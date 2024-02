Varsovie-Kiev, 17 h 49 : le retour au bercail des exilés

17 h à Warszawa Wschodnia, la gare de l’est de Varsovie.

Travailleurs et étudiants s’engouffrent dans cette station importante de la capitale polonaise et sautent dans un train pour rentrer chez eux.

Sur le tableau d’affichage, les destinations se succèdent; celle que nous attendons tarde à apparaître.

Cependant, les habitués n’ont pas besoin d’un écran pour savoir où aller. Pour le Varsovie-Kiev, c’est toujours la voie n° 3 , assure Ludmylla.

Ouvrir en mode plein écran Les passagers attendent le train pour Kiev à la gare de l'est de Varsovie. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Quelques heures plus tôt, cette Ukrainienne et son mari ont pris un avion de Paris, où ils vivent une partie de l’année, pour se rendre ici, en Pologne, pays limitrophe à partir duquel il est plus simple de se rendre en Ukraine.

J’aime beaucoup l’Europe, la France, l'Italie. Mais ce n’est pas mon pays natal. Je veux vivre dans mon pays , lance Ludmylla. En attendant le train, elle sort son téléphone portable pour montrer des photos de ses trois neveux, qui vivent dans le sud du pays et qu’elle entend revoir pendant son séjour.

Son mari Giangrande, un Italien qui a vécu plus de 25 ans en Ukraine, l’accompagne dans ce voyage.

Ouvrir en mode plein écran Ludmylla et son mari Giangrande ne savent pas combien de temps ils resteront à Kiev. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

C’était magnifique, jusqu’au jour où M. Poutine a décidé de siffler la fin du match , raconte-t-il en se remémorant le matin du 24 février 2022, quand sa femme et lui ont été contraints de fuir Kiev dans la précipitation.

Depuis près de deux ans, la vie du couple se partage donc entre la France et la capitale ukrainienne, où il a toujours un appartement.

Le trajet qui les attend tous les deux n’a rien d’une surprise pour eux : ils l’ont fait à plusieurs reprises depuis l’invasion russe.

Ouvrir en mode plein écran Le quai n° 3 de la gare de Warszawa Wschodnia, d'où part le train pour Kiev. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

À 17 h 49 pile, le train bleu et jaune quitte la gare. C'est le début d’un long voyage de près de 800 kilomètres, qui prendra 18 heures au total.

Dans les wagons, qui semblent hérités de la fin de la période soviétique, on voit des femmes, des enfants et des personnes âgées. Sauf exception, les hommes âgés de 18 à 60 ans n’ont pas le droit de quitter le territoire national.

Dans le compartiment qu’elle partage avec une mère et sa fille, Katarina entreprend son dixième voyage entre Varsovie et Kiev, un séjour entre deux mondes différents .

Ouvrir en mode plein écran Katarina fait souvent le trajet entre Kiev, où se trouve son travail, et l'Union européenne, où sont réfugiés ses enfants. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Ses enfants les plus jeunes sont restés avec sa mère à Prague; son fils le plus âgé étudie à Varsovie. Katarina, elle, alterne entre l’Union européenne et la capitale ukrainienne, où elle occupe toujours un emploi dans le domaine de la construction.

Publicité

Je ne sais jamais à quoi m’attendre, je ne sais jamais à quel point ce sera sécuritaire , dit-elle.

En effet, malgré une certaine quiétude dans la capitale ukrainienne, qui se trouve à des centaines de kilomètres du front, la menace venue du ciel persiste.

Fin décembre, le quartier où vit Katarina a ainsi été touché par des attaques aériennes russes au moment où plusieurs villes du pays étaient ciblées. Cette semaine encore, des alertes ont retenti dans la capitale.

Ouvrir en mode plein écran Beaucoup de femmes et d'enfants se trouvent à bord du train qui relie Varsovie à Kiev. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Bienvenue en Ukraine

Après plusieurs heures à parcourir la campagne, le train s’immobilise. Des agents frontaliers polonais montent à bord. Les passagers viennent de quitter l’espace Schengen et s’apprêtent à entrer dans un pays en guerre.

Environ une heure plus tard, c’est une militaire en treillis qui vient récupérer les passeports pour y apposer l’étampe ukrainienne.

Au moment de remettre les documents, une douanière passe dans chacun des compartiment pour se renseigner sur la nationalité des passagers et pour leur souhaiter la bienvenue.

