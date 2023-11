Abus entre ciel et terre

« Il criait constamment, je sortais des vols en pleurant. »

C’est arrivé entre ciel et terre, dans le minuscule habitacle d’un Beechcraft Sundowner ou d’un Piper Navajo. Nathan*, un élève-pilote du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) encaisse les critiques agressives de son instructeur.

Il frappait des objets dans la cabine. J’en parlais à mes parents à quel point c’était dangereux. Paul*, un autre diplômé du CQFA, nous raconte avoir été paralysé de stress, à 4500 pieds au-dessus du majestueux Saguenay et à quelques centimètres d’un instructeur qui hurlait en sacrant qu’il ne réussirait jamais à devenir pilote.

J’en ai des traumatismes encore aujourd’hui , nous confie pour sa part Luc*, qui pilote maintenant pour une grande compagnie aérienne.

Publicité

Il kickait les pédales et faisait monter, descendre l’avion de façon agressive pour me terroriser et me casser. Sa façon d’instruire était violente et dangereuse , nous confie Mark*, un autre ancien élève.

Une trentaine d'étudiants actuels et passés se sont confiés à nous. La plupart souhaitent rester anonymes et nous avons accepté de changer leur nom parce qu'ils craignent les répercussions pour leur carrière dans le petit milieu de l'aviation où le CQFA a des antennes partout.

Et ce n’est pas qu’à la compétence qu’on s’attaque : plusieurs élèves doivent aussi faire face au comportement misogyne de certains instructeurs et élèves.

T’es une femme, c’est normal de ne pas connaître ta gauche et ta droite. Les propos sont sexistes et souvent crus, indécents et humiliants. Impuissantes, les élèves les classent dans la catégorie des jokes de mononcles . Ajuster les hélices d’un avion, c’est comme essayer de trouver le clitoris d’une femme, c’est pas évident au début ; tu argumentes beaucoup, tu as sûrement besoin d’une bonne baise.

Ouvrir en mode plein écran Un hangar de l'école d'aéronautique Photo : Radio-Canada / Jacques Taschereau

Un instructeur a eu l’idée de présenter en classe une vidéo de femmes en sous-vêtements, pratiquant la réanimation cardiorespiratoire dans un climat érotique. Un moment pénible, resté en travers de la gorge de Lisa*, une des étudiantes. Franchement, ça manquait de classe , soupire-t-elle.

Publicité

C’est sans compter les cas d’abus sexuels commis par des élèves, et parfois même des instructeurs, qui ont été mal gérés par la direction, selon d’anciennes étudiantes du CQFA.

Mais qui oserait se plaindre de la seule école publique qui permet à de jeunes Québécois d’accéder à peu de frais à la licence de pilote, avec un DEC du Cégep de Chicoutimi à la clé? Un rêve qui coûte plus de 100 000 $ au privé.

La sélection est d’ailleurs féroce : 40 élèves-pilotes sont choisis sur plus de 400 demandes annuelles pour cette école qui accueille des élèves aussi jeunes que 16 ans.

On nous rappelle très souvent qu’on devrait se sentir chanceux d’être ici, qu’il y en a plein d’autres qui pourraient être à notre place.

Les étudiants actuels et passés à qui nous avons parlé saluent le travail de la majorité des membres du personnel, mais déplorent les comportements d’une minorité d’instructeurs et la complaisance de la direction à leur endroit.

Plusieurs étudiantes et étudiants ont accepté de raconter leur histoire dans un reportage qui sera présenté à Enquête ce jeudi à 21 h. Parce qu’ils souhaitent que le CQFA change, sans renoncer à son essentielle mission de former des pilotes d’avion francophones de toutes les classes sociales.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

« On a échoué »

Honnêtement, on a échoué à la mission qu'on s'est donnée. Ça me touche vraiment.

Le directeur du CQFA, Steeve Noreau, sait de quoi nous allons parler lorsqu’il s'assoit devant notre caméra. Avec le Cégep de Chicoutimi, il nous ouvre les portes du CQFA et nous permet de tourner partout dans l’école, incluant en vol.

