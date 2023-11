« Tu devrais intituler ton article : Israël contre Dieu »

« Comment vas-tu intituler ton article? » me demande, curieux, Yohanan Lowen.

Nous venons de faire une longue entrevue sur les Neturei Karta, groupe haredim auquel il appartenait avant d’embrasser la vie laïque.

On me demande souvent des nouvelles de Yohanan depuis qu’il a quitté le monde hassidique pour que ses enfants aient accès à une scolarisation laïque. En 2014, Yohanan et son épouse ont intenté une poursuite contre le gouvernement du Québec. Ils l’accusaient d’avoir failli à son devoir de faire respecter le droit à l’éducation des enfants hassidiques en n’imposant pas la scolarisation laïque, garantie par la loi, à tous les enfants de ces communautés.

Dans le cadre d’un documentaire que je réalisais à l’époque sur l’éducation des enfants hassidiques, j’avais suivi les démarches judiciaires du couple, mais aussi celles d’ex-hassidiques entamées contre l’État de New York et de jeunes Israéliens reprochant la même chose à Israël.

Un passage de ce film avait marqué les esprits plus que d’autres. Yohanan et moi nous rendions en voiture sur la rive sud de Montréal pour rencontrer un avocat. À l’arrière de la voiture, le caméraman filmait. Sur le pont Jacques-Cartier, Yohanan m’avait demandé, en la pointant du doigt, ce que c’était que cette étendue d’eau sous le pont.

Le fleuve Saint-Laurent! avais-je répondu, étonnée par la question. Yohanan m’avait alors demandé : Qu’est-ce qu’un fleuve?

Ouvrir en mode plein écran Yohanan Lowen avec des documents, devant une bibliothèque, dans son appartement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’homme n’avait pas ces connaissances générales qu’on enseignait à l’école québécoise et dont il voulait que ses enfants bénéficient, mais il n’était pas moins, et le demeure, un grand intellectuel. Il était naguère considéré dans sa communauté comme un théologien au regard aiguisé. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé, mais j’ai eu envie d’avoir son opinion sur les tensions qu’a déclenchées la guerre à Gaza entre certains groupes de juifs antisionistes et la majorité juive.

Une bonne illustration de ces tensions, c’est cette scène surréaliste – du moins pour qui n’a pas les connaissances de Yohanan – qui s’est déroulée, début novembre, dans le quartier Mea Shearim, au cœur de Jérusalem. On y voit des policiers israéliens s’en prendre à des Haredim – craignant Dieu – alors que certains d’entre eux sont à tapisser le quartier de drapeaux palestiniens.

L’endroit est un peu comme une île dans la ville. Les gens y parlent le yiddish et non l’hébreu moderne; les hommes consacrent leur vie à la prière et à l’étude des textes sacrés. Tout étranger qui s'y aventure doit se soumettre à des règles strictes. Une autre particularité de l’enclave : la très vaste majorité des Haredim qui y vivent, mais pas tous, sont farouchement antisionistes, donc opposés à l’existence même de l’État d’Israël. Certains, comme le groupe qui s'appelle Neturei Karta, poussent cette logique jusqu’à s’afficher comme propalestiniens.

Ouvrir en mode plein écran Photo prise dans le centre-ville de Montréal, à Montréal, le 11 octobre, lors d'une manifestation propalestinienne. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce qui s’est passé à Mea Shearim est loin d’être une exception. Depuis le début du conflit, on peut voir à Montréal, Toronto, New York ou Anvers, des juifs religieux brandir des drapeaux palestiniens dans les manifestations contre l'offensive israélienne à Gaza. Ce sont des membres de Neturei Karta. Ce qui veut dire gardiens de la cité en araméen, m’explique Yohanan, qui comprend cette langue immémoriale, ce qui m’impressionne à chaque fois que nous évoquons un texte en araméen.

Publicité

Ce groupe ultraorthodoxe considère que l'État d’Israël est un blasphème en soi. Ils utilisent d’ailleurs, fréquemment la formule Israël contre Dieu.

