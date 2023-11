La chicane entre voisins qui n’en finit pas à l’Î.-P-.É.

« C'est pas endurable. On est tellement traumatisé. » Anne Gallant n'a pas de mots assez durs pour parler du club de tir installé près de chez elle, au centre de l'Île-du-Prince-Édouard.

La région de Millvale, au centre de l'Île-du-Prince-Édouard, attire les amoureux de la nature et du calme. En 2010, l'ouverture du Big Boot Gun Club a brisé la quiétude des lieux.

D'un côté, la crainte du bruit, des balles perdues, du plomb qui se répand, à tort ou à raison, parmi les habitants. De l'autre, la copropriétaire du terrain de tir affiche son respect des lois et son dégoût des allégations mensongères.

Anne Gallant, l'Acadienne qui ne lâche rien

Ouvrir en mode plein écran « Ils ont bâti ça sur un terrain très haut, [ce] que tu ne fais pas parce que le son voyage. Et puis ils ont une butte de terre pour arrêter les balles, elle était trop basse. Des gens allaient marcher dans la forêt puis y avait des balles qui passaient », raconte Anne Gallant. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Dans sa maison autosuffisante, Anne Gallant parle beaucoup. Elle ne supporte plus le bruit des coups de feu. À plus de deux kilomètres du Big Boot Gun Club, le son des balles est comme un robinet qui fuit, ça lui tape sur les nerfs.

L'Acadienne s'est installée là en 2016. Les premiers coups de feu ont été une surprise. Comment fort c'était et puis la durée! C'était incroyable!

Je ne pense pas qu'ils comprennent comment ça affecte nos vies.

Le bruit est particulièrement insupportable pour Anne Gallant lorsque la GRC s'entraîne, en automne.

Ils tirent tous en même temps. Le bruit est comme pa-pa-pa-pa-paw. Puis ça va être de même toute la journée , raconte-t-elle.

Anne Gallant se souvient de sa rencontre, il y a quelques années, avec Angie MacDonald, la copropriétaire du Big Boot Gun Club.

J'ai été la voir, puis on a eu une conversation pour une demi-heure. Ils m'ont donné toutes sortes d'informations, ils m'ont expliqué ce qu'il faisait , raconte-t-elle.

Cette cordialité s'est évanouie après que la résidente a installé des panneaux dénonçant le bruit. Elle les a disséminés aux alentours, jusqu'à quelques mètres du club.

Ouvrir en mode plein écran Anne Gallant a peint des panneaux de protestation contre le Big Boot Gun Club qu'elle a distribué aux résidents de la région. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Retranchée chez elle, redoutant ses sorties dans le jardin, elle prépare sa prochaine offensive.

L'Acadienne confie avoir contacté des avocats et évoque son idée de saisir l'ombudsman provincial.

Je peux pas jouir de ma propriété , affirme-t-elle avec aplomb.

Je suis consciente que ça pourrait prendre des années. Mais au moins on avance pour conscientiser les gens sur le problème.

Même si ces démarches pourraient prendre des années, Anne Gallant assure qu'elle ne va pas lâcher mais tient à préciser qu'elle ne vise pas la fermeture du club. Elle veut simplement ne plus entendre le bruit .

Un bruit auquel ont dû s'habituer les chevaux de Yogi Fell.

Yogi Fell, résignée

Ouvrir en mode plein écran Yogi Fell raconte sa surprise quand le terrain de tir a ouvert. « Soudain, nous entendons tous ces coups de feu! Et ils étaient continus et incessants ». Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Yogi Fell vit à Millvale depuis 1979 dans son ranch, le Handibear Hills Horse Sanctuary.

Elle raconte qu'afin d'habituer ses chevaux au bruit, elle leur a fait écouter les coups de feu en boucle pendant une semaine. C'est assez horrible à écouter, mais les chevaux s'y sont habitués , raconte-t-elle avec un air résigné.

Elle évoque les oiseaux qu'elle avait l'habitude d'entendre et l'environnement, selon elle, perturbé .

