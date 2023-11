Une campagne électorale sans grands débats publics aux Territoires du Nord-Ouest

L’intérêt des électeurs envers la campagne électorale aux Territoires du Nord-Ouest est difficile à mesurer, à la veille du jour du scrutin, alors qu’aucun grand débat public n'a retenu l’attention.

Le 14 novembre, c’est dans l’isoloir que les électeurs qui n’ont pas voté par anticipation feront leur choix et, du même coup, démontreront leur intérêt pour la politique territoriale.

Le taux de participation est historiquement bas, aux Territoires du Nord-Ouest. En 2019, lors du dernier scrutin territorial, 54 % des électeurs ont déposé un bulletin de vote. En 2021, lors des élections fédérales, ce nombre a chuté à 47 %.

Cette année a été particulière, avec les évacuations causées par les feux de forêt. Pour David Wasylciw, de l’organisme Open NWT, les électeurs ont peut-être la tête ailleurs.

David Wasylciw a organisé différents forums de candidats durant la campagne électorale, comme celui-ci, dans Yellowknife Centre, le 1er novembre.

Open NWT est une initiative communautaire visant à rendre le gouvernement plus ouvert et plus responsable qui a, notamment, organisé plusieurs forums de candidats dans la capitale.

Je pense que c’est un temps difficile. [...] Les élections ne sont pas le sujet le plus important pour tout le monde , dit David Wasylciw.

Il ajoute que le faible taux de participation des électeurs est surtout observé d’habitude à Yellowknife, et, bien que la question soit complexe, il croit que plusieurs raisons peuvent l'expliquer. La liste [des candidats] a été un défi dans le passé, avec peut-être plus de candidats que nécessaire.

En début de campagne, dans la circonscription de Range Lake, le candidat Kieron Testart a pu observer cette lassitude chez les électeurs lors du porte à porte. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu’il y a des élections. Ils ne savent pas qu’ils doivent voter, et c’est un problème. [...] Je pense que les gens sont apathiques , dit-il.

La candidate dans Nunakput, Lucy Kuptana, dit qu'elle doit faire beaucoup d'efforts pour convaincre les électeurs de sa circonscription d'aller déposer un bulletin de vote.

Dans la circonscription de Kuptana, la candidate Lucy Kuptana dit que le désintérêt des électeurs s’est accentué depuis la pandémie. Il faut parler aux gens, frapper aux portes, distribuer des brochures et les informer , explique celle qui se lance en politique territoriale pour la première fois.

Pour obtenir du changement, il faut voter. Si les gens disent "oui, je vais t’appuyer", mais ils ne votent pas, rien ne va changer.

Faire sortir le vote

Le système de gouvernement de consensus pourrait aussi jouer un rôle dans le faible taux de participation, selon David Wasylciw.

Dans un gouvernement de politique partisane, une solide équipe s’affaire à communiquer avec les électeurs pour faire sortir le vote. Ici, cette tâche revient aux candidats. Les candidats n’ont pas toute cette machine derrière eux pour recenser les électeurs à appeler. Ils ne peuvent pas contribuer à [faire grimper] le taux de participation, alors que les partis [politiques] le font dans les autres juridictions , explique-t-il.

Certains résidents apprécient davantage cette approche plus personnalisée, où les candidats doivent entrer directement en contact avec les électeurs pour les convaincre d’aller voter pour eux.

Gwenan Guillas-Letain est enseignante à l'école francophone de Yellowknife Allain St-Cyr. Elle s'est dite très intéressée par la campagne et prête à entendre les idées proposées par les candidats.

C’est le cas de Gwenan Guillas-Letain, une enseignante qui a connu le système partisan dans sa province d’origine, le Manitoba.

Il y avait beaucoup de débats [houleux] entre les conservateurs et les libéraux. Ici, il faut que tu connaisses la personne, que tu découvres ses valeurs. Il faut que les candidats vendent leurs personnalités un peu plus, et leurs expériences.