C’est peut-être le titre que tu devrais donner à ton article , me suggère-t-il, sourire en coin. Cela résume bien l’affaire.

Yohanan m’explique que, pour en arriver à cette conclusion, les exégètes se fondent sur leur lecture d’un passage du livre sacré du Cantique des cantiques dans lequel on retrouve trois serments faits à Dieu, dont l’un qu’ils interprètent comme une interdiction au peuple hébreu de mettre fin à l'exode et d’émigrer en terre d’Israël avant l’arrivée du Messie.

Ouvrir en mode plein écran Yohanan Lowen consulte des documents. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Si on simplifie beaucoup, car des milliers de pages d’interprétation ont été écrites là-dessus par de grands penseurs rabbiniques, le retour à Israël n’est possible – pour les juifs mystiques – qu’au moment de la rédemption du monde. Les hommes ne peuvent donc pas la forcer, la devancer. Les deux autres serments disent aux Hébreux de ne pas utiliser la force et de ne pas se rebeller contre les nations.

Publicité

Bref, m’explique Yohanan, pour certains groupes qui prennent cette interprétation au pied de la lettre, Israël est le cancer des Juifs dans la mesure où sa création en 1948 nuirait au peuple juif en provoquant la colère de Dieu et en retardant, ainsi, la venue du messie.

Le jour de la fête de Yom Haatsmaout célébrant l’indépendance de l'État d’Israël, nous devions jeûner et prier pour que l’État d’Israël soit détruit , se souvient Yohanan, dont les parents et les grands-parents appartenaient aussi à Neturei Karta.

Mais de là à manifester avec les Palestiniens? Depuis qu’il a quitté la religion, Yohanan Lowen se laisse aller à l’humour. Quelles autres occasions auraient des hommes ultrareligieux d’expliquer leur vision du monde à de jolies filles qui manifestent pour le droit des Palestiniens? dit-il moqueur.

Il faut savoir que les Hassidim et les hommes ultraorthodoxes n’ont pas le droit de parler à une femme ni même de la regarder si elle n’est pas de sa famille proche.

C’est au début des années 1990 que l’engagement des Neturei Karta a connu son paroxysme. En 1994 (Nouvelle fenêtre), un leader de ce mouvement, le rabbin Moshe Hirsch, a même été nommé ministre des Affaires juives du gouvernement palestinien par Yasser Arafat (Nouvelle fenêtre).

Ouvrir en mode plein écran Le rabbin et militant antisioniste Moshe Hirsch et le leader palestinien Yasser Arafat le 16 septembre 2003 à Ramallah, en Cisjordanie. Photo : Getty Images / AFP / ABBAS MOMANI

Puis, en 2009, des membres Neturei Karta se sont rendus à (Nouvelle fenêtre)Gaza (Nouvelle fenêtre) pour y rencontrer un haut responsable du Hamas (Nouvelle fenêtre) à qui ils ont déclaré : C’est votre terre, elle est occupée de manière illégitime et injuste par des gens qui l’ont volée, kidnappée au nom du judaïsme et de l’identité juive .

Dans le monde hassidique, les actions des ultraorthodoxes de Neturei Karta suscitent un très grand malaise, même chez les antisionistes comme les Satmars, qui les trouvent excessifs et s’en dissocient.

D’ailleurs, la trentaine de familles du groupe vivant au Québec sont désormais dans le village de la dynastie Tosh à Boisbriand, car le groupe a été honni par le Rebbe des Satmar.

Satmar? Tosh? Belz? Lubavitch? Que signifient ces noms? Les Hassidim sont des groupes ultraorthodoxes qui fonctionnent un peu à la manière de multinationales. Chaque dynastie a un nom propre, un costume qui lui est propre. Chacune a son leader dont la pensée et les visions religieuses et politiques guident l’ensemble des membres, peu importe où ils vivent, à Montréal, New York, Jérusalem ou Anvers.

