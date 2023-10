Cours, doc, cours!

Les quatre meilleurs coureurs de cross-country du circuit universitaire québécois cet automne ont quelque chose en commun : tous étudient en médecine à l'Université Laval. Ajoutez à cela une championne canadienne de 600 mètres qui se fait les dents en course de fond et voilà qu'un quintette de futurs médecins pourrait guider le Rouge et Or à la conquête des titres nationaux.

Jean-Simon Desgagnés a quelques minutes de retard au rendez-vous fixé au PEPS de l’Université Laval en ce jeudi soir d’automne. Ses coéquipiers ont déjà entamé la discussion, mais personne ne lui en tient rigueur. Philippe Morneau-Cartier, Emma Dagenais, Sara-Pier Paquet et Catherine Beauchemin sont particulièrement bien placés pour comprendre l’horaire chargé du meilleur coureur de 3000 m steeple au Canada.

Deux mois après avoir pris le 8e rang de la finale des Mondiaux d’athlétisme, Desgagnés ne pourrait être plus loin des pistes ensoleillées européennes. Ces jours-ci, il passe ses journées à l’hôpital comme stagiaire en gériatrie. Beau temps, mauvais temps, à l’aube ou au crépuscule, chaque trou dans son horaire doit être maximisé en fonction de la saison universitaire de cross-country.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Simon Desgagnés lors des Mondiaux de Budapest, en août. Photo : afp via getty images / KIRILL KUDRYAVTSEV

C’est clair que physiquement, pour optimiser ma prochaine saison de steeple, aller courir sur gazon sur des surfaces instables en prenant à peine une semaine de repos après les Mondiaux, ce n’était pas la meilleure chose , lance l’étudiant-athlète de 26 ans.

Mais il tenait à sa dernière saison universitaire de cross-country. Une discipline en plein air généralement disputée sur des parcours de 8 kilomètres où le classement par équipe prime sur le rang individuel. Pour les coureurs de haut niveau, c’est ce qu’il y a de plus près d’un sport d’équipe.

C’est tellement une saison qui est plaisante et tout le monde y trouve un peu son compte. Pour moi, ce sont les entraînements, les rides d’autobus et toute la synergie de groupe autour des compétitions.

Desgagnés et Beauchemin : au devant du peloton

Tous deux finissants avec le Rouge et Or et étudiants à l’externat en médecine, Jean-Simon Desgagnés et Catherine Beauchemin sont les leaders des formations masculines et féminines de l’Université Laval, devenues les équipes à battre au Canada. Ils se suivent depuis l’école secondaire au Séminaire des Pères-Maristes. Un petit établissement privé de Québec qui, étonnamment, est aussi l’alma mater de l’olympien Charles Philibert-Thiboutot et de la championne canadienne de marathon Caroline Pomerleau.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Beauchemin a déjà remporté trois titres nationaux par équipe et signé deux podiums individuels aux championnats canadiens de cross-country. Il ne lui manque que le titre individuel pour finir son parcours universitaire au sommet. Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Pour leurs coéquipiers du Rouge et Or, Desgagnés et Beauchemin font office de modèles. Ils nous ont montré que c’était possible de performer en athlétisme universitaire et faire des études en médecine , lance Emma Dagenais qui, après un baccalauréat en nutrition, s’est embarquée dans un doctorat en médecine.

Est-ce quelque chose dans l’eau du pavillon Vandry de l’Université Laval qui fait que ces étudiants courent si vite? Probablement pas, mais la discipline nécessaire sur les bancs d’école se transpose bien à la course à pied, estime Sara-Pier Paquet.

Il y a un concept de rigueur qu’on a tous en commun. Avoir une grosse charge d'entraînement ou d’études, on est rendus habitués et les autres autour de nous vivent ça aussi. Même si on est fatigué, on rentre dans la vague , décrit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Beauchemin et Sara-Pier Paquet ont passé l'automne au devant du peloton. Photo : Rouge et Or / Louis Charland

Clairement, le concept d’équilibre est important dans nos vies. C’est ce qui fait qu’on ne pète pas au frette. Moi, je remarque qu’en saison morte, quand je ne dois pas aller m'entraîner, j’étudie moins bien même si j’ai plus de temps , ajoute Catherine Beauchemin, une habituée des podiums canadiens.

La course, comme les études, ça reste une histoire de travail. C’est le fun quand tu fais bien et tu gagnes, mais ce n’est pas le fun la majorité du temps. À l'entraînement, c’est dur , ajoute Philippe Morneau-Cartier.

Morneau-Cartier et Paquet, les travaillants

Originaire de Montmagny, Morneau-Cartier était plutôt inconnu sur la scène nationale il y a encore quelques années. Depuis deux saisons, toutefois, il a remporté chacune des courses de cross-country provinciales auxquelles il a participé. Deuxième des Nationaux l’an dernier, il risque fort de se disputer le titre individuel avec son coéquipier Desgagnés, dans quelques semaines en Nouvelle-Écosse.

Tant que c’est moi ou Jean-Simon, c’est Laval qui gagne , lance-t-il, un sourire en coin.

