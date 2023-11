Churchill Falls : dans les entrailles d’une mégacentrale

« Le Québec, c’est par là », explique Walter Parsons, pointant du doigt les fils à haute tension traversant le fleuve Churchill, vers le sud. Ces lignes de transport, le début d’un réseau de 1200 pylônes électriques menant vers la frontière québécoise, grésillent légèrement, coupant le silence en ce matin froid au Labrador.

C'est là où on envoie à peu près 90 % de l'électricité qui est produite, ici, à Churchill Falls. Pour le Québec, ça représente à peu près 15 % de toute leur électricité , affirme le cadre à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador.

Responsable de la transmission pour la société de la Couronne, il nous fait découvrir pendant quelques heures le gigantesque complexe isolé – au deuxième rang des plus puissantes centrales hydroélectriques au pays – dont l’avenir se négocie à l’heure actuelle dans deux capitales lointaines, Québec et Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Un tunnel menant vers la salle des machines de la centrale de Churchill Falls, 300 mètres sous la surface, où l’hydroélectricité est produite. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sous nos pieds, l’eau du fleuve Churchill fait tourner 11 groupes turbine-alternateur d'environ 800 tonnes. La centrale est complètement souterraine , rappelle Walter Parsons. Churchill Falls a commencé comme un projet minier. Il a fallu enlever tout le roc , renchérit Cyril Penton, directeur de la centrale et de la communauté avoisinante qui la fait fonctionner.

Churchill Falls n’est pas un barrage, soulignent-ils. C’est plutôt un vaste réseau de 88 digues redirigeant le fleuve – et son bassin versant de la taille du Nouveau-Brunswick – vers un complexe creusé dans le roc.

Ouvrir en mode plein écran Le bassin versant de la centrale de Churchill Falls s'étale sur un territoire de la superficie du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

L’eau entre dans la centrale grâce à 11 canaux, pour plonger subitement de 300 mètres. Cette descente abrupte fait que Churchill Falls est l'endroit idéal pour produire de l’hydroélectricité. Plus la hauteur de chute est importante, plus l'eau tombe rapidement et exerce de la force sur la turbine avant de retourner dans le fleuve.

Dans l’ascenseur principal de la centrale, nous suivons le parcours vertigineux du fleuve depuis son détournement dans les années 60. Après quelques secondes, les portes s’ouvrent. Le bruit est assourdissant.

Ouvrir en mode plein écran Ce tunnel abrite les 11 transformateurs de la centrale de Churchill Falls. Ces machines vertes modifient la tension délivrée par les groupes turbines-alternateurs. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Devant nous : un immense tunnel, long de 300 mètres, les murs en granit gris. Il mène vers la salle des machines, où les planchers et les panneaux, peints en jaune, rouge, bleu et vert, rappellent un cube de Rubik.

Les couleurs évoquent l’époque où ça a été construit , affirme Walter Parsons, qui porte des bouchons d’oreille et doit crier pour se faire entendre.

Ouvrir en mode plein écran La salle des machines, à la centrale de Churchill Falls, fait 300 m de long et 50 m de haut. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C’est ici où toute l’électricité est produite , poursuit-il. Chaque groupe turbine-alternateur, caché sous un plancher jaune, tourne 200 fois par minute. Ensemble, les 11 groupes alimentent en électricité des centaines de milliers de foyers.

Ouvrir en mode plein écran Un des 11 groupes turbine-alternateur de 800 tonnes se situe sous ce plancher jaune. Il tourne 200 fois par minute et peut être soulevé complètement par une grue. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Deux options sur la table

La capacité de Churchill Falls dépasse déjà les 5400 mégawatts, soit environ sept fois la production à Muskrat Falls et presque quatre fois la production du complexe de la Romaine. Un agrandissement est toutefois possible, si les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec peuvent trouver un terrain d’entente.

Ouvrir en mode plein écran Churchill Falls est au deuxième rang des plus puissantes centrales hydroélectriques au Canada. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador a déjà fait ses devoirs, selon Walter Parsons. On a deux projets qu'on a étudiés récemment , précise-t-il.

Le premier consiste à mettre au point les groupes turbine-alternateur existants de la centrale, des travaux qui pourraient ajouter 500 mégawatts à la capacité de Churchill Falls. La deuxième option, plus complexe, se résume à construire une deuxième centrale de 1100 mégawatts adjacente à celle installée il y a 50 ans.

Ouvrir en mode plein écran À un kilomètre au sud de l’ouvrage de prise, l’eau sort de la centrale et retourne dans le fleuve. Si une deuxième centrale est construite, à Churchill Falls, elle se situerait à gauche des canaux de fuite actuels. Photo : Radio-Canada / Danny Arsenault

Les pourparlers se poursuivent

Les agrandissements proposés pourraient se réaliser si Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec s’entendent pour rouvrir l’entente de Churchill Falls.

Le contrat actuel, qualifié d’ injuste par le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, n’a aucune clause d’indexation et n’expire qu’en 2041. Hydro-Québec doit s’occuper de la transmission lorsque l’énergie de Churchill Falls traverse la frontière labradorienne, mais elle achète l’électricité au prix dérisoire de 0,2 cent le kilowatt.

Ouvrir en mode plein écran Walter Parsons est vice-président des affaires commerciales et de la transmission à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le gouvernement québécois, en quête de nouvelles sources d’énergie propre, ouvre pourtant la porte à un compromis. Québec serait prêt à rouvrir le contrat dès maintenant si Terre-Neuve-et-Labrador accepte de construire de nouvelles installations sur son territoire.

Deux options sont évoquées par le premier ministre caquiste, François Legault : la mise au point et l’agrandissement de Churchill Falls, mais aussi la construction d’un nouveau barrage en aval de la centrale, à Gull Island, qui pourrait produire environ 2200 mégawatts d’électricité. Dans tous les cas, les Innus menacent de monter aux barricades s’ils ne sont pas consultés.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Churchill Falls, où habitent 650 personnes, dans le centre du Labrador. Presque tous les résidents travaillent pour Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, qui est propriétaire de l’école, de l’épicerie et de toutes les maisons. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La même mission depuis 50 ans

Si les pourparlers entre Québec et Saint-Jean s’intensifient, à Churchill Falls, la vie poursuit son cours.

Les 650 résidents habitent à longueur d’année dans cette communauté isolée, où Hydro Terre-Neuve-et-Labrador est propriétaire de l’école, de l’épicerie et de toutes les maisons. Ils ont toujours la même mission : faire fonctionner une des plus grandes centrales hydroélectriques en Amérique du Nord, 50 ans après sa construction.

Ouvrir en mode plein écran Cyril Penton est directeur de la centrale de Churchill Falls. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Churchill Falls va exister pendant un autre 50 ans et bien plus , affirme le directeur de la centrale, Cyril Penton. Elle est installée dans le roc, un roc vieux d’un milliard d’ans , rappelle-t-il. La centrale est ici pour de bon.