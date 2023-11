La ligne de train léger Valley, un projet qui a déraillé

La construction de la ligne de train léger Valley d’Edmonton a été parsemée d’embûches et son ouverture a été repoussée de près de trois ans. Selon des informations obtenues par CBC, certains problèmes n'étaient pas connus du public, notamment en matière de sécurité au travail.

Des données publiques font notamment état de nombreux accidents de travail chez les employés du consortium responsable du projet, TransEd, et des milliers de rapports de non-conformité ont été produits par la Ville d’Edmonton.

Ouvrir en mode plein écran TransEd est un consortium composé des compagnies Bechtel, EllisDon, Alstom et Fengate. L’entreprise a été fondée pour la construction de la ligne de train léger Valley. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Un taux d’accidents plus élevé que la moyenne

Des données recueillies par la Commission des accidents du travail (WCB) de l’Alberta montrent que le taux de blessures invalidantes des employés travaillant directement pour TransEd est nettement plus élevé que les taux du secteur et de la province dans son ensemble.

Selon l’entreprise, ses travailleurs comptent pour près du quart des travailleurs de l’ensemble du projet de la ligne de train léger Valley d’Edmonton. Les autres travailleurs étaient embauchés par des sous-traitants.

De 2017 à 2019, le taux de blessures invalidantes chez les travailleurs du consortium était deux à trois fois plus élevé que les taux de la province, tous secteurs confondus. En 2020, ces taux étaient près de 5 fois plus élevés que ceux de la province.

Qu'est-ce qu'une blessure invalidante? La WCB définit une blessure invalidante comme d’une blessure ou d’une maladie reliée au travail qui force un travailleur à s’absenter du travail ou qui nécessite une modification de ses tâches habituelles. Quant au taux de blessures invalidantes, il est calculé en divisant le nombre de blessures invalidantes par le nombre d’années-personnes travaillées, et multiplié par 100. Une année-personne est une unité de mesure qui correspond au travail que peuvent accomplir une ou des personnes au cours d’une année. Elle peut donc représenter un travailleur à temps plein ou plusieurs à temps partiel.

Les données sont recueillies par la WCB et publiées dans la base de données de la Commission de santé et de sécurité au travail de l'Alberta (OHS).

En tout, 59 blessures invalidantes sont survenues en 2020, contre 41 en 2019.

Vous pourriez dire que nous ne connaissons qu'une partie de l'histoire. Par contre, on ne peut écarter le fait que plus d'une personne par semaine s’est blessée en 2020 , soulève Christopher Coles, le directeur du programme de sécurité et de gestion des risques de l’École d'ingénierie David et Joan Lynch, de l'Université de l'Alberta.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle ligne relie le centre-ville au quartier Mill Woods, dans le sud-est d'Edmonton, sur une distance de 13 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Un manque de transparence préoccupant

Par courriel, Dallas Lindskoog, porte-parole de TransEd, n’a pas répondu aux questions de CBC traitant du taux de blessures invalidantes de l’entreprise, mais n’a pas disputé les chiffres de l’ OHS .

TransEd a transmis à CBC certaines de leurs données internes quant aux accidents de travail, notamment le nombre d'incidents évités de justesse, de cas de traitement médical ou encore d'incidents liés à la sécurité publique.

Dans un communiqué, l'entreprise dit ne pas avoir recours aux mêmes paramètres de mesures que l’ OHS et la WCB . Le consortium enregistre plutôt les taux d'incidents enregistrables et les taux d'accidents avec arrêt de travail, qui ne sont pas directement comparables aux chiffres gouvernementaux.

TransEd a, à ce jour, recensé 14 cas de journées de travail perdues pour l'ensemble des entreprises impliquées dans le projet. Toutefois, la base de données de l’ OHS fait état de 37 cas d'arrêt de travail pour TransEd seulement sur une période de quatre ans, soit moins que la durée totale du projet. TransEd a refusé de fournir des précisions sur ces chiffres.

Christopher Coles estime que l’ensemble des statistiques relatives au projet devraient être rendues publiques.

Le manque de transparence en matière de statistiques sur la santé et la sécurité est préoccupant , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des ouvriers sur un des chantiers de la ligne de train léger Valley d’Edmonton en 2019 Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

Bob Barnetson, professeur en relations du travail à l'Université Athabasca, est d’avis qu’il n’est pas possible de dresser un bilan de l'ensemble du projet sans les données internes de TransEd. Il considère toutefois les chiffres publiés par l’ OHS comme préoccupants.

L'employeur a constaté des dizaines et des dizaines d'accidents de travail sur une longue période et n'a pas semblé modifier son comportement.

Il ajoute que les statistiques internes de TransEd sont difficiles à interpréter en l'absence d'informations supplémentaires de la part du consortium.

Dallas Lindskoog affirme que TransEd a fourni à la Ville des données sur la sécurité de l'ensemble du projet conformément à ses obligations contractuelles. La Ville n'a pas répondu aux questions concernant ces données.

Ouvrir en mode plein écran Vue aérienne de la ligne Valley du train léger sur rail d'Edmonton, qui passe au-dessus la rivière Saskatchewan Nord. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Une vingtaine de violations

De nombreuses violations ont aussi été constatées par la Commission de santé et de sécurité au travail de l'Alberta chez TransEd. De 2017 à 2022, elles étaient au nombre de 27.

Certaines concernaient un manque de préparation dans des situations d'urgence, tandis que d'autres se rapportaient à la formation des travailleurs en matière de violence et de harcèlement.

L'une des violations est survenue le 4 décembre 2017. Des agents d' OHS ont ordonné l'arrêt des travaux de construction du tunnel qui se trouve entre le quartier Quarters et la face nord de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord.

Les inspecteurs de la Commission avaient constaté qu'il n'y avait qu'une seule voie d'entrée et de sortie à cet endroit pendant les travaux.

Selon Christopher Coles, l’ordre d’arrêt des travaux devrait être placé dans la catégorie des drapeaux rouges chez TransEd.

Ouvrir en mode plein écran Un ordre d'arrêt des travaux a été émis en décembre 2017, à la suite d'une vérification ponctuelle par le service de santé et sécurité au travail du tunnel du train léger de 400 mètres entre la 102e Avenue et la berge de la rivière au parc Louise McKinney. Photo : Radio-Canada / Gareth Hampshire

Selon le Code de la santé et de la sécurité au travail, un employeur doit fournir aux travailleurs un moyen sûr d’entrer et de sortir d’une excavation, d’un tunnel ou d’un puits souterrains .

L’employeur doit également veiller à ce qu'un point d'entrée et de sortie sûr soit situé à une distance maximale de 8 mètres du travailleur qui doit pénétrer dans une tranchée d'une profondeur supérieure à 1,5 mètre .

CBC a fait parvenir des questions écrites au maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi. Dans sa réponse rendue sous forme de communiqué écrit, le bureau du maire n’a pas traité de la question de la sécurité des travailleurs.

Infrastructure Canada et le ministère provincial du Transport et des Corridors économiques, de leur côté, ont expliqué que leur rôle se limitait à fournir des fonds et que la responsabilité finale du projet revient à la Ville d’Edmonton.

Le gouvernement provincial abonde dans le même sens, indiquant en outre que tout problème en lien avec le projet relève de la Ville et de TransEd.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle ligne relie le centre-ville au quartier Mill Woods, dans le sud-est d'Edmonton, sur une distance de 13 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Avec les informations de Taylor Lambert et Natasha Riebe