Vivre en français dans le Témiscamingue ontarien

Le bilinguisme y est de plus en plus assumé, mais des acteurs du milieu sonnent l’alarme sur l’importance de « créer » de nouveaux Franco-Ontariens.

Nous sommes de jeunes bilingues. C’est ainsi que Kalyn Banks, directrice générale de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (ACFO) Témiskaming, décrirait sa génération. Plus question pour les jeunes adultes du Témiscamingue ontarien de choisir un camp entre les francophones ou les anglophones.

Les jeunes de mon âge ou un peu plus âgés vivent dans une génération plus bilingue, ce qui facilite la collaboration , estime Mme Banks.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario Témiskaming, Dominique Nakers, et la directrice générale, Kalyn Banks, croient en l’importance du français dans un milieu dominé par l’anglais. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Dominique Nakers, président de l’ACFO Témiskaming, un organisme qui représente la communauté francophone de la région, est d’accord. L’identité franco-ontarienne s’inscrit davantage chez les personnes âgées, selon lui. Les aînés pensent en français, en plus! lance-t-il en rigolant.

Kalyn Banks remarque aussi que les jeunes choisissent le français principalement lorsque le contexte s’y prête. Ils affichent toutefois moins leur francophonie que la population plus âgée.

Les plus jeunes, ils vont parler en anglais en premier. Et même ceux de mon âge, il y en a qui ne veulent pas ''se compliquer la vie'', qu’ils disent , exprime Dominique Nakers, qui avoue être parfois découragé.

Parler ou non le français, une question de choix

Région voisine du Québec, Temiskaming Shores regroupe depuis 2004 les villes de New Liskeard, Haileybury et le canton de Dymond. Le français constituait la première langue parlée pour près de 28 % des 9634 habitants, selon le recensement de 2021.

Hugo Rivet est entrepreneur et bénévole depuis plus de 30 ans dans plusieurs organisations à Haileybury, à quelques kilomètres de New Liskeard.

Ma famille, ça fait presque 100 ans qu’on est dans le Témiscamingue ontarien. On parle le français parce qu’on veut le parler et on veut que ça continue , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Hugo Rivet est propriétaire de l’entreprise Head 2 Toe Sportswear, située au centre-ville de Haileybury. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La majorité de ses transactions se déroule dans la langue de Shakespeare, mais c’est le français qui est parlé à la maison.

C’est ma décision de parler français avec mes enfants, ma famille et mes amis. C’est quelque chose d'important pour nous et j’espère que ça va continuer avec mes enfants dans leur vie , souhaite M. Rivet. Dû à la proximité avec le Québec, l’entrepreneur considère qu’il est important de pouvoir offrir un service en français.

Ouvrir en mode plein écran Des relations amicales et commerciales entre le Témiscamingue québécois et le Témiscamingue ontarien sont établies depuis bien longtemps. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un bonjour qui veut tout dire

Plusieurs locuteurs de langue française que Radio-Canada a rencontrés affirment ne pas hésiter à lancer la conversation en français dans un magasin. Même juste dire salut, bonjour ou merci, les gens comprennent que tu es francophone , avance Kalyn Banks.

Même suggestion du côté de Florence Renson, coordonnatrice du Village Noël Temiskaming, qui suggère aussi de dire ton nom à ta façon et non avec l’accent anglais.

Elle croit que les francophones ont tendance à parler en anglais en raison de la pression sociale.

Dans cette région-ci, on se sent quand même isolés parce que le français, on ne l’entend pas autant que, peut-être, au Québec ou au Nouveau-Brunswick.

De son côté, Réjeanne Bélisle-Massie, présidente du Centre culturel ARTEM, n’hésite pas à changer d’endroit si aucun employé ne peut la servir en français.

Ouvrir en mode plein écran Florence Renson (à droite) a récemment été embauchée par Réjeanne Bélisle-Massie (à gauche) pour préparer le Village Noël Temiskaming, qui se tient à la fin du mois de novembre. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des services publics essentiels

Certains francophones mentionnent parfois à l’ ACFO qu’il est difficile de se faire soigner en français à l’Hôpital de Temiskaming Shores. La majorité des patients maîtrisent l’anglais, mais selon Dominique Nakers, plusieurs personnes âgées préfèrent parler dans leur langue maternelle lorsqu’elles sont malades.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôpital de Temiskaming, dans le secteur de New Liskeard. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Autrement, les Franco-Ontariens peuvent trouver la majorité des services en français, qu’ils soient juridiques, financiers, religieux ou scolaires. La vigilance est toutefois de mise, selon Réjeanne Bélisle-Massie.

Il ne faut pas penser que le fait francophone est acquis ici, au Témiscamingue ontarien. Il faut toujours, toujours, exiger des services en français.

