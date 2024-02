Un gestionnaire d’immeuble qui abuse des règles du jeu

En 2022, Noémie Plattard et Raoul Davaine font l’acquisition d’un quadruplex à Shawinigan, une région plus abordable que les grands centres pour de jeunes investisseurs.

Le couple, qui vit à Montréal, cherche un gestionnaire local. C’est alors qu’entre en scène Marc-André Paillé, un entrepreneur de la région qui dirige Les Habitations Val-Mauricie. L’homme leur inspire confiance.

Marc-André Paillé nous donne une impression d'avoir l'habitude de travailler avec des propriétaires et d'avoir une quantité de portes aussi sous gestion , explique Raoul Davaine. Le couple signe un contrat qui prévoit notamment l’entretien de l’immeuble, la perception des loyers, et la réalisation et la supervision de travaux.

Ils demandent à Marc-André Paillé de vérifier des taches de moisissures dans deux pièces de l’appartement du sous-sol. On l’a mandaté pour enlever ces moisissures-là, enlever le gypse et regarder à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de moisissures , rapporte Noémie Plattard.

Selon Marc-André Paillé, la moisissure et la pourriture étaient omniprésentes dans le logement. Il y avait de la moisissure à la grandeur là-dedans. [...] On a des photos , nous précise l’entrepreneur, rencontré devant ses anciens bureaux à Shawinigan à l’automne 2023.

Le couple dit ne pas avoir vu les photos ni obtenu un diagnostic écrit de la situation. Il se fie donc à la parole du gestionnaire à qui il donne son accord verbal pour procéder aux travaux de démantèlement.

Mais quand Noémie Plattard et Raoul Davaine découvrent l’étendue des travaux, ils réalisent que tout est allé beaucoup plus vite qu’ils ne l’auraient souhaité.

On était tout le temps à Montréal. On travaillait là-bas. Et quand on est revenus ici pour constater les dégâts, ils étaient déjà rendus à un stade beaucoup trop avancé.

Noémie Plattard et Raoul Davaine dans leur sous-sol démoli.

L’appartement du sous-sol n’a plus rien d’un logis. Tout a été retiré à l’exception de la charpente. Le gypse, le plancher, la baignoire, les meubles-lavabos ainsi que les portes ont disparu.

Impossible pour nous de corroborer avec des photos si l’ampleur du problème de moisissure derrière le gypse méritait de tels travaux. Marc-André Paillé nous dira finalement ne pas les avoir conservées.

Des travaux excessifs, selon un inspecteur

Le couple est maintenant convaincu que Marc-André Paillé a démoli exagérément. C’est aussi l’opinion de l’inspecteur en bâtiment Michel Pelletier, persuadé, cela dit, que les taches de moisissures étaient problématiques et exigeaient une investigation.

L'entrepreneur, selon moi, ne s'est pas cassé la tête. Il a dégarni tout ce qu’il pouvait dégarnir. C'est vraiment exagéré , soutient l’inspecteur.

Le couple rompt son contrat avec Marc-André Paillé et refuse de payer les deux dernières factures qui s’élèvent à plus de 20 000 $.

Marc-André Paillé réplique en faisant inscrire une hypothèque légale sur leur quadruplex.

L’hypothèque légale de la construction est un moyen prévu par la loi pour garantir le paiement de personnes qui ont participé à la construction ou la rénovation d’un immeuble. Elle a priorité sur les hypothèques conventionnelles.

Nous avons soumis le contrat de gestion, signé par le couple, à l’avocat Antoine Morneau-Sénéchal. À son avis, le document donne de vastes pouvoirs à Marc-André Paillé.

« Le gestionnaire a pas mal le champ libre. Donc, il n'y a pas vraiment d'autorisation à demander pour exécuter des travaux ou faire de l'entretien. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il désire. Ce n'est pas nécessairement mauvais ou illégal, souligne-t-il. Mais il faut réaliser ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on renonce à une partie du contrôle qu'on va avoir sur notre immeuble. »

Encaisser les loyers pour son client, une pratique inhabituelle

Sébastien Roy est un autre propriétaire insatisfait des services de Marc-André Paillé, à qui il avait confié la gestion de son immeuble de Shawinigan.