Philippe, c’est plus un travaillant qu’un athlète au talent absolu. Il s’est amélioré d’année en année et c’est quelqu'un qui, mentalement, est très fort. Il va bien performer peu importe les conditions , décrit son entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

Ouvrir en mode plein écran Le coureur du Rouge et Or et étudiant en médecine Philippe Morneau-Cartier Photo : Rouge et Or / Louis Charland

Une analyse que le principal intéressé est loin de contredire. J’aime le fait que le chrono n’est pas important en cross-country. Tout le monde court 8 kilomètres. Si tu gagnes, c'est toi le king. C’est une bataille avec le gars qui court à côté de toi jusqu’à ce qu’il y en ait un qui lâche. Celui qui est capable de davantage tolérer la douleur l’emporte.

Ce côté plus gladiateur est aussi ce qui plaît à Sara–Pier Paquet, une autre spécialiste des longues distances qui s’est développée plus tardivement. Avec Morneau-Cartier, elle sera vraisemblablement la meneuse du groupe la saison prochaine.

C’est l’une des épreuves qui challengent le plus ta capacité à t’adapter. Tu es toujours en train de reconsidérer, recalculer durant ta course. La piste, dans ma tête c’est toujours pareil, tu tournes en rond , lance la gagnante du dernier demi-marathon de Lévis.

Ouvrir en mode plein écran Spécialiste des épreuves de fond, Sara-Pier Paquet admet préférer le gazon et le bitume à la piste d'athlétisme. Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Elle qui a terminé tout juste derrière Catherine Beauchemin à deux reprises cette saison, Paquet devait être une des clés de l’équipe féminine dans la défense de son titre national. Une fracture de stress au tibia diagnostiquée cette semaine la privera toutefois de sa fin de saison.

C’est l’accumulation des entraînements et des grosses charges qui ont fait que mon corps a lâché. C’est crève-cœur en fin de saison, mais ça arrive à beaucoup d'athlètes et c’était mon tour , relativise-t-elle.

Emma Dagenais : la carte cachée

Assise entre quatre dominants coureurs de cross-country, Emma Dagenais admet se sentir un peu impostrice. Spécialiste du demi-fond court, championne canadienne universitaire de 600 m, elle voit la saison automnale comme un mal nécessaire.

C’est dur pour moi parce que c’est beaucoup plus long que ce à quoi je suis habituée. C’est important parce que ça me donne une base d’aérobie, mais c’est un gros défi physique et mental.

Au 600 m, elle a l’habitude de tolérer une douleur vive, mais courte. Quand tu commences à ressentir l’acide lactique, il te reste 200 m. En cross-country, je commence a avoir les jambes molles à quelques kilomètres de l’arrivée et je dois sans cesse me rappeler que la douleur ne sera pas exponentielle comme sur la piste , relate la coureuse de 26 ans.

Ouvrir en mode plein écran La coureuse du Rouge et Or et étudiante en médecine Emma Dagenais Photo : Rouge et Or / Louis Charland

Sans ambition de podium, Dagenais a réussi à percer le top 10 d’une course provinciale cette saison. En l’absence de Sara-Pier Paquet, elle pourrait faire la différence au championnat provincial, samedi à Rawdon, ou encore aux Nationaux quelques semaines plus tard.

En cross-country, le classement par équipe est déterminé en fonction des résultats des cinq meilleures coureuses de chaque université. Le classement de la cinquième est parfois plus important que celui de la première.

Ça va peut-être être l’année où on aura besoin de la contribution d’une athlète comme Emma pour être dans notre top 5 aux Nationaux pour être capable de concrétiser un podium , pointe son entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Simon Desgagnés à l'arrivée de sa vague de qualifications, à Budapest. Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Le coureur différent

Jean-Simon Desgagnés ne sera pour sa part qu’aux championnats nationaux. Il fera l’impasse sur les provinciaux pour plutôt s’envoler vers le Chili, dimanche, où il retrouvera la piste de 3000 m steeple le temps des Jeux panaméricains.

A-t-il peur de trop en faire à moins d’un an de ses premiers Jeux olympiques? Après tout, les athlètes qu’il tentera de devancer à Paris se consacrent pour la plupart à temps plein au steeple...

Ces cinq dernières années, j’ai fait du cross-country à l’automne et une saison sur piste à l’hiver avant de revenir au steeple. Je me suis amélioré chaque année et j’ai eu j’ai terminé huitième au monde cet été après avoir fait six mois de stage en médecine. C’est une recette qui fonctionne pour moi , estime le principal intéressé.

Ouvrir en mode plein écran Desgagnés sera de retour des Jeux panaméricains à temps pour participer à ses derniers championnats canadiens universitaires de cross-country. Photo : Rouge et Or / Louis Charland

Retrouver l’hôpital quelques semaines à peine après les Mondiaux a nécessité une adaptation, admet-il, mais il ne regrette en rien son parcours d’étudiant-athlète.

Je pourrais vivre de la course à pied, mais combien de personnes ont déménagé, quitté leur famille et lâché l’école pour essayer d’être dans le top 10 au monde sans jamais y parvenir. Peut-être que je serais cinquième si je faisais ça à l’année longue, mais je serais peut-être aussi trentième parce que je serais brûlé de la course.