Élo est végétarienne, cultive son petit jardin juste à côté de sa tente et recueille les dons du public pour les redistribuer ensuite aux membres de sa « famille ». Annick et son chien Hercule dorment dans une roulotte, qu’elle peut verrouiller pour ne plus se faire voler le peu qu’elle possède, garée non loin dans le stationnement de l’aréna Robert-Guertin dans le secteur de Hull.

Élo a début trentaine , Annick, 38 ans. Leur trajectoire n’est pas la même, mais elles ont toutes les deux abouti au campement d’itinérants, où elles vivent on et off depuis environ deux ans.

Élo raconte avoir vécu de la violence conjugale et du harcèlement de sa propriétaire, entre autres, avant de perdre son logement. Elle s’est alors ramassée à la rue , sans repère.

Annick, elle, s’est fait retirer la garde de ses cinq filles, qui ont aujourd’hui entre 4 et 18 ans. Perdre ses enfants l’a fait basculer dans la criminalité, admet-elle, tout en laissant entendre que son passé est assez résolu maintenant.

Peu importe ce qui a mené des femmes à la rue, elles y composent généralement avec la dépression ou d’autres enjeux de santé mentale. De plus, la consommation et la prostitution deviennent souvent un mode de survie pour plusieurs d’entre elles quand elles se retrouvent sans abri.

Nous, on n’est pas de même, mais c’est pas toutes les filles qui sont icitte qui sont comme moi pis elle , soutient Annick en désignant Élo de la main.

J’ai passé par là , murmure alors cette dernière, comme une confidence.

Annick se tourne vers elle, surprise.

J’ai passé par là , répète doucement Élo en triturant un mégot de cigarette entre ses doigts.

Je ne savais pas , intervient Annick. Je te lève mon chapeau, parce qu’y faut que tu sois forte pour faire ça.

Il y a quand même une [solidarité entre femmes], mais c’est plus compliqué. Les femmes sont fragiles. [...] Je ne dis pas que les hommes n’ont pas de traumas, mais je trouve que les femmes, leur trauma est peut-être plus apparent. C’est plus la confiance, qui est plus dure, au niveau des femmes , précise Élo.

Ouvrir en mode plein écran Comme n’importe quelle femme, Élo aspire à se sentir belle, alors qu’avoir accès à l’eau courante relève du défi quotidien, dans la rue. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Leur plus grand défi depuis deux ans?

Garder ma tête, pis montrer à ma mère que je suis forte, pis que je vais bien, parce que ma mère s’en fait beaucoup , répond Annick. J’ai eu de bonnes valeurs dans la vie.

Pour Élo, c’est de garder une dignité, là-dedans .

Les femmes aimeraient ça se mettre en valeur, se sentir femmes. Un des gros enjeux, c’est de se sentir comme un déchet. [...] On oublie ce que c’était d’être une femme avant d’être une femme dans la rue.

La beauté peut toutefois s’avérer un couteau à double tranchant, reconnaît-elle du même souffle. Élo confirme que plusieurs femmes préfèrent se couvrir, pour éviter d’attirer le regard des hommes du camp.

Un chien, source de chaleur, sécurité et réconfort

C’est là qu’un chien comme Hercule peut représenter un atout pour une sans-abri. Non seulement il devient une source de chaleur, la nuit, mais si le chien est là, ça sécurise ton endroit , explique Élo. Personne ne va oser rentrer dans ta tente.

Annick approuve d’un vigoureux hochement de tête. Entre deux bouffées de cigarette, cette dernière avoue craindre par-dessus tout d’être déplacée de force vers un endroit, dortoir ou chambre de motel, où les animaux sont interdits.

La mère de 38 ans ne l’exprime pas avec des mots, mais ses yeux, quand elle serre son chien dans ses bras et joue avec lui, disent tout : perdre sa roulotte, ça signifierait perdre Hercule, le seul autre être vivant dont Annick peut encore prendre soin.

