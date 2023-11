Pas de cellulaire dans mon cours!

Aucun téléphone cellulaire en classe : la directive du ministère de l’Éducation s’appliquera dans tout le Québec avant le 31 décembre. Toutefois, plusieurs écoles ont déjà pris les devants, pour favoriser la concentration des élèves.

Salut la gang! À main levée, qui n’a pas son cell, présentement? , lance le directeur Marquis Bradette à un groupe de 15 élèves de secondaire 2 et 3 assis aux tables de la cafétéria.

Éclats de rire. Tout le monde profitait évidemment de la pause pour consulter son cellulaire.

Quelle est donc la première chose si urgente à voir ou à faire, après deux heures de privation? C’est presque toujours Snapchat ( pour voir si des amis m’ont écrit ), Instagram (même chose), TikTok, ou jouer à des jeux comme Clash Royal ou Rise of Kingdom.

Le directeur de l’école secondaire publique Monique-Proulx, à Warwick, est de bonne humeur. Il rit avec les élèves en remarquant que son vieux téléphone n’accote pas les appareils dans les mains de certains d'entre eux.

Ils ont le droit pendant la pause. Cependant, dès que la sonnerie retentit et que les cours reprennent, ils doivent laisser leur téléphone dans leur casier. C’est déjà la règle, ici, dans cette école.

Marquis Bradette, directeur de l'École secondaire Monique-Proulx, à Warwick.

C’est notre troisième année et c’est prévu dans le code de vie , précise le directeur. Il y a déjà une interdiction du cellulaire en classe, à moins que ce ne soit l’enseignant qui décide de l’utiliser, pour des raisons pédagogiques ou autres.

Somme toute, la directive ministérielle ne fait que nous confirmer qu’on peut faire ce qu’on faisait déjà , note M. Bradette.

Plusieurs élèves de secondaire 5 croisés dans le couloir – Yohan, Antony, Olivier, Clovis, Félix et Benoît – reconnaissent volontiers l’avantage d’une telle mesure pour se concentrer.

Quand tu l’as dans tes poches, si tu le mets sur vibrateur, tu peux tout le temps l’entendre, tu penses tout le temps à ce qu’il pourrait y avoir comme message. Ça fait que t’es beaucoup déconcentré pendant tes cours.

Un autre confie avoir un trouble du déficit de l’attention. Mais y a pas juste les pilules qui peuvent aider. Y a plein d’autres choses que je peux faire mettons, le sommeil, et arrêter le téléphone et les réseaux sociaux, ça a beaucoup aidé à ma concentration. J’y vais quand j’en ai besoin, pour faire des recherches, mettons.

Où laisser son appareil?

Laisser le téléphone au casier, c’est ce qui semble le plus difficile. D’autres écoles optent pour des pochettes ou des paniers à l’entrée des classes. La présence des appareils dans le même local expose toutefois encore les élèves à des distractions si certains oublient de désactiver les notifications.

Moi, j’ai tout le temps mon cell dans mes poches , avoue Isabelle, une élève de secondaire 4. Je coupe la sonnerie, je le mets en mode nuit, il sonne jamais, il me dérange pas, je l’utilise pas.

Plusieurs élèves, comme Mathis, ont peur de se faire voler leur cellulaire dans leur casier, ce qui n’est jamais arrivé, de mémoire de directeur, dans cette petite école de 520 élèves.

Luna ne prend pas de risque : elle le garde quand même avec elle, pour être sûre qu’il est là.

Si je ne sens pas qu’il est sur moi, si je ne le vois pas, on dirait que je ne sais pas où il est. Tandis que, s’il est sur moi, je sais que je l’ai. Puis mon cell, c’est quand même important pour moi.

Si les élèves trouvent des stratégies pour ne pas se faire remarquer, il arrive qu’un bip ou une vibration les trahisse.

Ouais, ça arrive, reconnaît Mathis. Puis les professeurs vont le porter au secrétariat, qui nous le redonne à la fin de la journée.

La zone sans cellulaire

L'enseignant Étienne Bergeron se montre intraitable quant aux téléphones cellulaires.