Sébastien Roy soutient que deux mois de loyer pour l’ensemble de ses logements ne lui ont jamais été remis l’an dernier. Les parties sont en litige sur ce point. Mais reste que Marc-André Paillé, comme prévu au contrat, percevait et encaissait les loyers avant de les remettre à son client.

Benoit Ste-Marie, directeur général de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)

Pour Benoit Ste-Marie de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, cette pratique est inhabituelle.

Que les revenus de loyer soient déposés dans un compte où le gestionnaire a pleins pouvoirs, ce n'est pas du tout une bonne pratique et c'est un feu rouge, un grand feu rouge , explique le directeur général de l’organisme.

Marc-André Paillé, un mauvais locataire

En tant que gestionnaire d’immeuble, Marc-André Paillé doit choisir de bons locataires pour ses clients. Mais lui-même n’en est pas un, selon Allison Molesworth, qui regrette de lui avoir loué un local commercial. Il gérait des immeubles. On se disait : c'est quelqu'un qui nous comprend, qui vit les mêmes réalités que nous , soutient la propriétaire.

Marc-André Paillé, par l’entremise de son entreprise, signe un bail de trois ans. Mais il déguerpit au bout de trois mois. Allison Molesworth le poursuit alors aux petites créances. Dans un jugement rendu l’an dernier, le tribunal ordonne à l’entreprise de Marc-André Paillé de lui rembourser plus de 6000 $. À ce jour, elle dit n’avoir jamais pu récupérer son argent.

Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens de la Mauricie, puis dire : faites attention, Marc-André Paillé, c'est pas une personne avec qui vous avez envie de faire affaire.

Allison Molesworth, chez elle, assise devant la caméra, s'entretient avec la journaliste.

Des créanciers à ses trousses

Marc-André Paillé a été à la tête d’au moins huit entreprises depuis 2015, pratiquement toutes en gestion immobilière ou en construction. Gravir immobilier est l’une de ses plus récentes.

Sur son site Internet, l’entreprise prétend faussement être membre de trois associations, dont la CORPIQ. Il a aussi usurpé l’image d'une journaliste du Financial Times qu’il utilise sur son site et présente comme l’une de ses gestionnaires.

Questionné sur ces informations erronées, Marc-André Paillé précise que ce contenu n’aurait pas dû être publié. Le site Internet de Gravir est aujourd’hui indisponible.

Marc-André Paillé et ses entreprises sont par ailleurs pourchassés par plusieurs créanciers, dont la CNESST, pour près de 60 000 $, et Revenu Québec pour plus de 130 000 $.

Le procureur général a même fait inscrire une hypothèque légale sur sa maison pour des amendes impayées.

Par ailleurs, en 2018, Marc-André Paillé a déclaré faillite, tout comme l’une de ses entreprises. Et en 2006, il a été condamné à neuf mois de prison pour fraude.

Le gestionnaire et entrepreneur Marc-André Paillé.

Quelques conseils pratiques

Il n’y a pas d’ordre professionnel des gestionnaires immobiliers. Donc, n'importe qui peut se prétendre gestionnaire immobilier , souligne l’avocat Antoine Morneau Sénéchal. D'où l'importance de vérifier les antécédents judiciaires de celui ou celle à qui l’on confie les clés de son immeuble, selon la CORPIQ, qui y va d’un autre conseil.

La conclusion, c'est que si on a un plex, la meilleure chose, c'est de s'en occuper soi-même. Il y a des milliers de propriétaires qui gèrent des petits plex au Québec sans qu'il y ait un problème , affirme Benoit Ste-Marie de la CORPIQ.

Dans un tel contexte, être loin de son immeuble n’est pas une bonne idée. Tout propriétaire devrait, selon lui, être à une heure de route maximum de son investissement.