Ouvrir en mode plein écran Le camp permet aux itinérants comme Annick de pouvoir avoir un animal de compagnie, ce qui n’est pas permis dans plusieurs endroits où les autorités cherchent à relocaliser les sans-abri. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Élo, de son côté, est la paire aidante vers qui plusieurs se tournent, dans le camp, que ce soit pour lui signaler la présence d’une dame de compagnie potentiellement en détresse sur le site ou encore pour lui demander conseil.

Un de ses voisins vient d’ailleurs de trouver une seringue utilisée et cherche un embout de plastique pour sécuriser l’aiguille. Élo, qui n’a pas avec elle la boîte permettant de disposer de la seringue souillée en bonne et due forme, s’assure de l’enfermer dans une bouteille de plastique.

Je ne casse jamais les aiguilles, parce que trop de gens se promènent sans souliers. Pis là, je m’assure au moins que les éboueurs ne se piquent pas non plus , souligne-t-elle en vissant le bouchon de la bouteille avant de la déposer dans sa poubelle.

Ouvrir en mode plein écran Élo recueille les dons du public devant sa tente, qu’elle trie et rend ensuite disponible aux gens du campement. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Sa tente est montée sur des palettes de bois, le long d’un des murs de l’aréna Robert-Guertin. Devant, Élo dispose régulièrement sur une petite table, ce qui est disponible pour les membres du camp.

Chandails, pantalons, manteaux, ustensiles, pâtes cuites dans un sac Ziploc : Élo gère la distribution de tous ces biens reçus, récupérés ou rapportés de chez l’un ou l’autre des quelques membres de son entourage qui l’accueillent toujours.

Elle partage tout égal , assure Annick, d’un ton rempli de respect. Moi, je suis forte sur les pyjamas, des fois, faut qu’elle m’arrête! enchaîne-t-elle en riant.

Les gens sont en mode survie, fait qu'ils veulent se faire une réserve de choses , commente Élo. Quand t’as un manque, tu veux combler un peu ce manque-là.

Ouvrir en mode plein écran Près de sa tente, Élo a aménagé un petit jardin. La végétarienne y a fait pousser légumes et fines herbes tout l’été. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

La jeune trentenaire a aussi fait goûter aux intéressés les fleurs de capucines, fines herbes, concombres et tomates de son jardin, au cours de l’été.

J’ai déjà eu un lot dans un jardin communautaire, où je me suis souvent fait voler mes légumes , mentionne celle qui a déjà suivi un cours en horticulture. Ici, je ne me suis jamais fait voler.

De tampons, d’accès à l’eau courante et de solidarité

Si Annick a quitté les berges du ruisseau de la Brasserie pour s’installer en haut , c’est justement pour diminuer les risques de se faire voler. Sa roulotte lui permet aujourd’hui de garder ses possessions sous clé.

Élo a quant à elle choisi son voisinage, avant de monter sa tente.

Sans faire fi des possibles agressions, verbales ou physiques, dont elles pourraient être victimes, Annick et Élo ne se sentent pas nécessairement en danger au camp.

Ouvrir en mode plein écran Comme elle ne pouvait pas verrouiller sa tente, Annick a décidé de ne plus vivre près du ruisseau de la Brasserie et de s’installer dans une roulotte. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

En fait, manger, se laver et se garder au sec et au chaud relèvent du véritable défi quotidien.

C’est sans oublier les menstruations, qui ne sont pas simples à gérer pour ces femmes. Tampons et serviettes hygiéniques sont des items rares et convoités, et pas toujours disponibles lorsqu’elles cognent à la porte du Gîte Ami, notamment.

La difficulté d’avoir accès à de l’eau courante ou à une douche au moment où elles en auraient besoin pour faire leur toilette ou laver leurs sous-vêtements tachés par leurs règles rend également leur hygiène plus complexe.

