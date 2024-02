Roxanne Boisvert : la semeuse d’étincelles

« Par une journée très froide d’hiver, un 11 février pour être plus précis, on dit que le démon, errant toujours à la recherche d’une étincelle pour réchauffer son propre cœur, aurait croisé sa route et l’aurait tout de suite reconnue. » La légende de l’ergolove dit que celle qu’il a reconnue, c’est Roxanne Boisvert, une femme« passionnée, enthousiaste, ouverte sur le monde, altruiste, rieuse, heureuse et bonne [...] qui portait en elle une flamme, source de tout le bien qui existe dans le monde ».

Roxanne était la gardienne de l'étincelle.

Dans le petit local des étudiants et des étudiantes en ergothérapie, la légende de l’ergolove, inspirée par la mort tragique et violente de Roxanne Boisvert, est soigneusement écrite à l’encre noire, que l’on souhaite indélébile. Il faut au moins deux minutes pour la lire en entier et plus encore pour absorber la charge émotive qui s’en dégage. Dix ans plus tard, on imagine tout le soin qu'ont mis son auteur et des mains douées pour la calligraphie non seulement pour inscrire à tout jamais sur ce mur le destin cruel de l’étudiante en ergothérapie mais aussi pour rappeler à tous l’importance de préserver sa mémoire… son étincelle.

La légende de l'ergolove écrite sur le mur du local de l'Association des étudiantes et des étudiants en ergothérapie. Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Martine Brousseau se souvient des sirènes qui ont retenti dans la ville le matin du 11 février 2014. Elle était alors directrice du département d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Les cours allaient commencer, mais Roxanne ne s’est pas présentée à l’Université. Elle ne répondait pas non plus aux textos. Des gens venaient dans mon bureau pour me dire : "On pense qu'il est arrivé quelque chose" , se souvient Martine Brousseau. Roxanne n’avait pas l’habitude de manquer les cours.

Martine Brousseau était directrice du département d'ergothérapie lorsque Roxanne Boisvert est décédée, le 11 février 2014. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Les médias commençaient à relayer l’information et le nom de la rue où des meurtres avaient été commis.

On ne le croyait pas, ce n’était pas possible. On a même vérifié l'adresse de l'étudiante. On s’est dit : "Ah! ça doit être une grande rue, ça peut être à l'autre bout de la rue" , se rappelle Martine Brousseau.

Cependant, Roxanne ne répondait toujours pas à ses textos et la rumeur s’est finalement confirmée. Spontanément, les étudiants en ergothérapie ont afflué à l’Université, le souffle coupé.

Ils devaient comprendre plus tard que Roxanne, sa sœur et son ami de cœur avaient été assassinés par deux adolescents. L’un d’eux voulait se venger d’avoir été rejeté par la plus jeune des sœurs, dont il était amoureux.

Des vestiges de la murale

Des mots écrits au lendemain du décès de Roxanne Boisvert. Photo : Radio-Canada

Un divan, une table ronde, des armoires, des décorations pêle-mêle, le local d’ergothérapie n’a rien de différent des autres repaires étudiants. On a trouvé, derrière un classeur, des vestiges des murales écrites par les étudiants et par les enseignants au cours des jours qui ont suivi le décès de Roxanne. Avec le temps, certains messages sont maintenant à peine lisibles, mais on devine la tristesse.

Une partie de toi reste en nous à jamais.

Fofolle, rassembleuse, pivot de toutes les cohortes, fille de party, rayonnante comme tout.

Noémie venait de résumer dans ce message le grand rôle posthume que devait jouer Roxanne Boisvert au sein du département d’ergothérapie au cours des années qui ont suivi son décès.

Des casquettes orange en héritage

Ces étudiantes de deuxième année portent fièrement leur casquette orange. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Février 2024 : pavillon de la santé de l’ UQTR , département d’ergothérapie

Des étudiantes sortent d’une classe. Une casquette orange est accrochée à leur sac d’école. Orange : la couleur de l’étincelle de Roxanne. Une petite flamme sous forme de couvre-chef remis à tous les étudiants et à toutes les étudiantes lors de la rentrée.

La casquette orange comme signe distinctif du département d’ergo, c’était l’idée de Roxanne.

Elle avait dit : “Nous, on trouve qu'on est dynamiques, puis on aurait besoin d'un signe distinctif”, parce que certaines autres associations avaient des signes distinctifs. Ils ont créé la fameuse casquette orange , raconte Martine Brousseau.

