Mort et renaissance du feu de la Pointe-Mitis

Trois clignotements à intervalles d’une seconde, suivis d'une éclipse de quatre secondes et 75 centièmes. C'est la signature lumineuse du phare de la Pointe-Mitis avec laquelle les marins l’identifient depuis le 20 octobre 1874. En 2017, 143 ans plus tard, la lumière s'éteint. Mais aujourd'hui, la signature de ce feu renaît, grâce à l’entêtement de résidents de la Pointe-Mitis et de leurs esprits ingénieux.

Nous sommes au mois d’octobre 2017. Ladd Johnson ferme la lumière du phare de la Pointe-Mitis. Son geste, à ce moment, est définitif. Le ministère des Pêches et des Océans a rétrocédé le phare à la petite Ville de Métis-sur-Mer en 2016 et l’argent manque pour faire revivre ce lieu historique contaminé au mercure.

Ladd Johnson est nostalgique. L’homme originaire de la Californie et professeur de biologie à l’Université Laval a adopté, avec sa famille, cette pointe qui s’avance dans l’estuaire du Saint-Laurent, il y a 25 ans. Leur petit chalet est situé à quelques dizaines de mètres du phare.

Attiré par les algues et la vie marine, son domaine d’études, Ladd a toujours profité de ce lieu riche en biodiversité avec sa famille, à l’abri de la lumière du phare, que les navigateurs appellent le feu.

Quand je suis arrivé ici, il y a 25 ans, ça faisait partie de l'ambiance. On la prenait pour acquise quand elle était là , raconte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Ladd Johnson se souvient du moment où il a éteint la lumière du phare contaminé au mercure en 2017. C'était un moment triste pour la communauté qui tenait pour acquise la lumière servant de guide aux navigateurs depuis 143 ans. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ce jour d’octobre 2017, Ladd n’était pas seul. Des hommes, vêtus d’habits de protection blancs, ont retiré les sept litres de mercure dans lesquels baignait et tournait la lentille de Fresnel qui éclairait le ciel.

Ouvrir en mode plein écran La lentille de Fresnel du phare de la Pointe-Mitis a été achetée au début du 20e siècle pour la somme faramineuse de 16 079 dollars à la Chance Brothers and Co., en Angleterre. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Qu'est-ce qu'une lentille de Fresnel? La lentille de Fresnel a été inventée par l’ingénieur français du même nom, Auguste Fresnel, en 1822. Le système optique, comprenant une lentille centrale et diverses couronnes réfringentes ou réfléchissantes, apporte régularité et puissance aux faisceaux de lumière des phares maritimes. Le phare de Cordouan, à l’embouchure de la Gironde, en France, est le premier équipé de cette lentille. La portée du phare est passée de 10 kilomètres à 35 kilomètres.

Quelle technologie pour faire renaître le feu?

Quand la lumière du phare s’est éteinte en octobre 2017, Ladd Johnson et un petit groupe de résidents de la Pointe-Mitis ont tenté de trouver des solutions pour qu’elle renaisse.

Publicité

Rod Mathewson fait partie du petit groupe. L’homme, ingénieur de formation, passe ses étés à Métis-sur-Mer depuis son enfance.

Il a grandi, lui aussi, sous la lumière tournante du phare. Il se souvient encore de ses sorties à la pêche sur le fleuve Saint-Laurent avec son grand-père. Quand la brume se levait, c’est à l’aide du phare qu’ils rejoignaient la rive.

On gardait toujours une boussole avec nous, mais avec le phare, on savait où on était , raconte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Enfant, Rod Mathewson se plaisait à gravir les 73 marches du phare. Il observait le mécanisme qui faisait tourner la lentille de Fresnel de 1600 kg dans un bain de mercure, presque sans friction. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

De fil en aiguille, le petit groupe déniche une technologie australienne pour faire renaître la lumière, mais la crise de la COVID-19 en a voulu autrement. Les avions cloués au sol en raison de la pandémie ont forcé l’équipe à se pencher vers une solution locale.

Publicité

Rod Mathewson a alors pensé à Richard Frazao, le président de Quaketek, une firme d’ingénierie montréalaise spécialisée dans la protection parasismique des édifices historiques.

J’ai trouvé Richard et sa compagnie parce que le père de Richard, c’est le meilleur ingénieur mécanique que j’ai rencontré de ma vie et Richard marche dans ses pas , explique-t-il.

Richard Frazao a accepté de prendre le projet sous son aile.

Naturellement, c'est un peu intimidant. Ce n'est pas juste une pièce historique, c'est une pièce d'art , nous confie-t-il en faisant référence à la lentille de Fresnel de 1600 kilogrammes, aux courbes de verre uniques qui rappellent les années art déco.

