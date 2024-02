La face cachée de la violence conjugale

Sylvie frétille sur son fauteuil. Il y a quelques jours, elle a accepté de raconter son histoire, mais quelques minutes avant de commencer l’entrevue, elle hésite. Sur son visage, on peut lire l’appréhension à l’idée de replonger dans un passé douloureux.

Mais Sylvie n’est pas seule. Une autre femme qui a aussi vécu de la violence conjugale l’accompagne pour lui prêter main-forte. Les deux femmes échangent un regard empreint d’empathie et de solidarité.

Sylvie prend une grande respiration et commence son récit.

Sylvie a rencontré son ex-conjoint à l’âge de 16 ans. Elle se rappelle la présence de signes avant-coureurs dès le début de la relation. Ça a commencé lentement, insidieusement. [...] Il surveillait mes faits et gestes. Je n’avais pas le droit d’avoir une auto, par exemple , explique-t-elle.

Sylvie s’est rapidement habituée à vivre dans un état de vigilance constant.

Il y avait des règles dans la maison. Il fallait que ça marche à sa façon. Je marchais sur des œufs [...] Il ‘’pétait’’ souvent sa coche, il devenait colérique assez facilement.

Au quotidien, Sylvie s’est fait dénigrer, rabaisser et humilier. Alors que les insultes s’accumulaient, son estime personnelle s’effritait.

La femme de 63 ans confie avoir graudellement abandonné ses rêves et mis une croix sur ses passions. Avec les années, tu penses que tu n’es pas capable… parce que tu le crois , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La femme de 63 ans confie avoir abandonné ses rêves et mis une croix sur ses passions. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Avec les années, ça a dégénéré

Sylvie raconte avoir perdu son autonomie petit à petit. Son ex-conjoint en a profité pour intensifier ses tactiques de contrôle. Il a isolé Sylvie, lui interdisant notamment de voir ses amis et ses petits-enfants.

Tu penses qu’il prend soin de toi parce qu’il veut tout, mais tu deviens de moins en moins autonome.

Lorsque Sylvie tentait de l’affronter, il niait l’existence de ses comportements violents. Il me disait, bien non je n’ai pas fait ça , raconte-t-elle. Sentant qu’elle perdait le contact avec la réalité, Sylvie a commencé à noter tous les épisodes violents dans un carnet.

En écrivant, ça m’indiquait que je n’étais pas pas folle. C’est ça… tu as l’impression que tu vas devenir folle. C'est complètement ça.

Au fil des années, Sylvie a tenté à de nombreuses reprises de mettre fin à la relation. Elle a visité les maisons d’hébergement, mais elle finissait par retourner avec son ex-conjoint.

Elle fait état de la stigmatisation des femmes victimes de violence qui décident de retourner avec leur conjoint violent. C'est vrai que j’avais peur d'être jugée, surtout quand tu y retournes , avoue-t-elle.

Elle interpelle les femmes en leur disant que la situation ne s’améliore pas avec le temps.

Je n’avais plus d’espoir… Je me suis dit que je ne pouvais pas le changer. J’ai beaucoup hésité, mais je sais qu’à chaque fois que tu y retournes, c’est de pire en pire , explique-t-elle.

Une des raisons pour lesquelles elle retournait était pour maintenir l’unité familiale. En rétrospective, elle regrette ce choix et implore les mères d’aller chercher de l’aide. Ne restez pas pour les enfants… c’est la pire chose à faire.

Dans ma tête, je n’étais pas une victime

Sylvie raconte son histoire aujourd’hui avec une lucidité acquise à travers les années et à l’aide de nombreuses heures de psychothérapie. Elle avoue avoir été longtemps inconsciente de la violence qu’elle vivait dans son couple.

Moi, dans ma tête, je n’étais pas une victime de violence conjugale; il ne me battait pas.

C’est aussi le cas de la sexagénaire qui accompagne Sylvie pour l’entrevue. Moi, il pouvait me traiter de vieille crisse, de grosse crisse. [...] mais il ne me frappait pas, donc je ne vivais pas de violence. Je me disais que c’était dans ma tête , précise-t-elle.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la violence psychologique est près de deux fois plus fréquente que la violence physique. Plusieurs victimes ont du mal à détecter les signaux de violence psychologique, vu leur nature parfois subtile.

Signaux de violence psychologique à détecter : Paroles pour rabaisser

Déformation de la réalité

Manipulation des émotions

Isolement social

Reproches fréquents

Menaces

Violence faite aux femmes plus âgées

La violence faite aux femmes de 55 ans et plus est un problème de taille, selon Sabrina Bernier, directrice de la Maison de Connivence, à Trois-Rivières. Les agresseurs tirent avantage de la vulnérabilité des femmes plus âgées pour accroître leur emprise sur elles.

Les femmes plus âgées ont souvent plus tendance à respecter l'institution du mariage, ce qui fait en sorte qu’il est plus difficile pour elles de quitter une relation violente, selon l’ INSPQ .

Tu vieillis et tu te dis que tu mérites ça. De toute façon, tu te dis que tu es beaucoup trop vieille , révèle Sylvie.

Elle réalise aujourd’hui qu’elle et toutes les femmes, peu importe leur âge, méritent une relation saine et respectueuse. On ne mérite pas ça. [...] J’ai vu une psychologue, et elle m’a dit : toute ta colère, tu la retournes contre toi-même. On n’a pas à endurer ça , confie-t-elle avec un trémolo dans la voix.

Ouvrir en mode plein écran Pour l’année à venir, Sylvie compte poursuivre son rétablissement. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

De jour en jour, ça va mieux

En 2022, Sylvie a mis un terme définitif à la relation. Deux ans plus tard, elle remarque une amélioration significative de son état de santé.

J'avais de gros troubles d'intestins, c’était épouvantable. [Après la rupture] mes prises de sang sont devenues meilleures. J’ai compris que c’est ma relation qui me rendait malade , explique-t-elle.

Elle invite les femmes qui pensent être victimes de violence conjugale à faire appel à une maison d’hébergement dès que possible. Sabrina Bernier abonde dans le même sens en encourageant les femmes à écouter les signaux d’alarme qu’elles ressentent à l’intérieur .

Pour l’année à venir, Sylvie compte poursuivre son rétablissement. J’ai encore du travail à faire, mais de jour en jour, ça va mieux.