Visiblement, toutefois, il ne s’attend pas aux récits bouleversants des pilotes diplômés de son école. Nous lui lisons plusieurs témoignages d’anciens élèves qui peinent à avoir confiance en eux depuis leur passage au CQFA. Certains ont dû consulter des psychologues pour les aider à surmonter les traces laissées par les cris, les insultes et les propos dénigrants de certains instructeurs.

Aucune valeur pédagogique , concède d’emblée Steeve Noreau. Il n’y aura pas de débat : ce que nous lui signalons est inacceptable.

Par contre, sa transparence est moins grande lorsque nous entrons dans le coeur de ce que les étudiants déplorent : l’impression que leurs plaintes n’ont rien donné. Devant plusieurs exemples, Steeve Noreau dit ne pas se souvenir des incidents en question.

Il nous fait remarquer que son obligation de confidentialité l’empêche de révéler si des mesures ont été prises en réaction aux abus de certains instructeurs. Il dit tout de même être au courant des situations que son adjoint a dû gérer à l’époque, mais pas de la façon dont ç'a été géré .

Dans le cas de la jeune élève qui s'est fait toucher les cuisses en plein vol par son instructeur, soi-disant pour vérifier si elle portait un sous-vêtement thermal, Steeve Noreau a une autre version des faits.

À la suite d'une enquête, on comprend que c'est lors d'une manœuvre en vol que l'instructeur a dû appliquer une pression [sur la cuisse] pour assurer la sécurité de l'équipage. C'est arrivé dans le cadre de l'enseignement, où il devait maintenir une pression sur le palonnier. Il a appliqué sa main sur la cuisse de l'étudiante pour maintenir la pression.

Le CQFA admet qu’il n’existe aucune trace écrite de l’enquête dont parle le directeur.

Cette explication paraît loufoque pour des instructeurs que nous avons consultés. D’abord, l’instructeur peut dire verbalement à l’élève-pilote d’appuyer sur les palonniers et, surtout, il a aussi accès aux commandes devant lui et peut reprendre les rênes en tout temps.

Ouvrir en mode plein écran Le CQFA vu du ciel. Photo : Radio-Canada / Jacques Taschereau

Le Cégep de Chicoutimi y regardera de plus près

Le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, cherche un compromis afin de concilier les droits des instructeurs syndiqués et ceux des étudiants, qui ont l’impression qu’il n’y a aucune conséquence à leurs plaintes contre un membre du personnel.

Il va falloir qu'on accentue la formation, qu'on parle de comportements qui sont plus adéquats, de conduites qui ne sont plus acceptables en 2023 , dit le directeur général.

Comme c’est le cas dans plusieurs établissements d’enseignement public, le dossier disciplinaire d’un instructeur du CQFA s’efface complètement au bout d’un an.

Si vous voulez ma réponse honnête, non, ça n'a pas de bon sens, concède André Gobeil. Cependant, il y a une chose avec laquelle il faut être prudent. Je ne peux pas, de façon arbitraire, imposer des sanctions sans qu'il y ait un contrepoids aussi.

Le directeur du cégep conçoit qu’il est difficile de concilier la confidentialité des dossiers d’enseignants et la transparence face aux étudiants pour montrer que leurs plaintes ne sont pas restées lettre morte.

Québec réfléchit d’ailleurs à abolir des clauses d’amnistie pour les employés syndiqués, notamment pour prévenir les récidives en matière de harcèlement sexuel. En entrevue à La Presse hier, le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé son intention de déposer un projet de loi avant la fin de la session parlementaire.

Entretemps, André Gobeil, du Cégep de Chicoutimi, réfléchit à une nouvelle voie pour améliorer le sentiment de sécurité des élèves : Pouvoir parler à une ressource qu'on va considérer comme indépendante, libre d'une influence qui peut provenir de l'école ou d'un enseignant.

* Prénom fictif

Avec Benoît Michaud, journaliste à la recherche