La petite histoire du téléthon Le Noël du pauvre

Quiconque est né ou a vécu en Mauricie ou au Centre-du-Québec connaît le téléthon Le Noël du pauvre. Depuis 65 ans, les résidents se mobilisent pour amasser de l’argent afin de permettre à leurs concitoyens en difficulté de vivre un temps des Fêtes plus doux et plus heureux.

Quiconque s’intéresse à l’histoire, sait que le premier téléthon a été diffusé à l’antenne de CKTM-TV, que l’on syntonisait au numéro 13 de la fameuse roulette du téléviseur en noir et blanc de l’époque. Aujourd’hui, en hommage à tous les artisans, laissez-moi vous raconter une petite histoire du Noël du pauvre. Celle faite d’anecdotes et de souvenirs, racontés par quelques artisans au fil des ans.

En 1957, Henri Audet, alors ingénieur, obtient une licence pour exploiter une station de télévision régionale pour la Mauricie. En 1959, sa station, CKTM-TV, diffuse son premier téléthon. Avec Marie Audet, la femme d’Henri Audet , spécifie Daniel Brouillette, qui a été directeur de l’information et de la programmation de CKTM-TV dans les années 80 et 90.

C’est elle en passant, qui a parti ça. C’est une femme qui a parti ça! Henri, il n’avait pas le temps de s’occuper de ça. […] Elle, elle a dit : 'Il faut aider la communauté''. Et Henri a bien sûr embarqué là-dedans. Il faut se rappeler et mettre en évidence Marie, parce que c’est elle qui a voulu implanter ce téléthon-là à Mont-Carmel, insiste Daniel Brouillette.

Ouvrir en mode plein écran Le premier téléthon Le Noël du pauvre a été diffusé de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Photo : Radio-Canada

Au départ, c'était de la nourriture, des bottines pour les enfants, pis des manteaux d’hiver, des choses comme ça [qu’on amassait] , se remémore une figure de proue de CKTM-TV, Louise Hamel. La future animatrice ayant grandi à Trois-Rivières se souvient très bien du téléthon alors qu’elle était petite. Ils envoyaient les Chevaliers de Colomb, c'est eux qui récoltaient les dons. Ils apportaient vraiment du matériel en studio pour les défavorisés. Moi j’ai connu ça.

Le premier téléthon a été animé par Gilles Boulet, animateur de l’émission Phare sur le monde, et par Claude Blain, directeur des programmes. Pendant une heure, les deux hommes lisaient des témoignages anonymes de personnes dans le besoin. Ils souhaitaient récolter 2000 $, ils en ont récolté 6000 $.

1976, un nouveau tournant

La jeune Louise Hamel, alors âgée d’une vingtaine d'années, commence à travailler à CKTM-TV comme assistante-réalisatrice. En 1976, la station emménage dans de nouveaux studios situés sur le boulevard Saint-Jean. C’était tout nouveau tout beau. Il y avait du public en studio. Deux ans plus tard, l’organisation vise plus haut en invitant des célébrités pour animer le téléthon.

Il y avait Les coqueluches à Montréal avec Guy Boucher et Gaston L’Heureux qui faisaient un malheur. Les dirigeants de CKTM ont dit : ''On devrait les inviter pour animer'' . Louise Hamel n’était pas tant en accord avec cette idée. Elle se disait qu'on pouvait tout aussi bien faire avec des gens de la région. Mais elle s’est ravisée. Je n’étais pas consciente de l’impact que Les coqueluches pouvaient avoir, les cotes d’écoute, le public en studio qui était venu plus nombreux. On avait eu une belle relation avec Guy et Gaston, qui sont aujourd’hui décédés, mais ça fait partie de mes beaux souvenirs.

Ouvrir en mode plein écran Guy Boucher et Gaston L'Heureux ont animé l'émission de variété Les Coqueluches de 1974 à 1980. Photo : Radio-Canada

D’assistante-réalisatrice, Louise Hamel est devenue animatrice. Elle participait au téléthon en coanimant avec l’abbé Roland Leclerc pour faire le récit des cas. Elle raconte que le téléthon est sorti des studios de CKTM-TV pour être diffusé de plusieurs endroits au fil des ans. Une année, on est allés à l’amphithéâtre du DLS , aujourd’hui le Centre d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy. Écoute… c’était tellement minuscule. La scène, Roland et moi, on était serrés contre les caméras, on était dans un petit coin se remémore-t-elle en riant.