L’année dernière, Mylène Thibodeau a reçu sa casquette lors de son activité d’intégration au programme d’ergothérapie. La légende de l’ergolove est lue aux nouveaux. Après cette légende-là, qui est super émouvante à écouter, ta marraine vient te remettre la casquette , confie Mylène, qui ajoute que cette démarche a pris tout son sens l’année suivante lorsqu’elle a elle-même remis une casquette orange à une étudiante.

Tu comprends mieux ce que ça implique. Tu connais l’histoire, tout ce qui s’est passé autour. C’est un honneur de porter ça , dit-elle, reconnaissante.

Une cohorte d'étudiants et d'étudiantes en ergothérapie qui ont entamé leur programme en 2023. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Sandrine Renaud a reçu le prix Roxanne-Boisvert en 2019. Elle est aujourd'hui chargée de cours au programme d'ergothérapie. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry Album photo: Ergolove

Un prix à la mémoire de Roxanne

Sandrine Renaud ouvre la porte de son local. Des étudiants de deuxième année complètent une série d’exercices. Il y a quelques années à peine, c’est elle qui avait le nez dans ses livres. Aujourd’hui, elle est chargée de cours.

Elle n’a pas connu Roxanne Boisvert, mais elle porte en quelque sorte son héritage en elle. En 2019, elle a reçu le prix Roxanne-Boisvert, remis chaque année à une étudiante finissante qui s’est impliquée au sein du département.

C'est sûr que j'étais quand même fière d'avoir pu partager avec elle certaines valeurs qu’elle avait incarnées dans le département. Je pense par exemple à la coopération, à la bienveillance, à l'entraide entre les personnes, [au fait] de rassembler les autres, nos collègues, autour d'événements rassembleurs.

Le feu du démon et le feu de la passion

Jean-François Hinse contemple la légende de l’ergolove inscrite sur la murale du petit local étudiant. Bien qu’il occupe le poste de conseiller aux communications à l’ UQTR depuis une douzaine d’années, c’est la première fois qu’il la voit.

J'ai des frissons , dit-il, ému. On avait de jeunes adultes qui vivaient quelque chose d'aussi terrible et de voir que des ergothérapeutes ont rédigé un texte comme celui-là, ma foi, c’est tellement riche, tellement touchant! constate-il.

Le conseiller aux communications de l'UQTR, Jean-François Hinse, lit la légende de l'ergolove. Photo : Radio-Canada

Le 11 février 2014, l’équipe de direction de l’ UQTR était en rencontre à l’extérieur. C’est lui qui a géré les appels des médias qui avaient entendu dire qu’une des victimes fréquentait l’ UQTR . Spontanément, les étudiants en ergothérapie, qui se trouvaient aux quatre coins de la ville, se sont regroupés au département. Le pavillon de la santé est vite devenu un lieu de rassemblement pour tous ceux qui en avaient besoin. Les professeurs avaient créé un beau climat de compassion et de bienveillance , se souvient Jean-François Hinse.

La couleur orange avait alors envahi le pavillon. Tous voulaient en porter, que ce soit des vêtements ou même des morceaux de tissu orangé épinglés sur leur cœur.

À travers toute cette horreur-là, il est ressorti du beau , fait-il remarquer. L’évidence saute aux yeux, même si la vie de Roxanne Boisvert aurait valu bien plus si elle avait eu la chance de vivre.

Elle aurait fait une ergothérapeute extraordinaire , affirme Martine Brousseau.

D’ailleurs, dans le corridor du département d’ergothérapie, les photos des diverses cohortes sont affichées au mur.

Parmi les photos des finissants et des finissantes de 2014 se trouve celle de Roxanne Boisvert. En réalité, elle n’aura jamais obtenu son diplôme, mais d’une certaine façon, elle est restée à l’Université parce que sa communauté a refusé de voir sa flamme s’éteindre.

Roxanne Boisvert figure sur le tableau des finissants et des finissantes de la cohorte 2010-2014. Photo : Radio-Canada

Une bourse Roxanne-Boisvert est remise chaque année en plus du prix Roxanne-Boisvert. L’activité Étincelle passion , qui sert à consolider le sentiment d’appartenance à la profession d’ergothérapeute, a lieu chaque année.

Les finissants du programme d'ergothérapie lancent leur casquette dans les airs lors de la cérémonie de remise des diplômes. Photo : Gracieuseté de l'UQTR