Sur le site, seules deux bécosses sèches, sans lavabo, demeurent, pour tous les itinérants vivant dans la centaine de tentes, pouvant abriter d’une à trois ou quatre personnes, mentionne Sasha Yakimishan, la travailleuse de rue du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO).

Élo révèle avoir réussi à prendre une douche au CLSC , le matin de l’entrevue, sa première en une semaine, étant donné qu’elle n’avait pu s’y pointer dans les plages horaires qui lui auraient permis de le faire avant.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs tentes sont installées aux abords de l’ancien aréna Robert-Guertin. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Annick et Élo s’entendent pour dire que les femmes en situation d’itinérance manquent de services et du soutien appropriés. Un manque qui est vite exacerbé quand l’une d’elles tombe enceinte, voire qu’elle accouche seule dans un boisé, comme cette sans-abri qui a fait les manchettes récemment.

Au cours des deux dernières années, Annick a vécu à Laval et à Toronto. Elle est établie depuis un an non-stop dans le camp de l’aréna Robert-Guertin.

Élo y a d’abord vécu neuf mois avant de se trouver une petite place chez quelqu’un en janvier 2022, loin du secteur de Hull. Elle a décidé de revenir au camp, en mars dernier, puisque c’est là qu’elle a maintenant ses repères, avoue-t-elle. Son retour lui a cependant causé tout un choc.

Ça a été rough de voir la dégradation des services, des gens, en un an , déclare Élo. Y’a pas une journée, quand j’étais partie, que je n’ai pas pensé aux gens ici. Quand je suis revenue pis que j’ai vu comment les gens étaient traités, encore pire... Ça [s’est] vraiment détérioré. On a perdu beaucoup de gens...

Elle craque, mais reprend quelques secondes plus tard, des trémolos dans la voix et les yeux pleins d’eau : ... qu’on n’aurait pas dû perdre... Pas de cette manière. Ça a été un des gros pourquoi je suis restée : essayer d’alléger un peu, aider le plus que je peux.

Élo a accepté de témoigner de sa réalité pour que leurs histoires soient entendues afin de briser les préjugés .

Pour [...] qu’on soit écouté comme du monde, pas juste le négatif , renchérit Annick.

Ouvrir en mode plein écran La travailleuse de rue Sasha Yakimishan remarque que les femmes qu’elle côtoie chaque jour sont non seulement plus nombreuses, mais plus jeunes, depuis le début de l’année. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Attablée avec elles pour l’entrevue, Sasha Yakimishan, travailleuse de rue pour le CIPTO , les écoute et leur fournit des cigarettes.

Sans pouvoir le quantifier de manière précise, Sasha Yakimishan observe un bond réel dans le nombre de femmes itinérantes, de plus en plus jeunes, qu’elle côtoie chaque jour. La crise du logement et la hausse du coût de la vie ont un impact concret, depuis le début de l’année.

Je vois plus de femmes, beaucoup de personnes âgées, mais aussi des jeunes de 16 à 25 ans. C’était une minorité avant. Là, c’est débile , souligne la travailleuse de rue.

Parmi elles, Élo et Annick se préparent à affronter l’hiver. Elles appréhendent le froid, la neige accumulée sur les tentes qui s’écrasent trop facilement sous son poids, et les vêtements humides, voire mouillés qui finissent par sentir mauvais, faute de pouvoir être lavés et séchés.

Ouvrir en mode plein écran Pour une femme comme Annick, avoir un chien procure un sentiment de sécurité supplémentaire. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Mais elles craignent peut-être encore plus le ménage annoncé par la Ville de Gatineau sur le site et le sort qui sera réservé aux roulottes.

J’ai toute ma vie, dans ma tente , rappelle Élo.

Elle espère avoir le temps de mettre en sécurité ses biens les plus précieux, avant le nettoyage des lieux, prévu le 1er novembre.

De plus, les discussions entre la Ville et les divers organismes touchés par le retrait des roulottes se poursuivent.