Yogi Fell se remémore les premières années de lutte contre le champ de tir, lorsque certains résidents ont organisé des pétitions puis saisi la Commission de réglementation et d'appel de l'île (IRAC), pour contester le permis obtenu par les propriétaires du Big Boot Gun Club.

Rien n'a été très fructueux , regrette-t-elle.

Fin 2010, cette commission avait validé les autorisations, tout en reconnaissant les nuisances associées au bruit, et la surprise et l'inquiétude de la population en raison de l'absence de consultation.

Depuis, aucune action légale n'a été entreprise.

Nous sommes découragés. En tant que citoyens, nous avons si peu de pouvoir , soupire Yogi Fell, qui reconnaît en Anne Gallant une femme très courageuse .

Les balles ne l'inquiètent pas outre mesure, car elle vit à l'opposé de la direction des tirs.

D'autres résidents se sentent moins en sécurité. Ron Georges est de ceux-là.

Ron Georges, dans la ligne de mire

Ouvrir en mode plein écran « Je suis allé au stand de tir et je leur ai demandé pourquoi ils tiraient, et ils n'avaient pas de réponse à me donner », peste Ron Georges. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Ron Georges vit isolé, quelque part dans les bois, entouré d'arbres. De toutes les personnes interrogées, c'est lui le plus proche du terrain de tir.

L'homme ne cesse de ressasser le manque de consultations dans la communauté lorsque le champ de tir a ouvert.

Assis dans son atelier, Ron Georges reconnaît avoir des difficultés à se souvenir de tous les détails. Mais il est persuadé d'une chose : non seulement on ne l'a pas consulté, mais si les tireurs ratent leur cible, les balles peuvent arriver chez lui.

Il concède toutefois n'avoir jamais trouvé un seul projectile sur son terrain.

Pour éviter ce genre de situation, la GRC a développé des lignes directrices. Outre la hauteur des buttes et la forme des panneaux de signalisation, le document définit la zone de sécurité au-delà de la zone de tir.

La plupart des résidents de Millvale interrogés par Radio-Canada Acadie font référence à ce document, arguant que le Big Boot Gun Club ne le respecte pas.

Peter Baker en a même une copie.

Peter Baker, l'homme d'affaires tenace

Ouvrir en mode plein écran « Je pense qu'il y a là un problème de sécurité, bien qu'on m'ait assuré qu'il n'y en avait pas», insiste Peter Baker, le nez dans les documents amassés au cours des années. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Peter Baker vit à South Granville dans la même maison depuis 50 ans. Sur sa table, une masse de papiers s'empile. Depuis des années, l'homme d’affaires cherche, réclame et collectionne les preuves. Selon lui, quelque chose cloche avec le Big Boot Gun Club.

Au début des années 2000, il met sur pied un projet de chalets touristiques sur les terrains adjacents au champ de tir, qu'il possède. Il se lie alors avec des investisseurs qui sont prêts à mettre la main à la poche avec lui.

Ces derniers décident d'appuyer sur pause au moment où le champ de tir ouvre. Le bruit, les balles perdues, c'est mauvais pour les affaires. Le projet est depuis au point mort.

Je pense que mes droits de propriété ont été quelque peu compromis. Mes capacités à développer cette propriété sont assez limitées.

Peter Baker montre les documents obtenus après des années d'attente dans le cadre de la Loi sur l'accès à l'information, tel que le premier rapport d'inspection du champ de tir.

Surtout, il insiste, comme Ron Georges, sur les zones de sécurité, affirmant que le club ne les respecte pas.

Ouvrir en mode plein écran Sur chaque gabarit de sécurité défini par la GRC, Peter Baker dessine le périmètre du terrain des MacDonald, 1000 mètres par 400, pour démontrer, selon lui, que les zones de sécurité empiètent sur les terrains adjacents. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Ces zones sont calculées avec des scénarios très précis et restent indicatives, selon la GRC . Elles ne tiennent pas compte de tirs accidentels ou aléatoires, qui sont inacceptables . L’évaluation des risques doit s’effectuer au cas par cas , selon le document.