Ouvrir en mode plein écran Richard Frazao est l'ingénieur derrière le concept qui a permis de faire revivre la lumière du phare de la Pointe-Mitis. Le projet est devenu une mission personnelle. Il est fier du travail accompli par lui et la communauté pour redonner vie à ce monument historique. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L'ingénieur s'est inspiré de l'expertise développée par sa firme pour la protection de bâtiments historiques contre les séismes. À la différence qu'ici, l'idée n'est pas de protéger un bâtiment, mais de contrôler l'usure du mécanisme original de la lanterne qui a plus d'une centaine d'années

Comme il le fait pour les bâtiments anciens qu’il protège des séismes, l’ingénieur a commencé par étudier la lentille et son mécanisme pour en développer un modèle en trois dimensions.

Ouvrir en mode plein écran Un des modèles en trois dimensions du mécanisme du phare de la Pointe-Mitis de la firme de Richard Frazao, Quaketek. Sur ce modèle, il est possible de voir les roues en acier sur lesquelles la lanterne tournait lors des entretiens du bain de mercure. Photo : gracieuseté : Richard Frazao

Le modèle en main, Rod et Richard ont commencé à avoir des conversations, ingénieur à ingénieur, et à se poser des questions techniques.

Le plus gros défi là-dedans, c'est comment on le remet en marche sans changer cette pièce d'art.

Le concept choisi est d'une simplicité déconcertante pour tout néophyte en génie et d’un budget raisonnable, soit quelque 30 000 dollars.

M. Frazao a réussi à préserver le mécanisme original en laiton en soulevant la lanterne du bain de mercure dans lequel elle tournait autrefois.

La lanterne est déposée sur de petites roues en acier qui servaient autrefois de mécanismes de rotation lors des entretiens du bain de mercure pour éviter que le signal du phare soit interrompu pour les navigateurs.

Le président de Quaketek a remplacé ses petites roues en acier par des roues en composite de nylon.

Le nylon offre une très grande résistance aux différences de températures. L’été, le mercure peut atteindre 40 °C, alors qu’en hiver il peut chuter à -40 °C.

Ouvrir en mode plein écran

Ouvrir en mode plein écran Album photo: Le phare de Pointe-Mitis

Richard Frazao espère, avec ces roues en composite de nylon, préserver la structure originale en acier sur laquelle la lanterne de 1600 kilogrammes tourne maintenant.

Ces roues de nylon, qui peuvent parcourir une distance équivalente à 7000 kilomètres annuellement, devront être remplacées régulièrement, comme les pneus d’un véhicule.

On aurait pu faire bien des choses qui changeraient la lentille, qui changeraient le mécanisme, mais quand vous regardez comme ça, ça semble original , détaille-t-il..

Tel un phénix, le feu renaît

C'est le 16 juin dernier, à l'aube de l'été, après quelques tests durant le jour que la lumière du phare renaît.

La petite équipe, composée des résidents de la Pointe et d'ingénieurs, repart, nerveusement, le vieux mécanisme de la lanterne déposé sur les nouvelles petites roues de nylon.

C’était la nuit, il y avait un peu de brume dans l’air, ça faisait spécial , relate Ladd Johnson.

Après quelques tours de la lanterne, la petite équipe appelle un résident qui vit de l’autre bord de la baie pour lui demander s’il voit bien le signal du phare.

Ce dernier est ravi, la lumière est de retour. À partir de ce moment, les courriels de résidents affluent, tous heureux du retour du feu et de sa signature, les trois clignotements à intervalles d’une seconde, suivis de l’éclipse de quatre secondes et 75 centièmes.

Un feu témoin de l'évolution des technologies

Le phare de la Pointe-Mitis a connu de nombreux changements technologiques en 143 ans.

Rod Mathewson se revoit, enfant, gravir les 73 marches d'escalier de la tour du phare pour observer le mécanisme qui faisait tourner l’imposante lentille de Fresnel. Il a d'ailleurs été acheté à la Chance Brothers and Co. en Angleterre pour la somme de 16 079 dollars au début du 20e siècle.

Quand j'étais petit, c'était incroyable de monter ça. Je l'ai monté, je devais avoir 7-8 ans. De voir comment ça marchait, ça m'a toujours intrigué , se remémore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les gardiens du phare devaient gravir ces escaliers toutes les six heures lorsqu'ils étaient en poste. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À cette époque, l’imposante lentille tournait dans le bain de mercure grâce à un système de contrepoids semblable à celui d’une horloge.

Le gardien du phare devait remonter ce système toutes les six heures.

Je trouve que comme conception mécanique, c’était extraordinaire , dit l’ingénieur de carrière.

