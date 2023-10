Quand de riches mécènes affrontent le ministre Dubé

Rarement un bras de fer aura-t-il opposé autant de personnes influentes, riches et puissantes au Québec. Certaines à visage découvert, d’autres dans l’ombre. Et dans ce débat qui vient d’éclater au grand jour mais qui se déroule à l'arrière-scène depuis des mois, chacun estime défendre l’intérêt public afin d’améliorer le système de santé au bénéfice des patients.

Dans le coin A, il y a six anciens premiers ministres du Québec, qui ont publié mardi après-midi une lettre pour demander au ministre Christian Dubé de modifier son projet de loi 15. Celui-ci vise à réformer le système de santé en créant notamment la nouvelle agence Santé Québec, qui sera responsable du fonctionnement au quotidien du réseau, laissant au ministère de la Santé la tâche d’élaborer les grandes orientations.

Il s’agit d’un événement rarissime. Tous les premiers ministres encore vivants ont signé au bas du document, sans exception : Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, Lucien Bouchard, Daniel Johnson et Pierre Marc Johnson. Issus des familles politiques libérale et péquiste, ils ont de l’expérience au plus haut échelon de l’État et jouissent d'un immense réseau de contacts.

Ouvrir en mode plein écran Les ex-premiers ministres libéraux Philippe Couillard et Jean Charest. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Cependant, dans cette fronde, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont même pas les plus actifs. En réalité, ils servent de porte-voix à des institutions et à des personnes qui n’ont pas pris la parole publiquement mais qui œuvrent en coulisses depuis le printemps dernier afin de tenter de faire fléchir le ministre Dubé : les membres des conseils d’administration des centres hospitaliers universitaires (CHU), les instituts universitaires spécialisés, comme l’Institut de cardiologie de Montréal, et leurs importantes fondations, qui amassent des millions de dollars chaque année pour la recherche de pointe en santé et pour l’achat d’équipements.

Et au sein de ces conseils d’administration où s’entremêlent la gestion, la philanthropie, le réseautage et même l’identité de certaines communautés se trouvent des personnes parmi les plus riches et les plus influentes du Québec, issues de familles aux noms parfois connus — Desmarais, Pomerleau, Bédard, Lamarre… — ou moins connus mais tout aussi importants au sein du Québec inc. : Chiara, Edwards, Parent, Des Groseillers, Della Posta, Palladitcheff... Nous y reviendrons.

Les leaders de ce groupe sont Éric Bédard, président du conseil d’administration de l’Institut de cardiologie de Montréal et associé senior au cabinet d’avocats Fasken, et Lucien Bouchard, seul ex-premier ministre à avoir discuté en personne et au téléphone avec le ministre Dubé au cours des dernières semaines.

Ces deux hommes qui gravitent dans la famille péquiste depuis longtemps ont en partage le même réseau d’amis et de connaissances ainsi qu'un amour de la musique classique. Éric Bédard est un des administrateurs au C.A. de l’Orchestre Métropolitain, alors que Lucien Bouchard préside celui de l’Orchestre symphonique de Montréal. Tous deux ont aussi, habituellement, l’oreille du premier ministre François Legault. Celui-ci considère Lucien Bouchard comme son mentor politique.

En face, dans le coin B, se trouvent le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la majorité des 34 PDG des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Québec, qui souhaitent que le ministre tienne bon, eux qui ont toujours été un peu jaloux de l’autonomie de leurs collègues des CHU et qui souhaitent les mettre davantage à contribution. S’y trouvent également le sous-ministre de la Santé, Daniel Paré, la secrétaire générale du gouvernement (la plus haute fonctionnaire de l’État), Dominique Savoie, et le premier ministre du Québec, François Legault.

Si la société québécoise était une pyramide, les protagonistes des coins A et B se feraient face sur la pointe, tout en haut.

Le nerf de la guerre

Au cœur de cette dispute se trouve un petit élément du projet de loi 15 qui attire une grande attention : l’autonomie des sept CHU et instituts spécialisés de la province.