Qu'importe,Peter Baker veut des réponses. Comme Anne Gallant, il confie avoir contacté des avocats, sans succès pour le moment. En tant qu'homme d'affaires, je dois dire que je n'aime pas l'idée d'empiéter sur les affaires de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, le champ de tir empiète sur mes affaires en tant que promoteur, en tant qu'investisseur , note-t-il.

Interrogé sur le manque de solidarité entre les résidents, qui n'ont pas constitué d'association pour officialiser leur combat, il lâche je les connais tous, mais nous parlons rarement du champ de tir .

Une à qui il ne parle jamais, c'est Angie MacDonald, la copropriétaire du Big Boot Gun Club.

Angie MacDonald, la loi et l'ordre

Ouvrir en mode plein écran « Il y a deux autres champs de tir et, pour autant que je sache, il n'y a pas de problème. Les seules plaintes concernent le nôtre », regrette Angie MacDonald, copropriétaire du Big Boot Gun Club. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Angie MacDonald est méfiante. Au téléphone, elle prévient : Si l'entrevue ne me plaît pas, je vous interdis de l'utiliser . Cela fait des années qu'elle répond aux attaques, aux questions. À force, ça fatigue.

Après vingt minutes de discussion, elle nous invite à venir sur place.

Le Big Boot Gun Club se cache bien. Au 1000 route Smith, seuls un panneau et une barrière indiquent que nous sommes à destination.

Sur la gauche, un autre panneau fait face au club, gracieuseté d’Anne Gallant. Nous voulons écouter le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les arbres. La paix et le calme, pas les coups de feu. Nous avons aussi des droits .

Ouvrir en mode plein écran Anne Gallant a mis son plus grand panneau à quelques mètres de l'entrée du Big Boot Gun Club. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Angie MacDonald est ravie de faire visiter, mais s'offusque des allégations mensongères que propagent ses voisins. La butte de terre a une hauteur réglementaire, selon elle. Sur le terrain de 100 verges, elle fait 22 pieds de haut , clame-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sur le terrain de 100 verges de long, la butte fait 22 pieds de haut, affirme Angie MacDonald. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Interrogée sur le plomb, elle montre du doigt le sol, où sont ramassées quotidiennement les douilles. La terre des buttes est purgée au bout de quelques années, afin de la disposer dans une tranchée étanche, et prévenir toute contamination. Cette obligation irrite Angie MacDonald, mais elle doit la mettre en œuvre depuis une inspection en 2018.

Cette année-là, des fonctionnaires du département provincial de l'environnement constatent des taux élevés de plomb dans le sol , au niveau des buttes de tir, et demandent qu'un plan d'action soit mis en place.

Angie MacDonald s'y plie, même si d'après elle, le sol argileux prévient toute contamination de la nappe phréatique.

Ouvrir en mode plein écran Les tireurs sont abrités sous une petite structure en bois. Angie MacDonald explique qu'un autre pas de tir est en construction qui aidera à limiter le bruit, même si elle n'en parle pas aux résidents. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Elle réfute toutes les autres accusations. Le chant des oiseaux cher à Yogi Fell? Vous les entendez les oiseaux! Les animaux ne sont pas effrayés!

Les autorisations données les yeux fermés? C'est un champ de tir inspecté par le fédéral!

Le bruit? Ceux qui se plaignent ont déménagé après nous!

Les zones de sécurité? Le terrain le plus long que nous pouvons autoriser est de 100 mètres à cause de la zone de dépassement. Nous voulions aller jusqu'à 200 ou 300 mètres pour le tir, mais le gouvernement a dit non .

Nous sommes soumis à des règle , insiste-t-elle en précisant que tous les calibres ne peuvent pas être tirés justement à cause de la zone de sécurité.

Ferait-elle les choses différemment si tout était à recommencer? Angie MacDonald prend une pause avant de répondre par la négative et de lâcher à un moment donné, nous voulions travailler avec les résidents, mais ils ont perdu tout mon respect .

La nuit tombe alors qu'un membre du club arrive pour s'exercer. Angie MacDonald discute quelques secondes avec le passionné pour savoir ce qu'il va tirer, puis nous raccompagne vers la sortie. Le premier coup claque l'air et résonne à travers les champs, chez Anne, Yogi,Ron et Peter.