Celle qui est aussi retraitée du domaine de l’enseignement a revendiqué, avec d’autres défendeurs de la langue, des services en français à l’hôtel de ville. On a obtenu un certain succès, mais il ne faut pas penser qu’on a révolutionné le Témiscamingue ontarien , lance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel de ville de Temiskaming Shores, dans le secteur de Haileybury. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Au fil des décennies, Dominique Nakers dit avoir été témoin d’une plus grande ouverture du monde municipal envers les francophones.

Il fallait toujours aller cogner à la porte pour faire quelque chose. Maintenant, ils voient qu’on est capables de faire des choses en tant que francophones et ils collaborent à 100 %. Même que parfois, ce sont eux qui viennent nous demander! , se réjouit M. Nakers.

Former la relève à l’école francophone

Ouvrir en mode plein écran L’école secondaire catholique Sainte-Marie est l’une des écoles francophones de la région. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Quelques écoles du Témiscamingue ontarien proposent un enseignement en français, allant du préscolaire au postsecondaire.

On a une job à faire comme éducateur : [c’est] de faire voir chez les élèves la raison de l’importance d’apprendre le français , estime René Gaudreau, directeur des communications et de la construction identitaire pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières.

Et contrairement à ce que croient plusieurs, ce n’est pas toujours pour avoir une bonne job plus tard . Selon M. Gaudreau, l’importance réside dans l’ouverture sur le monde et transmettre la culture.

Ouvrir en mode plein écran René Gaudreau est directeur des communications pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, qui regroupe 28 écoles de Hearst jusqu’à Haileybury. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La clé pour l’apprentissage d’une langue, c’est : le plus jeune qu’on est pour l’apprendre, le mieux c’est , considère René Gaudreau.

Il constate que de plus en plus de parents forment un couple exogame, composé d’un francophone et d’un anglophone. Il faut continuer à développer des francophones, il faut en créer de nouveaux. Parce que si on n’en crée pas de nouveaux, à un moment donné, il n’en restera plus , craint René Gaudreau.

Des parents unilingues anglophones choisissent parfois aussi d’envoyer leur enfant dans une école francophone pour donner ce cadeau-là à leur enfant , mais les communications envoyées à la maison sont uniquement en français.

Le rôle clé de l’immigration francophone

Ouvrir en mode plein écran L’ACFO Témiskaming fait partie du réseau de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Dominique Nakers estime qu’il peut être difficile pour une petite région comme le Témiscamingue ontarien de se démarquer auprès des immigrants francophones. L’Ontario est majoritairement anglophone et de grandes villes comme Sudbury reçoivent plusieurs étudiants étrangers.

L’avenir du français passe toutefois par l’immigration, selon lui. Si on peut attirer du monde francophone ou bilingue, on va avancer vite, juge M. Nakers. Si on a un manque, on va peut-être avoir de la difficulté à progresser. On manque de bassin de population, je pense.

On a une incroyable région et on veut montrer aux gens qu’on est une communauté qui est prête à les accueillir et les aider , renchérit Kalyn Banks.

Des activités rassembleuses

Le Village Noël Temiskaming et le Festival des Folies Franco-Fun sont les plus importants rassemblements francophones dans le Témiscamingue ontarien. Plusieurs anglophones prennent aussi part à la fête.

Ouvrir en mode plein écran Le Village Noël Temiskaming de New Liskeard avait déplacé ses cabines de bois pour les exposants en retrait du centre-ville en décembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Réjeanne Bélisle-Massie est l’une des fondatrices de ces deux événements et de plusieurs fêtes qui célèbrent la francophonie.

Elle est présidente du Centre culturel ARTEM, qui collabore avec des organisations pour offrir des spectacles et des ateliers afin de promouvoir les arts et la culture francophone dans le Témiscamingue ontarien.

Souvent, on nous demande de collaborer et quand les gens ne veulent pas ajouter une composante francophone, on dit non. Ce n’est pas dans notre mandat.

Dominique Nakers chérit ce genre de rassemblement, puisque ce sont les seuls moments, selon lui, qui permettent aux Franco-Ontariens de la région de se réunir en aussi grand nombre.

M. Nakers pense qu’il manque d’événements francophones, parce que chaque fois, c’est plein . Il croit qu’un meilleur financement de la culture est toutefois nécessaire.

Les plus jeunes devront reprendre le flambeau

Il y a tellement de façons d’embrasser ta culture francophone et tellement de différentes cultures francophones que je pense qu’on a un bon avenir , lance avec enthousiasme Mme Banks.

Certaines personnes suggèrent que de garder les jeunes en région et d’attirer des familles étrangères fait partie de la solution, alors que d’autres proposent de poursuivre les efforts pour forger une image positive de la francophonie au sein de la population.

Réjeanne Bélisle-Massie fait valoir que la proximité avec le Québec aidera certainement à la prospérité de la langue. Est-ce qu’il y a une volonté chez les francophones au Témiscamingue ontarien que le français perdure? Je pense que oui.

La présidente du Centre culturel ARTEM se réjouit de voir plusieurs acteurs du milieu travailler ensemble pour s'assurer que la langue et la culture restent vivantes, mais elle pose toutefois un bémol.