Christian Dubé tente de réussir ce que plusieurs ministres de la Santé ont essayé avant lui, sans succès : intégrer davantage les quatre centres hospitaliers universitaires (CHUM, CUSM, CHUQ, CHU Sainte-Justine) et les trois instituts spécialisés (l’Institut de cardiologie de Montréal, l’Institut Philippe-Pinel ainsi que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) dans le giron du ministère de la Santé (et, maintenant, de Santé Québec). Il souhaite amener ces sept organisations à collaborer plus étroitement avec le gouvernement dans la coordination, la prestation et la planification des soins, quitte à rogner leur autonomie.

Ouvrir en mode plein écran L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Tout le monde travaille en silo. Le statu quo doit cesser. La création de Santé Québec va améliorer l’efficacité du réseau pour les patients. Mais il y a de la résistance au changement , a soutenu Christian Dubé en entrevue à Midi info mercredi.

Dans le camp opposé, on ne voit pas les choses du même œil. Les CHU et les instituts risquent de perdre leur âme avec cette intégration, même partielle, sous le chapeau de Santé Québec, affirme Lucien Bouchard, qui parle d’un risque dangereux pour l’innovation, la recherche et la perte d’influence des fondations de ces établissements.

Pourquoi défaire ce qui va bien? Est-ce qu’il n’y a pas une guerre de pouvoir là-dedans, une volonté de contrôle?

L’ancien premier ministre Daniel Johnson, toujours à Midi info mercredi, a ajouté qu’il faut à tout prix protéger l’identité de chaque établissement et éviter la chape de plomb et le one size fits all de Santé Québec.

Bing! Bang!

Habituellement, tout ce beau monde s’entend plutôt bien. Mais dans ce dossier, il y a une rupture.

En public mais surtout en privé, on ne ménage pas ses coups de part et d’autre depuis quelques jours. C’est ironique de voir que Daniel Paré, Dominique Savoie et Christian Dubé imposent une réforme [dont] ils ne vont pas gérer les conséquences parce qu’ils vont quitter la vie politique ou être à la retraite dans trois ans , assène un membre du conseil d’un CHU qui ne souhaite pas être nommé afin de ne pas envenimer ses relations avec le gouvernement.

Au sein du gouvernement Legault, plusieurs estiment que la remise en question du pouvoir des conseils d’administration des CHU et des instituts, qui sont garants de l’autonomie de ces institutions, a contribué à la fronde des derniers mois. En Chambre, François Legault a lancé ceci : Il y a de la résistance parce que certains, dans les C.A. des CHU et des instituts, tiennent à garder leurs petits pouvoirs!

Le soir même à l’émission 24/60, Lucien Bouchard a semblé consterné par les propos de son ami devenu premier ministre. C’est un peu petit de parler de petits pouvoirs! On parle ici de bénévoles qui veulent aider. Ce n’est pas correct d’en faire une guerre de classes. Quand Pierre Karl Péladeau donne 15 millions au CHUM, comme en 2018, ce n’est pas pour s’acheter une chambre! C’est pour faire le bien.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien premier ministre péquiste Lucien Bouchard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il est vrai, toutefois, que les conseils d’administration des CHU et de leurs fondations ainsi que les activités caritatives qu’ils organisent servent aussi de lieux de réseautage pour les PDG, les avocats et autres hauts dirigeants du Québec inc.

Un survol des membres des C.A. de ces établissements et de leurs fondations donne le tourni tellement les grands noms du monde des affaires s’y côtoient. De Mitch Garber à Joseph Broccolini en passant par Daniel Lamarre (Cirque du Soleil), Vince Chiara (Groupe Mach), Ian L. Edwards (président d'AtkinsRéalis, ex-SNC-Lavalin), Marc Parent (PDG de CAE), Nadine Renaud-Tinker (PDG Québec de la RBC), Maria Della Posta (PDG de Pratt and Whitney Canada), Nathalie Palladitcheff (Ivanhoé Cambridge), Harley Finkelstein (Shopify), André Beaulieu (Bell)... La liste des poids lourds du Québec inc. semble sans fin.

Certains y sont pour les bonnes raisons, affirme-t-on à Québec, mais d’autres tiennent surtout à leur prestige d’être sur un C.A. ou dans une grosse fondation avec leurs amis , affirme un stratège du gouvernement Legault.

C’est ridicule, réplique Daniel Johnson. Les gens s’impliquent pour la réussite de leurs établissements.