Ces leaders – appelés Rebbe – sont établis dans une ville où se situe leur siège social . Certains sont sionistes, d’autres non. Autrement dit, judaïsme et sionisme sont deux choses bien distinctes autant chez les juifs laïques que chez les juifs religieux.

Prenons, par exemple, le groupe Satmar, le plus important groupe hassidique au monde avec plus de 130 000 membres. Au Québec, les Satmars résident dans l'arrondissement d’Outremont. Ils sont connus pour leur antisionisme fondé sur l’interprétation des saintes Écritures.

Je me suis plantée devant la synagogue Satmar de la rue Hutchison, à Montréal, pour poser cette question aux hommes croisés dans la rue.

— Que pense votre Rebbe de ce qui se passe en Israël?

Ici, je le sais, c’est une question fondamentale, existentielle et émotive. Si importante qu’un professeur de la Yeshiva de la rue Hutchison, sorte de cégep hassidique où les jeunes hommes apprennent à analyser les textes sacrés, accepte exceptionnellement de s’arrêter de longues minutes pour répondre à la question posée par une inconnue.

Ouvrir en mode plein écran Joël Teitelbaum, professeur de la Yeshiva de la rue Hutchison. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Israël provoque la colère de Dieu et retarde l’arrivée du Messie , résume Joël W., qui, comme beaucoup d’hommes de son groupe, porte le prénom du fondateur de la dynastie Satmar. Joël Teitelbaum, né en 1887 et décédé en 1979, qui considérait l’État d'Israël comme une insulte à la volonté divine et qui a condamné, toute sa vie, les actions guerrières de l’État juif comme autant d’insultes aux livres sacrés du judaïsme.

Les Satmars constituent un groupe très rigoriste. D'ailleurs, si Joël, jeune professeur de 25 ans et père de trois enfants, accepte de répondre à mes questions, c’est à condition que je ne le regarde pas et qu’il ne me regarde pas lors de l’entrevue. Joël adresse donc ses réponses à Ivanoh Demers, photographe qui m’accompagne, même si c’est moi qui pose les questions.

Depuis le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, Joël nous raconte qu’on prie beaucoup et de façon très fervente chez les Satmars d’Outremont, comme partout où vivent les membres du groupe.

Et, toujours s’adressant à Ivanoh, mais nous interpellant tous deux, nous, ses élèves improbables, il s’exclame : Et qui a donné le droit à l’État d’Israël d’entrer en guerre? La Torah ne nous en donne pas le droit . La loi, dit-il, interdit de mettre en danger ne serait-ce que la vie d’un seul juif. Or, par ses agissements, Israël comme État met la vie de juifs en danger. Même ici, à Montréal.

Joël nous explique que le Rebbe Zalman Teitelbaum a justement demandé à ses ouailles de visionner le film de la prise de parole du fondateur, Joël Teitelbaum, lors de la guerre des Six jours, déclenchée en 1967 par Israël contre l’Égypte, la Jordanie et la Syrie.

Notre Rebbe nous dit qu’il faut encore implorer Dieu et pleurer avec lui pour cette nouvelle guerre qui va contre sa volonté, comme la guerre que pleurait notre défunt Rebbe .

Ces larmes n’ont rien de surprenant. Pour les Satmars, il en va de leur salut.

Selon leur interprétation des textes sacrés, Dieu ne permettra le retour des Hébreux que lorsque l’État d'Israël, créé par de simples mortels en 1948, et qui n’aurait donc jamais dû exister, selon eux, disparaîtra, purement et simplement.

Autrement dit de façon simpliste, Israël, depuis sa création comme État, retarde la venue d’Israël la divine, offerte par Dieu aux Hébreux. Ce qui ne viendra pas tant que son peuple, selon cette interprétation, lui désobéira.

Aujourd’hui, Yohanan se définit avant tout comme un humaniste et veut la paix pour tous, peu importe ce qu’en pense Dieu.