Ouvrir en mode plein écran Louise Hamel était assistante-réalisatrice à ses débuts à CKTM-TV Photo : Radio-Canada

Au début des années 80, le téléthon a été diffusé en direct du Centre Les Rivières. L’animateur et réalisateur Percy Turcotte a un souvenir bien vivant de cet épisode. Y avait Mario Pelchat qui était venu et qui avait fait bouger bien des choses. Il était très populaire à ce moment-là. […] On a rempli le Centre Les Rivières, ça n'a pas été long. Percy Turcotte raconte, sans la nommer, qu’une chanteuse refusait de chanter avant ou après lui pour qu’il ne lui fasse pas d’ombre, tellement il était populaire.

Une étape charnière

Au milieu des années 80, le téléthon était présenté du Centre culturel de Trois-Rivières, qui est aujourd’hui la Maison de la culture. Daniel Brouillette considérait que l’endroit était trop petit. Il a semé l’idée de déménager à la salle J.-Antonio-Thompson. Les gens disaient : Qu’est-ce que vous faites? Ça va coûter plus cher! Il fallait payer pour louer la salle. Roland Leclerc était plus ou moins d’accord avec ça. C’est comme si on prenait l’argent pour payer des choses peut-être pas nécessaires.

Daniel Brouillette était tiraillé par un souci de produire une émission de plus grande qualité. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que les plus démunis de la Mauricie n’aient pas droit à la salle J.-Antonio-Thompson. Tout le monde a le droit d’aller voir un spectacle, tout le monde a le droit d’être dans la plus belle salle. Pourquoi, nous, on peut pas faire ça? S’en sont suivi des négociations avec la Ville de Trois-Rivières, avec COGECO et avec Radio-Canada pour augmenter le budget de production.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur des programmes et de l'information de CKTM, Daniel Brouillette (à gauche) en compagnie de Louis Audet, fils d'Henri Audet, fondateur du téléthon Le Noël du pauvre. Photo : Radio-Canada

Changer de salle, s’installer sur une plus grande scène implique de devoir installer plus d’éléments de décor, mais l’organisation n’avait pas un gros budget pour ça. Comme j’étais président de la Fête de la solidarité (de Saint-Narcisse) et qu’on avait un atelier de chars allégoriques, j’avais demandé à notre atelier de créer des décors pour la salle , raconte Daniel Brouillette. C’est là qu’on a vu apparaître des boules de Noël en papier mâché. Radio-Canada est embarquée là-dedans avec des décors un peu plus modernes.

Un nouvel élan et des enfants

En 1990, une jeune journaliste arrive du Saguenay pour travailler à la station de radio CHLN. C’est pour représenter sa station qu’elle a participé à son tout premier téléthon. L’année suivante, cette jeune journaliste, Nancy Sabourin, s’est jointe à l’équipe de CKTM-TV. Quand tu entres à CKTM, c’est comme une religion, le téléthon. Ça a une place spéciale dans la station. […] Quand je suis arrivée à CKTM, on m’a mise au foyer avec Roland Leclerc, c’est Josée Boudreau qui animait [le téléthon] .

Elle s’émerveille de voir que chaque personne a un rôle spécifique et indispensable. C’est comme un miracle, le jour du téléthon. […] C’est vraiment des maillons d’une chaîne. Tu te tournes de bord : oups! y a des tables de montées. Tu tournes de bord : oups! le décor est monté. Tout le monde sait ce qu’il a à faire et c’est ce qui fait le petit miracle à chaque fois.

Ouvrir en mode plein écran Avant d'animer la scène principale, Nancy Sabourin a animé le plateau du foyer Gilles-Beaudoin. Photo : Radio-Canada

Une année, voulant suivre en qualité la télédiffusion des téléthons qui se font plus nombreux, Daniel Brouillette raconte que la station n’avait pas les équipements nécessaires pour mettre en scène un chiffrier électronique. Je pense qu’en comité on a dit : ''Coudonc, on pourrait demander à nos enfants d’être des chiffriers''. Le premier chiffrier humain, c’est nous qui l’avons inventé dans des téléthons. Ça n’existait pas ailleurs.

Ainsi… les enfants des animateurs, des journalistes, des caméramans, des autres employés de la station ont contribué à leur manière au fil des années en participant au chiffrier qui est demeuré une tradition du téléthon.