Encore aujourd’hui, il a l’enthousiasme d’un gamin quand il nous explique le fonctionnement du mécanisme de laiton qui fait tourner l’imposante lentille.

Ce mécanisme n’est toutefois pas l’original.

Lors de l’inauguration du phare, en 1874, c’est un système d’éclairage de conception française qui faisait tourner le phare. Au lieu d’avoir d’une lumière, la signature du phare était produite grâce à deux brûleurs alimentés par du pétrole blanc.

La lanterne tournait à l’aide d’un engrenage semblable à celui d’une horloge, que le gardien du phare devait remonter, cette fois toutes les deux heures.

Cette lanterne reposait sur une structure en bois, un matériel peu coûteux et disponible en grande quantité dans la région.

Ce n’est qu’en 1909 que le phare fut érigé en béton et en 1962 que le brûleur, qui consommait chaque heure 6,6 litres de kérosène, qui provenait d'un réservoir que devait remplir le gardien du phare, fut remplacé par une ampoule électrique de 1000 watts.

Ouvrir en mode plein écran Le premier phare de la Pointe-Mitis construit avec une ossature de bois en 1873 et inauguré en 1874. Les coûts de construction totalisent 3518$, dont 1425$ pour l'achat de la lanterne, un concept français qui fonctionnaient avec deux brûleurs qui fonctionnait au pétrole blanc. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Ouvrir en mode plein écran Le deuxième phare de la Pointe-Mitis inauguré en 1909, avec sa tour cylindrique de 25 mètres. Désormais, c'est la lentille de Fresnel qui permet aux navigateurs d'identifier le phare. Cette lanterne produit un feu dont l'intensité est de presque cinq fois supérieures à celui du premier phare en bois. Photo : Les Amis des Jardins de Métis

Ouvrir en mode plein écran Le deuxième phare de Métis après des réparations majeures réalisées en 1923-1924. La structure de béton de la tour a été presque doublée, avec 112 barils de ciment, pour renforcer les murs extérieurs et leur donner la forme hexagonale qu'on lui connaît aujourd'hui. Photo : Bibliothèque et Archives Canada Album photo: L'historique phare de Pointe-Mitis

Créer un gardien de phare virtuel

La lumière revenue, le défi est maintenant d’assurer la surveillance du mécanisme sans la présence continue d’un gardien de phare.

Le dernier gardien a quitté la pointe en 1972 avec l’automatisation de la lanterne, mais les changements apportés par Richard Frazao demandent tout de même la mise en place d’un système de surveillance.

Ça, c'est vraiment le prochain défi, que non seulement cette communauté de Métis-sur-Mer doit affronter, mais un défi que toutes les communautés qui essaient de faire opérer un phare doivent affronter. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile , constate-t-il.

Une fois de plus, Richard Frazao s’inspire d’une application numérique pour la protection des bâtiments en cas de séisme, mais ce sont des étudiants en génie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui vont adapter l’application aux besoins du phare.

Richard et l’équipe de gardiens ad hoc, dont Ladd et Rod font partie, sont entrés en communication avec le département de génie de l’université.

La journée de notre visite du phare, les trois étudiants qui participent au projet étaient présents pour faire des mesures de vibrations.

Marilou Tremblay en fait partie. Présentement, les vibrations qu'on a prises c'est sans bris, sans problème. Donc en sachant que ce sont nos limites sans problèmes, si on dépasse ces limites-là, c'est qu'il y a potentiellement un problème et ça va envoyer une alarme , résume-t-elle.

C'est le fun de voir ce qu'il y avait et d'innover au niveau électrique et de ramener ça aux technologies d'aujourd'hui.

Son coéquipier, Matty Huard, envisage que l’application permettra au phare de s’arrêter en cas de problème ou du moins d’envoyer un texto, un appel ou un courriel.

Ouvrir en mode plein écran Matty Huard, Vincent Lévesque et Marilou Tremblay prennent des mesures et étudient le mécanisme du phare de la Pointe-Mitis pour créer un gardien virtuel. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Téléphones intelligents à la main, les étudiants ont pris le temps de comprendre le mécanisme, de prendre leurs données, mais aussi de se plonger dans le passé.

Une belle leçon d’humilité pour ces ingénieurs de demain.

Nous, on est plus dans la technologie, dans l'électronique, dans l'informatique, dans le temps c'était de la mécanique pure , dit Mme Tremblay, impressionnée. Même si les technologies changent, les principes fondamentaux demeurent les mêmes.

Le gardien virtuel aidera à poursuivre les tests du mécanisme restauré grâce à Richard Frazao en hiver, dans l'espoir qu'un jour, ce feu retrouve sa présence et sa constance d'antan.