Les voisins du Travel Inn : « Dans le Maine, on ne s’occupe pas des fous »

Jeudi, 22 h 15. Le gérant du Travel Inn a délaissé son poste de télévision et est sorti de son bureau dans la nuit en nous toisant d’un air étonné. « Oui? » Nous cherchions un endroit où dormir après une longue journée de travail, et ce motel, typique des années 60, à un jet de pierres de la tuerie, aurait pu faire l’affaire. Nous étions épuisés.

Nous ne louons plus de chambres aux touristes , nous a répondu James Wilson, qui gère le motel depuis 15 ans. Il avait l’air sincèrement désolé.

Depuis des années, on loue seulement pour de longs séjours. Ici, c’est des gens qui en arrachent. Une chambre, c’est 250 $ par mois : un prix imbattable dans le coin. On a beaucoup de demandes. Les gens ont de la difficulté à trouver des appartements à des prix abordables .

La vie est dure à Lewiston. Loin du Maine de carte postale. Pas de cage à homards, de brasseries artisanales ou de boutiques branchées. Les voitures de luxe se rendent directement à Portland sans s’arrêter. Ici, le paysage en bordure de la route est ponctué de voitures déglinguées, abandonnées à leur sort, qui rouillent dans les stationnements des motels où loge le désespoir.

Tant qu’à s’être dérangé pour nous ouvrir, Wilson en profite pour nous passer un message.

Ouvrir en mode plein écran James Wilson est le propriétaire du Travel Inn. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il y a des centaines de journalistes ici, mais personne ne semble comprendre le véritable problème. Dans le Maine, personne ne s’occupe des fous! On ne donne pas de services aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Si vous voulez comprendre comment un tel drame est possible dans notre petite communauté, c’est fondamental de parler de ça.

Le gérant du Travel Inn nous a indiqué où trouver un hôtel pour la nuit de jeudi, mais nous invite à revenir le lendemain matin. Simplement, pour discuter de santé mentale avec ses résidents.

Le tireur soupçonné d'avoir fait 18 morts dans des fusillades à Lewiston, au Maine, a été retrouvé mort. Lisez l'article complet ici.

Vendredi, 10 h. Derrière chaque porte se trouve une tragédie, un écorché, mais peu importe, tout le monde s’en moque , nous dit Wilson, dans la lumière dorée de cette chaude journée d’octobre.

La santé mentale, ici, c’est pas géré. Prenez mon neveu, il y a quelques années, il a démembré son frère. Il se prenait pour le Terminator. Il était schizophrène, mais l’hôpital l’avait renvoyé chez lui peu de temps avant qu’il ne découpe son petit frère en morceaux.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Sayra Byras, Jamie Bennett, Amber Macarthur et son conjoint. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au 109, Amber McCarther, 20 ans, et son chum se préparent à quitter la petite chambre où ils vivent depuis des mois. Amber souffre d'anxiété généralisée et ne travaille pas. Son fiancé fait des livraisons à vélo pour arrondir les fins de mois. Les deux jeunes amoureux se sont rencontrés, enfants, à la soupe populaire de Brunswick, une ville voisine.

On jouait ensemble pendant que les adultes mangeaient. Nos deux mères étaient sans abri quand on était petits , évoque Amber en regardant son chum avec tendresse.

Amber interpelle sa mère venue l’aider à emballer ses affaires. Maman, quand est-ce que nous vivions dans ton auto, déjà? Sa mère, Jamie Bennett, 40 ans, réfléchit. Quand tu étais bien petite, mon bébé , répond-elle tendrement à sa fille adulte qui trimballe aujourd’hui ses boîtes et ses deux chats d’un motel à l’autre.

Jamie a peur d’être à Lewiston. Je lui demande si c’est à cause du tueur en cavale. Oui. Je n’aime pas ça imaginer qu’il n’est pas loin, mais ce n’est pas juste ça. C’est dangereux dans le coin. Il y a beaucoup de drogues. Du crack, des affaires d’aiguilles, le fentanyl. Ça vient avec des vols, des agressions.

C’est dur dans le coin , lâche-t-elle.

Jamie Bennett ne s’étonne pas du drame qui s’est déroulé à quelques kilomètres du motel, mercredi soir dernier. Ça fait deux ans et demi que je suis sur une liste d’attente pour consulter un psychiatre , me confie-t-elle. J’ai souvent envie de me tuer. J’ai vécu des événements traumatisants qui me hantent. Je ne vais pas bien, mais personne ne m’aide.

Ouvrir en mode plein écran Les animaux sont tolérés au Travel Inn, dont le chien Jet, retenu ici par Sayra Byras. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sayra Byras, 25 ans, qui demeure au 112, écoute notre conversation. Elle ne peut s’empêcher de réagir. Ils ne s’occupent pas des gens comme nous et ils espèrent que nous ne deviendrons pas fous, que nous n'allons faire de mal à personne! Je demande à la jeune femme allumée, qui vit avec son chien Jet et ses deux jeunes enfants dans la chambre du motel, de qui elle parle quand elle dit : Ils .

Ben! L’État du Maine et le gouvernement fédéral! Quand t’es pauvre ici, t’es vraiment dans la merde, personne ne t’aide , dit-elle en me regardant droit dans les yeux.

Ça revient comme une litanie, chez les voisins du Travel Inn. Seuls, abandonnés à leur pauvreté, à leurs problèmes de santé mentale. Mais, ici, les voisins comblent cette solitude. Ils se donnent de l'affection, s’étreignent souvent.

Ouvrir en mode plein écran Burt Brown, alias Ash, habite au Travel Inn depuis 4 ou 5 ans. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au 110, Burt Brown, 45 ans, nous dit en souriant qu’il va mieux, un peu. Un docteur lui a prescrit des pilules qui l’aident avec sa dépression. Il est un peu triste quand même, car il a dû se départir d’une quinzaine de chats. Il en avait 22, il y a quelques semaines. Il n’en a plus que quatre aujourd’hui.

Burt me répète les mêmes mots que les autres : Non, Madame. Pas d’aide. Non. Pas d’aide pour les fous.

Le soir de la tuerie, Burt travaillait au lave-auto non loin de la salle de quilles où le tireur a ouvert le feu. Ce soir-là, je me suis roulé un pétard. Une des premières choses que je me suis dite à moi-même, c’est que ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un dérape sérieusement. C’est triste, quand tu y penses. On aurait pu éviter ça .

Au bout d’un moment, Sayra décide de se retirer dans sa chambre. Elle me serre la main. Merci de vous être arrêtée. Ça fait du bien d’en parler. Personne ne nous écoute jamais .