au 4e rang de ceci ou cela dans l’histoire de l’équipe, et qu’on se souvienne surtout que le monde me huait. C’est ça qui les a marqués, et c’est plate.

Durant ses années à Montréal, Max Pacioretty dit avoir vu des joueurs québécois être portés aux nues, être les maires de la ville lorsque tout allait bien, et d’autres être hachés menu en raison de leurs difficultés.

Certains joueurs de la place ont été durement touchés lorsqu'ils ont enfilé ce chandail, qu'ils avaient aimé durant leur enfance et qu’ils ont presque eu l'impression de laisser tomber la ville.

Est-ce à dire que le Canadien devrait se garder de compter un grand nombre de joueurs québécois sous prétexte qu’ils sont sujets à une plus grande pression encore?

Bien sûr que non.

Les travaillants, peu importe leur rôle, n’auront jamais de problème. Ils ne vivront jamais la pression de Montréal, estime Latendresse. Tu ne peux pas te tromper avec des joueurs du bottom 6 qui sont travaillants.

Ce marché-là est idéal pour des gars comme Steve Bégin et Maxim Lapierre. Ils vont être adulés.

De nos jours, on peut associer le jeune Rafaël Harvey-Pinard à cette mouvance. En revanche, l’idée d’une supervedette locale crée toujours un monstre d’attentes, car la pression de produire et de faire gagner se mêle au rêve d’un symbole fort pour la communauté.

En effet, tout est une question d’attentes.

Au cours des dernières années, certains joueurs québécois, comme Phillip Danault ou Samuel Montembeault, ont composé avec succès avec le marché de Montréal. Mais le premier est arrivé dans une transaction où le Canadien était vendeur, et il a passé des années à surpasser les attentes. Quant au sympathique Montembeault, le fait qu’il ait été réclamé au ballottage au lieu d’être un ancien choix de premier tour a aidé à ce qu’il surprenne agréablement.

Mais pour Jonathan Drouin, les attentes étaient différentes. Pour Stéphane Richer, plusieurs années avant lui, les attentes étaient différentes.

Moi aussi, je l'ai vécu, ajoute Latendresse. Ça n’a pas toujours été parfait. Ça n’a pas toujours été rose.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien capitaine du Canadien Max Pacioretty (photo d'archives) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

La pression du marqueur

L’origine du joueur entre en considération, mais le travail qu’on attend de lui aussi.

L’ex-défenseur Josh Gorges savait qu’il serait respecté en se sacrifiant pour l’équipe et en donnant tout ce qu’il avait. Mais il s’est toujours senti mal pour les marqueurs, qui vont inévitablement traverser des passages à vide durant une saison.

Et ceux-là, dit-il, passent à la rôtissoire.

Oh, vous (les journalistes) aimez ça quand un joueur passe sept matchs sans récolter un point, a ironisé Gorges. Quelle histoire : j’ai la chance de rôtir ce gars-là!

Quand l’entraînement du Canadien s’est conclu, mardi, la nouvelle disette offensive de Josh Anderson s’annonçait comme un sujet d’actualité. C’est un peu le jour de la marmotte pour le grand ailier, qui vogue de léthargie en léthargie depuis le début de la saison.

Anderson a répondu aux questions comme il l’a fait plusieurs fois auparavant, bien sûr sans grand enthousiasme. Et même si le portrait que brosse Gorges manque peut-être de nuances – les joueurs qui ont du succès font les manchettes autant que ceux qui en arrachent – l’attroupement autour d’Anderson allait dans le sens de ce qu’il décrivait.

Je l’ai toujours dit à mes amis et à ceux avec qui je jouais en grandissant : tous les joueurs de la LNH devraient vivre l'expérience de jouer à Montréal, car il n'y a rien de mieux que ça, a précisé Gorges. Il n’y a juste rien de mieux. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut te dévorer. C'est dur parce qu’on ne peut pas y échapper. Partout où tu vas, c'est dans toutes les facettes de ta vie.

Max Pacioretty a été le meilleur buteur du Canadien des 15 dernières années. Même si l’on peut plaider que se faire coller le rôle de capitaine fut une pression additionnelle dont il n’avait pas besoin, il a été l’un des rares francs-tireurs à maintenir son rendement en dépit des attentes placées en lui.

Dans son cas, dit-il, l’imputabilité entourant l’équipe l’a bien servi.

Même s'il y a plusieurs nuits blanches et des soirs où tu n'as peut-être pas aimé ton match, tu sais que tu vas te présenter au match suivant et que ce sera presque une question de vie ou de mort. Il faut donner le meilleur de soi-même.

Moi, je me suis épanoui dans ces circonstances-là, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de succès ici , ajoute Pacioretty, qui dit avoir aimé 9 de ses 10 saisons à Montréal.

Sous le feu des projecteurs

L’une des raisons qui ont motivé le Canadien à choisir Juraj Slafkovsky au tout premier rang du repêchage de 2022, c’est qu’on percevait chez lui des traits de personnalité qui le rendaient capable de s’épanouir dans un marché comme Montréal.

Qu’il joue ici ou ailleurs, il a toujours été mû par l’objectif d’être le meilleur. Et être sous le feu des projecteurs ne l’effraie pas.