Un membre d’un de ces conseils d’administration à qui j'ai parlé a dit estimer, sous le couvert de l’anonymat, que le gouvernement Legault pousse un peu fort dans ses accusations pour défendre sa réforme de la santé. C’est une job bénévole. Je pourrais faire autre chose! Mais il a convenu du même souffle que des C.A. moins influents pourraient démotiver certaines personnes à s’impliquer dans la gestion des CHU et des instituts.

Or, malgré l’animosité, au fil de mes conversations cette semaine avec des partisans des deux camps, j’ai constaté que tous semblent bien intentionnés et avoir la santé des Québécois à cœur.

Mais si les coups pleuvent, c’est parce que le choc des visions est bien réel. Et il est maintenant public.

La bataille fait rage depuis mars

En coulisses, la bataille a commencé dès le dépôt du projet de loi 15, en mars dernier. Dans les entrailles du ministère de la Santé et au sein du gouvernement, le téléphone s’est vite mis à sonner. Les alliés des CHU et des instituts ont commencé à faire sentir leur présence. Et des alliés, ils en ont plusieurs! témoigne une source au ministère de la Santé, qui a demandé l’anonymat parce qu’elle n’est pas autorisée à parler aux médias.

Pour les fonctionnaires, les sous-ministres et les sous-ministres adjoints, c’était un retour… en 2015, lors de la précédente bataille qui avait impliqué les mêmes acteurs du coin A. En face d’eux, ce n’était toutefois pas Christian Dubé mais Gaétan Barrette et son projet de loi 10 qui devait créer les CISSS et les CIUSSS dans toutes les régions du Québec. Les sept CHU et instituts ne voulaient pas relever des PDG de ces nouvelles entités du ministère. Les directions voulaient garder leur autonomie complète, leurs conseils d’administration et leurs fondations en raison de leur mission particulière de recherche, d’innovation et d’enseignement.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Sébastien St-Jean

La tempête a été puissante. Je n’ai pas réussi [à les intégrer] : le vent de face était trop fort, confirme Gaétan Barrette. Le lobby est puissant.

Philippe Couillard, qui penchait pour les CHU et pour les instituts, a finalement demandé à son ministre de lâcher prise.

Les arguments et les inquiétudes étaient exactement les mêmes qu’aujourd’hui : protéger la capacité des fondations de ces hôpitaux à lever des fonds auprès de donateurs privés, qui préfèrent donner à une cause précise ou à une institution en particulier – avec la reconnaissance qui l’accompagne – plutôt que d’être dilués dans un grand tout comme un CIUSSS ou, maintenant, Santé Québec. Ils veulent aussi permettre à la recherche de pointe de se rendre rapidement dans les hôpitaux, jusqu’aux patients, et auprès des étudiants en médecine. Il s'agit d'une capacité d’innovation que les CHU et les instituts craignent de perdre au sein d’une structure plus grande et moins agile.

Et en 2015, comme maintenant, c’est l’Institut de cardiologie qui a sonné la charge et qui a rallié les autres CHU à la cause.

L’influent Institut de cardiologie de Montréal

À l’époque, c’est France Chrétien Desmarais — fille de l’ancien premier ministre Jean Chrétien et femme d’André Desmarais, le président délégué du conseil de Power Corporation du Canada — qui a contribué à faire changer le projet de loi 10 à la dernière minute. Elle a présidé la Fondation de l’Institut de cardiologie (ICM) de 2001 à 2008 et elle siège encore au conseil en tant que vice-présidente. C’est Daniel Lamarre, PDG du Cirque du Soleil, qui préside maintenant la Fondation de l’ICM.

L’ICM est le protégé philanthropique de la famille Desmarais depuis des années. D’ailleurs, quelques mois après les amendements au projet de loi 10 qui garantissait l’autonomie complète de l’ICM, France Chrétien Desmarais et André Desmarais ont fait un don de trois millions de dollars à la Fondation de l’ICM pour accélérer la création d’une biobanque génétique. D’ailleurs, la cohorte de patients suivie sur plusieurs années porte maintenant le nom de Cohorte hospitalière André et France Desmarais .

Ouvrir en mode plein écran L'Institut de cardiologie de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En 2015, le plaidoyer de France Chrétien Desmarais a été relayé à Daniel Desharnais, alors directeur de cabinet du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Daniel Desharnais est aujourd’hui sous-ministre adjoint à la Santé. Le sous-ministre de la Santé de l’époque, Michel Fontaine, avait également été contacté par des membres du C.A. de l’Institut.