Ouvrir en mode plein écran Les enfants du chiffrier en répétition dans les coulisses en 2008. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Des années incertaines

Dans les années 90, il y avait un nouveau patron, il disait : “On n’a pas besoin de ça, on va abolir ça, Le Noël du pauvre , raconte Louise Hamel. Je me rappelle être montée au front, on était dans une auto et je lui avais déballé toutes les raisons possibles et impossibles. Elle lui a dit : Écoute, tu vas te mettre à dos toute la région si tu fais ça. Finalement il l’avait gardé.

Le 19 novembre 2003, le téléthon perd tragiquement son pilier, son phare. L’abbé Roland Leclerc meurt dans un tragique accident d’automobile. Même si la flamme dans le cœur des artisans du téléthon a vacillé, elle ne s’est pas éteinte. Tous témoignent qu’ils ressentent encore sa présence parmi eux.

Ouvrir en mode plein écran L'abbé Roland Leclerc apportait la dimension spirituelle du téléthon. Il témoigne avec Louise Hamel de la situation des personnes qui demandent l'aide du Noël du pauvre. Photo : Radio-Canada

Nancy Sabourin se rappelle aussi qu’à un autre moment, des membres de la direction à Montréal ne voyaient pas vraiment l’utilité de poursuivre la présentation du téléthon.

Il faut dire que sa production coûte beaucoup d’argent à Radio-Canada. On avait des preuves à faire, se remémore la directrice de la station à Trois-Rivières. La meilleure preuve, c’est pas difficile pour moi, je disais à mes patrons : ''Tu vas venir voir le téléthon''. Et quand les patrons viennent… c’est le chèque [qui suit].

La directrice estime qu’il n’y a pas d’événement équivalent au téléthon Le Noël du pauvre quand il est question de proximité avec la communauté. Radio-Canada carbure à la proximité avec sa communauté , dit-elle. Aujourd’hui, le téléthon est maintenant dans la base de Radio-Canada. Chaque année, j'ai mon financement [spécialement consacré au téléthon] et ce n’est plus remis en question par personne.

La générosité des artistes

Au fil des ans, le téléthon s’est bâti une solide réputation dans la communauté artistique québécoise. Si bien qu’il n’est pas difficile de les convaincre de venir y participer. De grands noms partagent la scène avec des artistes de la relève et des enfants de différentes chorales.

Parmi ses beaux souvenirs, Nancy Sabourin, animatrice du téléthon pendant 10 ans, se remémore le 50e téléthon. On avait préparé cette édition-là avec beaucoup de soins. D’anciens animateurs sont revenus, dont Josée Boudreault, la meilleure amie de l’animatrice. Parmi les artistes invités, nuls autres que Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland. Ginette Reno lui avait offert ainsi qu’à Josée Boudreault un chapelet qu’elle avait fabriqué.

[Je l’ai] encore dans une petite sacoche qui appartient à ma mère à côté de mon lit. L’animatrice avait demandé personnellement à Fred Pellerin de venir participer au téléthon. Il était en spectacle à Baie-du-Febvre. Il m'avait dit : ''Écoute Nancy, je le sais pas, je suis en show, je vais peut-être y aller, puis peut-être pas. Mets-moi pas dans la programmation. Puis si j'arrive, je te fais une toune, pas de répétition''.

Ça s’annonçait mal, il tombait de la pluie verglaçante. On achevait le téléthon, qui se terminait à minuit à l'époque. Notre 50e brillait de tous ses feux… et qui voit-on arriver dans les coulisses? Mon Fred avec sa guitare à minuit moins quart. Il s'est assis dans le milieu de la scène et il a fait Mille après mille tout seul. C'était magique et ça a été un moment pour moi dont je me souviendrai longtemps. Le 50e, y avait quelque chose de spécial.

1:11 Fred Pellerin lors du téléthon Le Noël du pauvre en 2008 Photo : Radio-Canada

Des milliers de petites histoires

En 65 ans, des milliers de personnes ont fait partie, à un moment où à un autre de leur vie, de cette grande chaîne de solidarité. Ce sont des milliers de petites histoires liées au téléthon que l’on pourrait raconter. Certaines sont émouvantes, amusantes, rocambolesques, touchantes, surréelles ou improbables. Mais l’histoire la plus commune est celle où tout le monde finit par raconter qu’il participe à quelque chose de plus grand que soi, que cette historique levée de fonds a de quoi rendre fière toute une région et que Le Noël du pauvre contribue à faire de tous de meilleurs humains.