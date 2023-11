Noël du pauvre : des témoignages qui vont droit au coeur

Ce matin, seule dans la salle de maquillage de la station, je me prépare à aller visiter Maureen, Catherine, Johanne, Émilie et Marie-Claude.

Je vais écouter, accueillir et sans doute pleurer. Je sais que ce sera une journée émotionnellement chargée, mais cette journée est essentielle pour donner un sens à la suite des choses.

En me maquillant, j’écoute les mots et la musique réconfortante des Cowboys Fringants, comme je le fais chaque fois que j’ai besoin de retourner à mes racines ou de me recentrer sur mes valeurs profondes.

Ils frappent encore dans le mille.

Surtout que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y’a tellement d’inégalités et de souffrance sur les visages.

Maureen, Catherine, Johanne, Émilie et Marie-Claude m’accueillent pour me raconter pourquoi elles ont besoin de ce cadeau du téléthon. Ça leur prend beaucoup de courage, d’ailleurs, pour livrer ces confidences.

Elles ont peur du jugement. Et pourtant… Ce sont elles qui nous offrent aujourd’hui quelque chose de précieux : réaliser que l’équilibre est parfois plus fragile qu’on ne le croit et que la route de la vie peut être rocailleuse par moment, voire même tracée de pentes abruptes au tournant d’un virage.

Émilie

Emilie recevra une partie des dons du téléthon Le Noël du pauvre.

Pour Émilie, cette pente abrupte est arrivée il y a 6 ans, alors qu’elle a failli commettre l’irréparable. Elle avait l’alcool triste , comme lui répétait une amie, malgré son indépendance financière et son emploi.

Et un soir, elle a touché le fond du baril. Psychose. Dépression majeure. Problèmes de santé. Un cocktail explosif qui l’a menée directement à la pauvreté. Je ne pouvais pas croire que j’étais rendue là , dit-elle, mais grâce à l'appui de sa famille, elle rebondit.

Émilie et l'animatrice du téléthon Le Noël du pauvre, Marie-Claude Julien

Aujourd’hui, Émilie incarne la lumière au bout du tunnel, l’espoir d’un nouveau départ. Encore une fois cette année, elle aura besoin de cette chaleur humaine signée Le Noël du pauvre pour adoucir ses Fêtes, mais elle compte bien terminer son processus de retour en emploi prochainement. Checkez-moi ben aller , me lance-t-elle avec assurance.

Catherine

Catherine recevra un montant du téléthon Le Noël du pauvre.

Je n’ai pas réalisé tout de suite que Catherine vit avec une déficience intellectuelle. C’est très subtil. En jasant avec elle, elle me confie aussi qu’elle souffre d’un problème d’anxiété important qui limite sa capacité à travailler normalement. Malgré ses limitations, Catherine fait de son mieux avec ses enfants.

Chaque semaine, durant la dernière année, sa préoccupation a été la même : est-ce que j’aurai suffisamment d’argent pour acheter les fruits et les légumes nécessaires pour les lunchs et les collations?

Maureen fait partie des 4000 familles qui recevra l'aide du téléthon Le Noël du pauvre.

Johanne aura accès aux dons du télthon Le Noël du pauvre.

Comme Maureen et Johanne, elle a été happée durement par l’inflation alimentaire et les tablettes dégarnies des banques alimentaires. Oui, elle a bien reçu de l’aide hebdomadaire, mais les dons étaient plus restreints.

Elle prenait ce qu’on lui donnait. Le système de rotation, instauré pour donner la chance à chacun de choisir en premier ce qu’il souhaite apporter à la maison de temps en temps, ne lui a pas permis beaucoup de fantaisie.

Marie-Claude Julien écoute attentivement le témoignage de Catherine.

Elle rêve de sa bûche de Noël qui donnera le sourire aux lèvres à ses enfants le soir du réveillon. Elle sera probablement capable, aussi, de leur mettre un cadeau sous l’arbre. Le plus beau, c’est qu’elle pourra le faire l’esprit tranquille, pour une fois, grâce à votre don.

Marie-Claude

Marie-Claude a accepté de parler de sa réalité.

Chez Marie-Claude, ce sera plus triste. Il n’y aura même pas d’arbre de Noël ou de décoration.

Elle me partage, le cœur gros, que sa meilleure amie, le soir de Noël, sera sa télévision. Les rideaux seront bien fermés, pour s’assurer que les passants ne soient pas témoins de sa solitude.

Une solitude qui lui pèse lourd sur le cœur et qui est bien loin de la vie qu’elle s’était imaginée. Une séparation et une maladie dégénérative ont eu raison de son équilibre de vie, au sens propre et au sens figuré. Aujourd’hui, elle ne peut faire plus de cinq pas à la fois. Sortir de son logement est devenu un projet complexe qu’elle évite le plus possible.

Marie-Claude Julien a rencontré la femme à quelques jours de l'événement.

Elle raconte, la gorge nouée, qu’à l’époque où ses enfants étaient encore jeunes, elle avait pris l’habitude de dessiner des cartes de Noël pour les personnes âgées seules de son quartier. Aujourd’hui, c’est moi qui [suis] comme ça , dit-elle en essuyant ses larmes… et les miennes.

En me retournant, je vois que mes collègues Luc et Guylain ont aussi le cœur serré. L’histoire de Marie-Claude continue de nous habiter sur la route du retour.

Marie-Julien animera le 65e téléthon Le Noël du pauvre.

Le retour

Je décante ces rencontres, encore émotive, en soupant avec mon amoureux. Juste là, à cet instant présent, je mesure toute la chance que j’ai.

Le ventre plein et le cœur au chaud, je lui confie à quel point ces femmes méritent cet effort collectif, comme les 4000 autres personnes pour qui l’on s’unit le soir du téléthon Le Noël du pauvre.

Nous avons donc 4000 bonnes raisons de mettre nos forces en commun et d’avoir le cœur sur la main le 24 novembre prochain.

Bon téléthon!