Jennifer Rafferty vit aux Territoires du Nord-Ouest depuis 11 ans. Elle aime avoir accès plus facilement aux politiciens du Nord.

Jennifer Rafferty, croisée sur la rue au centre-ville de Yellowknife, est du même avis.

On a une petite population. Ça nous donne la chance de mieux connaître les politiciens. [...] On a beaucoup plus accès aux politiciens que dans les grands centres , dit-elle.

Le résident de Yellowknife, Rudolf Mouthaan, dit que les candidats doivent se présenter avec un plan et des idées, et non seulement vanter les mérites de ce qu'ils ont accompli dans le passé.

Rudolf Mouthaan, un autre résident de longue date de la capitale, dit toutefois que les candidats doivent être préparés quand ils vont à la rencontre des électeurs.

Être prêt, avoir un plan s'ils sont élus. Pas seulement [nous dire] : "j’ai fait ci, j’ai fait ça, alors je suis la meilleure personne pour les élections". Ce n’est pas suffisant. Il faut des idées, parler des changements que vous voulez apporter , explique-t-il.

Trois élues sans opposition

Dans le cas de Jennifer Rafferty, elle n’aura pas à déposer de bulletin de vote, car la candidate de sa circonscription a été élue sans opposition. Je n’ai pas à vivre le stress de devoir choisir un candidat!

Une autre résidente de Yellowknife, Geneviève Charron, n’aura pas à voter pour la même raison. J’ai plus ou moins suivi la campagne électorale [...] parce que je n’aurai pas à voter.

Au total, trois candidates ont été élues sans opposition : Jane Armstrong dans Monfwi, Caitlin Cleveland dans Kam Lake et Caroline Wawzonek dans Yellowknife Sud.

Jane Weyallon Armstrong a été élue par acclamation dans la circonscription de Monfwi.

Caitlin Cleveland a été élue par acclamation dans la circonscription de Kam Lake.

Caroline Wawzonek a été élue acclamation dans la circonscription Yellowknife Sud.

David Wasylciw fait justement remarquer que ces élections sans opposition et le manque de compétition dans ces circonscriptions, pourraient être un autre signe du désintérêt des résidents.

Caroline Wawzonek hésite à y voir un désintérêt et se demande s'il s'agit plutôt d'une question de circonstances. Avec les évacuations dans plusieurs communautés, avec la 19e Assemblée qui a connu beaucoup de crises… Je pense que ça veut dire que [pour] des gens c’est non, je ne veux pas de ça maintenant.

Le maire d’Inuvik, Clarence Wood, a aussi été élu par acclamation lors des dernières élections municipales, en 2021. Qu’est-ce que ça signifie? Il n’y a pas d’opposition. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demanderai toujours si c’est parce que j’étais la meilleure personne pour l’emploi, ou si j’étais le seul assez crédule pour l’accepter.

L’abordabilité, l’enjeu le plus discuté durant la campagne

Lors des forums de candidats menés par David Wasylciw, l’enjeu de l’abordabilité, du coût de la vie, a souvent été abordé. Il est d’avis que c’est la principale inquiétude soulevée par les résidents lors de cette campagne.

C’est aussi la préoccupation de Derek Graff, qui a vécu toute sa vie à Yellowknife et qui a suivi de près la campagne. Sans doute comme la plupart des gens, je pense que le coût de la vie ici a toujours été un défi. Mais avec la situation économique un peu partout, au Canada, ça rend le tout encore plus difficile ici.

Derek Graff, qui est né et a grandi à Yellowknife, croit que le plus grand débat de cette campagne a porté sur le coût de la vie.

Ce qui est aussi ressorti de la campagne, selon David Wasylciw, est la présence de beaucoup de nouveaux candidats. Certaines personnes veulent du changement et ont décidé à la dernière minute de se lancer dans la course.

Il y a définitivement une ambiance, un esprit différent dans certaines circonscriptions.

Avec les informations de Félix Lebel