J'aime l'attention, lance le grand Slovaque. C'est agréable de savoir que les gens s'intéressent à vous et qu'ils regardent ce que vous faites sur la glace. Jouer dans une ville où il n'y a pas autant de bruit, pour moi, c'est ce qui est plus difficile, bien plus qu'au Centre Bell, où il y a de la passion. J'adore ça ici.

Slafkovsky dégage cette confiance en soi dont parlait Evans, même si le doute s’est installé à certains moments où les choses allaient moins bien.

C’est important d’être capable de s'amuser, mentionne Brendan Gallagher, qui connaît tous les rouages du marché montréalais. Tu peux demander à Slaf en ce moment, les choses vont bien et il a beaucoup de succès. Mais il a traversé une période plus difficile auparavant et ç’a été dur pour lui. C’est important de se souvenir des deux côtés. Mais il faut que tu te souviennes de ce que tu ressens quand tu as du succès. Ça va revenir si auparavant tu as réussi toute ta vie.

Je me souviens que c'est ce qu’on avait dit à Cole (Caufield). Quand tu as des difficultés, tu as joué au hockey assez longtemps, tu vas avoir du succès à nouveau. Essaie de t’amuser, ça accélère un peu le processus. Et je pense qu'une grande partie du fait de connaître du succès dans cette ville consiste aussi à ne pas se laisser abattre par ce qui se passe autour. Avoir une attitude positive peut apporter beaucoup.

Selon David Savard, si des joueurs comme lui jalousent leur vie privée et leurs moments de quiétude, d’autres, comme Caufield, carburent à l’attention.

C’est sûr qu’un gars comme Cole, on voit qu’il drive là-dessus, mentionne le défenseur de 33 ans. Je pense qu’il aime le fait d’être une vedette à l’aréna. Il a la personnalité pour ça. Il a un gros sourire et il aime être devant les caméras. Nick (Suzuki) est plus calme, mais il est très bon devant les caméras lui aussi. Il est capable de gérer cette situation-là de façon complètement différente.

Mais ça prend toutes sortes de gars. Tu ne peux pas seulement avoir des joueurs qui veulent être sous les projecteurs, autrement, ça ferait des flammèches.

Des psychologues pourraient s’interroger sur la difficulté de jouer sur les deux tableaux, c’est-à-dire à la fois apprécier l’attention et aimer être sous les projecteurs, tout en se gardant d’aller lire et écouter ce qui se dit à notre sujet.

La ligne doit être drôlement mince.

Ouvrir en mode plein écran Le sens du spectacle a bien servi P.K. Subban à Montréal (photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Il reste que les personnalités comme celle de Caufield ont souvent un cachet particulier pour les amateurs du Canadien. Ceux qui dégagent du charisme, comme P.K. Subban avant lui, ont le don d’aller chercher la faveur du public.

Carey Price était de nature réservée, et il s'est également bâti une carapace au fil des ans afin de résister aux rigueurs de son environnement. Selon Guillaume Latendresse, le côté attachant qu'il a laissé entrevoir à la toute fin de sa carrière aurait pu lui permettre de rejoindre les amateurs encore davantage. En même temps, Price a fait ce qu'il croyait nécessaire pour maintenir le niveau de performance qu'il a affiché. Il a occupé un rôle qui faisait de lui une tête d'affiche, mais sans que ce soit son charisme qui l'ait propulsé.

Le sourire est une chose, mais le sens du spectacle sur la patinoire y est également pour beaucoup. Alex Kovalev, par exemple, n’était peut-être pas la meilleure représentation du travailleur acharné évoqué plus tôt, mais ses manœuvres rivaient les amateurs sur le bout de leur siège.

Et pour cette raison, on lui a pardonné bien des largesses.

Les gens qui paient 300 $ pour leur soirée de hockey veulent un spectacle, rappelle Brisebois. Ils veulent voir Carey Price faire de gros arrêts. Ils veulent voir P.K. Ils veulent que Nick Suzuki fasse des passes incroyables, que Cole Caufield l’envoie top shelf comme personne. Ils ne paient pas pour aller voir Michael Pezzetta ou un autre aller faire de l’échec-avant...

Vers un changement?

Avoir une confiance inébranlable. Avoir la discipline pour rester axé sur son travail. Ne pas se laisser déranger par le bruit extérieur. Être un travailleur acharné. Puiser dans l’imputabilité ambiante pour se dépasser au lieu de crouler sous la pression. Avoir du plaisir. Offrir un spectacle.

Voilà un amalgame très difficile à dénicher, car on ne peut pas trouver toutes ces facettes chez un seul individu. Mais il s’agit d’ingrédients qui semblent faire partie de la recette pour réussir à Montréal.

On retiendra qu’entre des amateurs qui ne demandent pas mieux que de s’emballer, des médias à qui l’on reproche de tout monter en épingle et une organisation qui, selon la perception populaire, nous vend tel ou tel joueur, l’enjeu des attentes est omniprésent.

En ce sens, peut-être que la reconstruction du Canadien – la première à laquelle elle se soit prêtée sans nourrir de faux espoirs – aide un peu à atténuer ce phénomène. Car la pression actuelle n’est plus tout à fait la même en ce moment étant donné que les attentes ne sont pas les mêmes.

Il reste à savoir si cette pression remontra en flèche lorsque le Canadien sera à nouveau compétitif, ou si le marché de Montréal en aura profité pour se recalibrer et se rendre plus comparable à ce qu’on voit ailleurs.