Sans vouloir dévoiler les détails, le directeur général de l’ICM en 2015, le cardiologue émérite Denis Roy, m’avait confié en entrevue (Nouvelle fenêtre) que l’opération avait été un succès. Il y a des gens de notre conseil d’administration et de notre fondation qui ont parlé. Des gens influents se sont approprié notre cause. Disons que je n’ai ralenti personne! avait-il lancé en riant.

Voyant l’exception obtenue par l’ICM, les autres CHU et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec s’étaient engouffrés dans la brèche et avaient réussi à se soustraire au projet de loi 10, notamment grâce à l’appui de Philippe Couillard… au grand dam de son ministre Gaétan Barrette. J’ai toujours été d’accord pour protéger les fondations, la recherche clinique et l’enseignement , dit aujourd’hui l’ancien ministre de la Santé. Ceux qui disent le contraire sont malhonnêtes! Mais je pense encore, comme à l’époque, que les CHU et les instituts doivent mettre davantage l’épaule à la roue pour ce qui est des services cliniques. Ils doivent faire partie du réseau, avoir une plus grande reddition de comptes envers le gouvernement et la population. Dubé fait le pas que je n’ai pas pu franchir à l’époque.

Ouvrir en mode plein écran Gaétan Barrette, ancien ministre libéral de la Santé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Mais que veut-on dire par mettre davantage l’épaule à la roue pour les services cliniques dans le cas des CHU et des instituts? Selon mes informations, le ministre Christian Dubé digère mal le manque de collaboration entre les établissements lors de certaines périodes critiques.

Par exemple, lors de la crise qui secoué l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en janvier dernier, le ministère de la Santé aurait demandé à l’ICM de recevoir davantage d’ambulances et de patients et même d'envoyer des infirmières en renfort à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, situé à peine quelques rues plus loin, dans l’est de Montréal. On s’est fait répondre qu’on nous reviendrait, qu’il fallait d’abord demander la permission au conseil d’administration! Ben voyons! tonne une source gouvernementale qui souhaite ne pas être nommée.

Les demandes d’entrevue envoyées aux présidents des conseils d’administration et des différentes fondations pour ce récit sont restées lettre morte ou ont été refusées. Cependant, une source au fait des délibérations au C.A. de l’Institut de cardiologie est sceptique. Ce n’est pas le genre de décision qui remonte au C.A. L’ICM a toujours donné un coup de main quand on nous le demandait , assure cette personne, qui donne l’exemple de la pandémie de COVID-19, lorsque des infirmières de l’ICM se sont rendues dans deux CHSLD au pire de la crise, en 2020.

En entrevue, Christian Dubé affirme carrément que les CHU et les instituts refusent parfois des patients qui ne sont pas dans le bon code postal et qui voient donc leur situation se détériorer . J’ai les mains liées et je ne peux plus accepter ça! lance-t-il.

Daniel Johnson, qui a déjà siégé au C.A. du CHUM et de l’ICM, s’inscrit en faux. J’ai siégé à plusieurs conseils et jamais je n’ai entendu parler de patients qui auraient été refusés en raison de leur code postal. Jamais!

Autre exemple qui circule, celui du traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au CHUM, à Montréal, dont c’est une des spécialités. L’échange et le suivi des patients avec les autres hôpitaux de la région de Montréal seraient facilités par l’intégration des services cliniques dans une structure comme Santé Québec, dit-on au ministère de la Santé.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Christian Dubé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La rencontre de la dernière chance

Le 13 octobre dernier en matinée, une rencontre de la dernière chance pour tenter de rapprocher les deux camps a été organisée dans les bureaux du ministère de la Santé, rue Union, à Montréal. Le ministre Christian Dubé et quelques représentants des C.A. touchés par son plan de réforme étaient présents.

En plus d’Éric Bédard, président du conseil d’administration de l’Institut de cardiologie, d’autres figures de proue du milieu des affaires étaient présentes dans la pièce. Ann MacDonald, cheffe de l’exploitation chez BONE Structure, qui a longtemps été une des dirigeantes de Bombardier Transports, a mené les discussions avec Éric Bédard. Elle est aujourd’hui présidente du C.A. de Loto-Québec (nommée en 2021) et présidente du C.A. de l’hôpital pour enfants du CHU Sainte-Justine, ce qui explique sa présence.