Étienne Bergeron salue chaque élève qu’il croise dans le couloir. Le professeur d’histoire et de géographie a une grande complicité avec les jeunes, mais il est intraitable avec les écrans qui dépassent des poches.

Pour une heure que je les laissais travailler avec leur appareil personnel, il y avait combien de minutes qu'ils passaient à perdre leur temps, à choisir leurs chansons, à répondre à un message? Ce que je vois, moi, c’est 50 minutes de perte de temps!

Avec lui, on se rend dans le Pavillon D de l’école, une zone sans cellulaire où se déroulent certains cours (musique, histoire, éthique) et des activités parascolaires (jeux de société, laboratoire créatif).

En bas d’une étroite cage d’escalier, on franchit une sorte de frontière représentée par une épaisse ligne rouge peinte sur les murs et au plafond.

Au cas où on n’aurait pas bien compris, des affichettes plastifiées rappellent partout sur les murs : Zone sans cellulaire. Vous êtes dans une zone de créativité et de contacts humains.

Étienne Bergeron qualifie cet endroit de safe space numérique . Ici, pas de vidéo mise en ligne, pas de réseaux sociaux, pas de messages d’intimidation. Il remarque que, souvent, les conflits entre élèves prennent naissance en ligne.

Il craint également de voir l’écran devenir un frein à leurs apprentissages, au développement de leur plein potentiel . Il voit les petits yeux qui manquent de sommeil, même en plein milieu de la semaine. Il accuse le junk food numérique , l’irrésistible source de distraction et de divertissement qui défilent à l’infini.

Comme enseignant, il constate aussi que la capacité d'attention se réduit année après année et qu’il doit déployer plus d’efforts pour captiver ses élèves.

On est dans un monde surstimulé par les écrans et les applications. Les médias sociaux font en sorte que la rétroaction – la récompense – vient tellement rapidement. Là, il faut être très stimulant au départ!

Les distractions peuvent être nombreuses sur un téléphone portable.

L’usage pédagogique des écrans

La directive du ministre Bernard Drainville prévoit des exceptions à l’interdiction du cellulaire en classe à des fins pédagogiques .

Étienne Bergeron ne fait quant à lui qu’une seule exception dans l’année. Il invite ses élèves à apporter leur téléphone en classe, pour leur montrer comment régler les paramètres des réseaux sociaux. Pour faire de l’éducation numérique, autrement dit.

Joël Boivin, professeur d’histoire de secondaire 3, a déjà eu recours à des jeux-questionnaires en classe avec une application en ligne, Kahoot, téléchargée sur les téléphones des élèves.

Joël Boivin, professeur d'histoire, a mis de côté l'application Kahoot parce que des élèves profitaient de l'occasion pour utiliser leur appareil à d'autres fins.

C'est interactif, les jeunes aiment ça, dit-il. Mais ça causait des problèmes. Des fois, il a fallu que je confisque les téléphones parce que ce n'était pas le temps de les utiliser. C’est désagréable, c'est pas le fun à gérer. Puis il y a d’autres manières tout aussi efficaces de réviser pour un examen.

Cette année, il a décidé d’être plus strict. Pas de Kahoot, pas de téléphone en classe, même dans les poches.

Il estime que la consigne est bien respectée dans l’ensemble, même si c'est sûr que des fois, tu vois des élèves qui ont l'air de regarder quelque chose, en dessous de leur bureau. Mais on ne peut pas mettre une caméra non plus.

Même si on est un super bon prof. d’histoire, Jean Talon ne sera jamais aussi intéressant que le nouveau trend sur TikTok.

Plusieurs enseignants sont partagés, ils hésitent à donner leur avis sur le sujet. C’est que, même s’ils sont convaincus que l’interdiction des cellulaires en classe est une bonne chose, imposer des limites, surveiller, sanctionner, ce n’est pas toujours facile.

Comme à la maison, dans le fond. Les parents en arrachent avec ce problème. Aussi, il arrive qu’un écran soit parfois bien utile pour avoir la paix.

Karine Courchesne, enseignante d'anglais, note que les jeux vidéo ont aidé certains de ses élèves à devenir « pratiquement bilingues ».

Il y a des enseignants qui aiment bien que les élèves aient le cellulaire pas très loin , confie Karine Courchesne. Et elle les comprend.