Ouvrir en mode plein écran Des représentants de la Pologne et de l'Ukraine parcourent les wagons pour vérifier les passeports des voyageurs. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Parmi les passagers du wagon n° 2, il n’y a pas que des Ukrainiens qui rentrent au bercail. Dans son compartiment, le Français Stéphane Briat se rend lui aussi à Kiev.

PDG de l’entreprise Deminetec, spécialisée dans le déminage, il a visité ce pays à plusieurs reprises depuis 2022. Le train demeure une des meilleures options pour s’y rendre, pour apporter le matériel et pour discuter avec les autorités locales .

Ces derniers mois, des mouvements de protestation d’agriculteurs et de camionneurs du côté polonais ont parfois grandement ralenti la circulation, rendant l’option routière moins intéressante.

C’est le cordon ombilical qui permet, avec la route, d’alimenter nos échanges et de continuer à les appuyer et à les aider. C’est indispensable à la poursuite de nos activités et de nos échanges avec l’Ukraine.

Ouvrir en mode plein écran Le Français Stéphane Briat se rend à Kiev pour gérer des opérations de déminage. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Diplomates, journalistes et travailleurs humanitaires sont eux aussi nombreux à emprunter le train.

Publicité

En 2023, la compagnie ferroviaire ukrainienne, Ukrazalinytsia, a permis de transporter plus de deux millions de passagers vers d’autres pays européens. Depuis le déclenchement de la guerre, cette entreprise a d’ailleurs ajouté de nouvelles destinations à travers l’Europe pour répondre à la demande et pour faciliter le transport de réfugiés.

Ukrazalinytsia, dont les trains ont joué un rôle important dans la mobilité à l'intérieur du pays, et ce, malgré les dangers sécuritaires, a vu un total de 25 millions de passagers emprunter des trajets longue distance l’année dernière.

Un horizon incertain

Après le passage de la frontière, le train demeure immobilisé pendant quelques heures. Des compartiments, on entend le bruit du métal qui résonne. Des ajustements sont nécessaires puisque l’écartement des rails n’est pas le même d’un côté et de l’autre de la frontière.

Puis, au milieu de la nuit, les wagons recommencent tranquillement à avancer dans la campagne de l’Ouest ukrainien.

Ouvrir en mode plein écran La plaine ukrainienne défile. Il est 10 h 30 du matin. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Au petit matin, il ne reste plus que quelques heures à circuler dans ce paysage plat où défilent de petites maisons de bois avant d’atteindre Kiev.

Pour bien des passagers, ce qui les attend au bout de cet horizon est imprévisible.

Jusqu’à aujourd’hui, on espérait que les choses s’améliorent. Je viens parce que ma femme aime beaucoup sa mère , explique Giangrande, qui accompagne sa conjointe Ludmylla.

Front figé à l’est, attaques aériennes régulières sur les grandes villes du pays : la situation n’est pas encourageante, admet l’homme.

On a décidé de revenir, mais je ne pense pas que je pourrai rester longtemps. Si on bombarde tous les soirs, du point de vue psychologique, c’est pas facile.

Ouvrir en mode plein écran Giangrande accompagne sa conjointe Ludmylla, qui vient voir sa mère en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Difficile, donc, de prévoir quand il faudra acheter des billets pour faire le trajet de retour vers Varsovie.

L’Ukrainienne Katarina se pose souvent cette question. Quand je vais à Kiev, je ne sais pas combien de temps je vais y rester , dit-elle.

Entre l’amour de son pays et celui de ses enfants restés en Europe, le choix est parfois déchirant. Pendant ce voyage, j’ai pleuré. J’ai ce sentiment qui me brise le cœur. Je voudrais rester quelque part, je voudrais de la stabilité.

Le train s’immobilise au bord du quai à Kiev à 12 h 17, l’heure prévue. Les passagers vont à la rencontre de leurs proches, dont certains les accueillent avec des fleurs.

Ouvrir en mode plein écran L'heure est aux retrouvailles sur le quai de la gare de Kiev. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Les retrouvailles se font au son d’une chanson diffusée par les haut-parleurs de la gare. L’hymne local s'intitule Comment je ne pourrais t’aimer, ma Kiev? .

Je vais rêver et vivre sur les ailes de mes espoirs , dit la chanson. Toutefois, avec la suspension du transport aérien depuis maintenant deux ans, c’est plutôt sur les rails que se vivent espoirs et déchirements.

Notre correspondant à Paris, Raphaël Bouvier-Auclair, est en Ukraine jusqu'au 22 février pour une série de reportages.