Ann MacDonald était accompagnée par le président du C.A. de la Fondation Sainte-Justine, Pierre Pomerleau, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Il est le PDG sortant et président exécutif du C.A. de l’empire de la construction Pomerleau, fondé en 1964 par son père beauceron, Hervé Pomerleau. Du REM au barrage de la Romaine en passant par la construction du CHUM, la réorganisation de l’oratoire Saint-Joseph ou la rénovation du Grand Théâtre de Québec, Pomerleau fait partie de la plupart des grands projets de construction au Québec.

Était aussi sur les lieux Peter Kruyt, président du C.A. du Centre universitaire de santé McGill, qui a fait carrière comme haut dirigeant chez Power Corporation du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre universitaire de santé McGill. (Photo d'archives) Photo : Centre universitaire de santé McGill

Peter Kruyt, Pierre Pomerleau, Ann MacDonald et Éric Bédard ont de nouveau plaidé leur cause auprès du ministre, à savoir que les sept CHU et instituts spécialisés ne doivent pas être soumis à la nouvelle société d’État Santé Québec afin de garder leur pleine autonomie pour faciliter la recherche, l’enseignement, l’innovation et la récolte de dons auprès des grands donateurs.

Le ministre Dubé les avait déjà rencontrés en juin pour écouter leurs doléances. Or, cette fois-ci, il avait de bonnes nouvelles pour eux, pensait-il. Les amendements qu’il allait déposer en comité parlementaire permettraient de conserver la pleine autonomie des CHU et des instituts en ce qui a trait à la recherche, à l’innovation, à l’enseignement et aux fondations. Les conseils d’administration resteraient en place. Ce sera la ceinture et les bretelles, ce sera clair dans le projet de loi , leur a-t-il dit.

Mercredi dernier à Midi info, M. Dubé a précisé ceci : C’est important de garder les donateurs heureux. Je ne suis pas fou, j’ai besoin de cet argent-là dans le réseau! Je ne vais pas tirer dans la chaloupe!

Toutefois, pour les services cliniques, pas question de reculer. En ce qui a trait aux soins directs aux patients, les PDG de ces établissements devront se rapporter à la nouvelle agence Santé Québec et non pas à leurs conseils d’administration.

Cette décision a été mal reçue de l’autre côté de la table.

Ouvrir en mode plein écran Les frères Daniel et Pierre Marc Johnson, tous deux anciens premiers ministres du Québec, respectivement libéral et péquiste. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

La mise en application de la recherche, c’est le volet clinique, on ne peut pas séparer les deux , soutient Daniel Johnson, qui estime que les amendements présentés par le ministre sont insuffisants.

Ce n’est qu’à ce moment-là, devant l’impasse, que Lucien Bouchard et les anciens premiers ministres ont été appelés en renfort. La semaine suivante, le vendredi 20 octobre, Lucien Bouchard a rencontré Christian Dubé. Les deux hommes se sont de nouveau parlé au début de cette semaine.

Lucien Bouchard est un homme que je respecte beaucoup, mais je n’ai pas l’intention de reculer. Et j’ai l’appui de mon premier ministre.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi, François Legault a en effet donné une marque de confiance à son ministre. La recherche, c’est important. La famille Desmarais donne beaucoup d’argent. On ne veut pas toucher à ça. Par contre, quand on parle des soins cliniques, il doit y avoir une coordination entre tous les hôpitaux. Le mot final doit revenir à Santé Québec. Ça ne peut pas être un C.A. qui se réunit une fois par mois qui décide.

Et maintenant, quoi? En coulisses, on mentionne que les anciens premiers ministres ont fait ce qu’ils avaient à faire et n’interviendront plus sur la place publique. Les membres des C.A. concernés, qui préfèrent l’ombre à la lumière, hésitent à sortir publiquement, sachant que le gouvernement ne semble pas vouloir céder sur toute la ligne. Des chercheurs et des médecins de haut niveau se demandent s’ils doivent prendre la parole, mais la détermination du tandem Dubé-Legault et les garanties reçues de la part du ministre de préserver la recherche les ont pour l’instant convaincus de rester cois.

Christian Dubé semble avoir gagné la bataille. Mais celle-ci, acerbe, laissera des traces au sommet de la pyramide du Québec.