Par exemple, un jeune qui a fini un exercice ne sera pas en train de déranger, de parler avec les autres, parce qu'en étant sur son cellulaire, en écoutant de la musique, peu importe, il ne parle pas, il est à sa place. Ça nous permet d'aider ceux qui en ont besoin. Et donc, ça devient, au niveau de la gestion, beaucoup plus facile.

La musique, source d'apaisement

Ce qui soulève la question suivante : est-ce que la directive de Bernard Drainville sera assortie de mesures pour offrir davantage d’aide à la gestion de classe et aux élèves en difficulté?

Mari-Lou, 15 ans, et ses deux meilleures amies Sarah et Laurence, toutes deux âgées de 14 ans, croient avoir la solution. Elles estiment qu’il faudrait autoriser les élèves à écouter de la musique, à certains moments. Elles soutiennent, très volubiles, que c’est une aide à la concentration.

La musique adoucit les moeurs, font valoir Sarah, Mari-Lou et Laurence.

En ayant chacun nos écouteurs, ce serait mieux, parce qu'on serait pas dérangeants, on serait pas portés à parler avec nos amis, à être déconcentrés par tout, font-elles valoir. On aurait notre bulle et on ferait nos choses.

Arthur Sylvain, 17 ans, a décroché du secondaire et va maintenant à l’éducation des adultes.

Il raconte avoir souffert d’anxiété ainsi que d'un trouble du déficit de l’attention et avoir été victime d’intimidation durant son secondaire. La musique lui permettait de survivre à sa journée d’école.

Avoir mon cell avec moi, ça me rassurait beaucoup. Au cas où je faisais une crise ou que j’étais trop stressé, je pouvais demander à sortir de la classe, puis aller écouter de la musique, tranquille.

Même en classe, malgré l’interdit, il gardait un écouteur dans une oreille, caché par ses cheveux longs. J’écoutais de la musique pas fort pour m’aider à gérer mon stress et me concentrer.

Son père, Mathieu Sylvain, qui développe des plateformes éducatives en ligne comme Nethmath, soutient l’interdiction des cellulaires en classe et, du même souffle, défend l’autonomie de chaque enseignant.

C’est comme un capitaine de bateau, un enseignant, illustre-t-il. C’est son bateau, c’est sa classe. C’est lui qui va déterminer comment il a besoin de la faire fonctionner.

Mathieu Sylvain, avec deux de ses enfants. Arthur, 17 ans (au centre), a fréquenté l'École secondaire Monique-Proulx.

Les élèves à besoins particuliers, comme Arthur, pourraient bénéficier d’une exception, selon la directive du ministère. Toutefois, encore faut-il arriver à en démontrer la nécessité.

La réalité c’est qu’ils n’aiment pas ça, faire des exceptions, estime M. Sylvain. Ça demande des démarches, du travail, il faut que les parents interviennent.

Le directeur de l’école secondaire Monique-Proulx, Marquis Bradette, estime tout à fait possible d’accorder des exceptions, de les prévoir dans un plan d’intervention pour un élève en difficulté d’apprentissage, avec un TDAH ou un trouble du spectre de l’autisme. Mais il faut que ce soit encadré, il faut délimiter le carré de sable. On doit faire la différence entre un besoin et un souhait.

Décrocher des écrans, en dehors de la classe

L’école secondaire Monique-Proulx va déjà plus loin que la directive du ministère de l’Éducation, avec son Pavillon D, fréquenté en dehors des heures de classe.

Dans le laboratoire créatif, chaque midi, Étienne Bergeron tente d’allumer une étincelle dans le regard de ses élèves.

Avec de la robotique, de la domotique, du dessin numérique, des imprimantes 3D et des ateliers de création de jeux vidéo, il voudrait faire naître chez les adolescents d’autres centres d’intérêt qui puissent concurrencer le divertissement passif du téléphone.

Ils sont deux enseignants à tenir à bout de bras ce laboratoire technologique, avec l’aide de quelques grands de secondaire 5. M. Bergeron n’a d’ailleurs pas l’impression d’apprendre grand-chose aux jeunes, qui savent rapidement se débrouiller pour trouver des tutoriels en ligne et progresser par eux-mêmes.