Pour ne pas oublier Roxanne et Raphaëlle, leur mère se confie

« En toute humilité, vous allez ressentir ma fierté. » C’est le sentiment inéluctable qui habite Hélène, la mère de Roxanne et Raphaëlle Boisvert. Dix ans après que ses filles ont été tuées par deux adolescents, elle se confie pour la première fois. « Les événements, les deux protagonistes, les demandes de libération et tout ça, c’est pas ça qui m’intéresse. On veut mettre ça en arrière de nous autres. Je veux me concentrer sur mes filles. »

Hélène a bien établi les paramètres de cette entrevue. Nous avons accepté de préserver son anonymat, sans photos ni entrevue télé ou radio. Est-ce qu’on peut parler des victimes? , demande-t-elle.

Vous allez constater de quoi la société est privée depuis que mes filles ont été assassinées.

11 février 2014

La journée du 11 février 2014 n’était en rien différente des autres journées. Hélène part au travail, tandis que ses filles, Roxanne et Raphaëlle, et Jessy, le petit ami de celle-ci, se préparent pour aller à l’école. C’est un matin de février glacial, mais à l’intérieur, il fait chaud. C’est confortable. Nous sommes dans la maison qui a vu grandir trois filles grouillantes. C’est le ballet quotidien : les rôties, le café, les discussions matinales. Puis, la routine est interrompue par le bruit de la sonnette d’entrée. Sur le pas de la porte, un adolescent, puis un deuxième s’introduisent dans la maison. Ils abattent froidement Roxanne, Raphaëlle et Jessy.

Le jour UN c’est le brouillard , se souvient Hélène.

Depuis 10 ans, le brouillard s’est dissipé. Pas totalement, mais assez pour permettre à Hélène de rendre hommage publiquement à ses filles.

Ouvrir en mode plein écran Raphaëlle Boisvert Photo : Gracieuseté de la famille/Frede Boucher, photographe

L’âme de Raphaëlle

C’est une vieille âme, ma Raphaëlle. Une adolescente altruiste qui allait vers les autres. Elle était très empathique. S’il y avait un nouveau qui arrivait à l’école, la première personne qui allait vers lui, c’est Raphaëlle. Hélène la décrit comme une mère Teresa .

Publicité

Raphaëlle voulait devenir gérontologue pour soigner les personnes âgées. Elle aimait les aînés. Elle les trouvait tellement intéressants à côtoyer.

Raphaëlle, c’est la plus jeune de la famille. Elle était âgée de 17 ans. Elle fréquentait le Collège Marie-de-l’Incarnation. C’est mon artiste! Elle chantait, très bien même . Elle a même participé à une comédie musicale.

Un prix Méritas est remis chaque année en son nom lors du gala de fin d’année au collège.

Ouvrir en mode plein écran Roxanne Boisvert Photo : Gracieuseté de la famille/Frede Boucher, photographe

L’énergie de Roxanne

Roxanne en était à sa première année de maîtrise en ergothérapie. Son héritage est encore bien présent au Département. Elle était présidente de l’Association des étudiantes en ergothérapie et elle siégeait à l’assemblée générale des étudiants. Elle avait aussi organisé les jeux universitaires de physio-ergo.

À son décès, Hélène a pris toute la mesure de l’implication de Roxanne au sein de la vie étudiante à l’ UQTR . Je ne soupçonnais pas à quel point. Elle était partout, partout, partout.

Cette enfant-là… (rires) Je disais qu’elle avait juste deux boutons ON et OFF. Le OFF, c'est quand elle se couchait le soir. Elle avait une énergie incroyable.

Hélène lui suggérait d’apprendre à dire non pour ne pas s’épuiser. Elle m’avait dit : “Maman, je me reposerai plus tard.” Elle a bien fait de ne pas écouter sa mère et d’y aller à 110 % tout le temps , admet Hélène.

Publicité

La maison des souvenirs heureux

Quelques mois après les événements, Hélène a choisi de retourner vivre chez elle. Son ex-conjoint, le père des filles, lui avait dit : Il n’est pas question que tu retournes vivre là. L’enquêtrice de la Police de Trois-Rivières était du même avis.

Ce que j’ai dit à l'enquêtrice, c’est que “Vous, vous l’avez vu comme une scène de crime”. Hélène prend son temps et poursuit.

Moi, je l’ai connu cette maison-là comme la maison du bonheur. On l’a fait construire quand j’étais enceinte de Raphaëlle. Elle est pleine de souvenirs. Elle est pleine d'événements positifs.

Hélène est tenace. Elle est forte. Ils m’ont enlevé mes deux filles. C’est pas vrai qu’ils vont m’enlever la maison qui a vu grandir mes filles. Sans le dire à personne, elle y est retournée. Elle a réapprivoisé sa demeure. Elle l’a habitée pendant quatre ans après le décès des filles.

Hélène s’est sentie soutenue. Il y a un monsieur qui restait en face de chez moi. Quand il a vu que j’étais revenue, il est venu cogner. Il m’a prise dans ses bras et il n’avait pas besoin de parler , se souvient Hélène, émue par ce geste spontané. Il les a vues grandir mes filles. Il les a vues jouer dehors.

Le désir de vivre

Jamais! Hélène est catégorique, elle n’a jamais perdu l’envie de vivre. J’ai ma grande fille. On a été fortes l’une envers l’autre. Son travail l’a maintenue en équilibre. J’ai la chance de faire un travail que j’adore, dans une compagnie que j’aime énormément.

Sa maison et son travail, c’est le même principe. Non! Ce n’est pas vrai qu’ils vont m’enlever des choses que j’aime faire. Donc, je suis retournée travailler , d’abord à temps partiel, en télétravail, puis à temps plein.

Hélène était bien entourée, ce qui l’a aidée à survivre. Elle a reçu de l’aide psychologique et du soutien du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels pour passer à travers le processus judiciaire qui a conduit à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans pour les deux meurtriers. Des démarches longues et éprouvantes, impossibles à traverser sans le soutien de professionnels.

Une mamie comblée

Dix ans ont passé, la douleur est encore vive, mais sa tribu est forte. Tous ensemble, ils veulent vivre. Hélène a maintenant le privilège de voir grandir ses petits enfants. Avec son conjoint, ils en ont trois. Ça ne remplace pas, mais ça permet de vivre le moment présent quand tu les côtoies.

Tous les 11 février, Hélène fait ce qu’elle appelle son pèlerinage. Elle se recueille devant l'arbre planté en hommage à Roxanne à l’UQTR. Un érable rouge , précise-t-elle. Elle visite ensuite celui planté au Collège Marie-de-l’Incarnation à la mémoire de Raphaëlle. Je vais tenir compagnie à ma maman aussi. Elle se rend au cimetière et dans un lieu de culte. Elle n’est pas pratiquante, mais elle croit qu’il y a une vie après la mort.

Je suis incapable de vivre avec l’idée que mes filles ne sont pas quelque part. Elles ne sont plus sur terre, mais elles sont quelque part.

C’est sûr que quand ce sont les anniversaires de l’une ou de l’autre, je me dis il doit y avoir un party en haut et c’est Rox qui l'organise. Peu de mois après le drame, pour les 18 ans que Raphaëlle aurait célébrés, j’ai dit Rox : “tu lui organises tout un party”. Je suis sûre qu’en haut, ça a brassé. Je suis sûre qu’ils ont su à ce moment c’est qui Rox Boisvert , imagine Hélène.