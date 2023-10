Fort Smith, dans la région du Slave Sud, a longtemps été le centre administratif des Territoires du Nord-Ouest et est surnommée capitale de l’éducation du Nord. Avec une économie locale chancelante, soutenue essentiellement par le Collège Aurora et la fonction publique territoriale, la question de la relance économique prend toutefois beaucoup de place dans la campagne électorale.

Depuis le retour des habitants après une évacuation de près de cinq semaines causée par les feux de forêt de cet été, la vie a repris son cours.

Au centre-ville de la municipalité d’environ 2300 personnes, les gens entrent et sortent du commerce NSixty Trading Company, l’un des lieux où on peut trouver à la fois du café, de la sauce piquante et un ordinateur. Ce commerce est une sorte de magasin général du 21e siècle, comme l'explique l’un de ses propriétaires, Chris Westwell.

Ouvrir en mode plein écran Intérieur du magasin NSixty Trading Company, à Fort Smith Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Établi à Fort Smith depuis 20 ans, Chris y élève ses enfants avec sa femme, qui est aussi sa partenaire d’affaires. Au plus fort de la pandémie, ils ont eu la possibilité de démarrer leur entreprise dans cette communauté qu’ils aiment tant.

Fort Smith est remplie de gens passionnés et venant de tous les horizons, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant cette communauté. Il y a des gens très solidaires, très passionnés et très politiques , dit Chris Westwell.

En cette période électorale, l’ancien conseiller municipal ne se fait pas prier pour parler de politique et d’économie, l’un des enjeux de la circonscription de Thebacha durant cette campagne.

Le chaudron d’eau bouillante qui est en train de tuer à petit feu notre économie est la crise du logement, qui s'aggrave depuis au moins 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Chris Westwell est copropriétaire du magasin NSixty Trading Company Ltd, à Fort Smith. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

En tant qu’employeur, Chris s’efforce de payer ses employés convenablement pour qu’ils puissent vivre décemment. Ses 20 employés touchent environ 20 $ l’heure, soit bien au-delà du salaire minimum des T.N.-O. , qui est établi à 16,05 $ l’heure. Chris Westell estime toutefois qu'il faudrait les payer près de 35 $ l’heure pour qu’ils puissent jouir d’une meilleure qualité de vie.

On peut offrir le meilleur environnement de travail au monde, mais si nos employés ne peuvent vivre et payer leur loyer ou être propriétaires de leur maison, [...] ils n’ont pas les moyens de travailler pour nous et c’est un problème , dit-il.

Ces employés finissent par quitter leur emploi pour un poste au gouvernement ou ils quittent simplement la communauté. J'aimerais qu'on arrête de dire qu’on va faire quelque chose et qu’on aborde cela plutôt comme une urgence , ajoute Chris Wetwell.

Une ville de fonctionnaires

Dans les rues de Fort Smith, quelques pancartes électorales rappellent à la population qu’un scrutin se pointe à l’horizon. Sur l’une d’elles, Jay Macdonald se présente comme le champion de l’intégrité. Le maire adjoint de Fort Smith est aussi d’avis que l’économie locale est sur respirateur artificiel.

Ouvrir en mode plein écran Jay Macdonald est le maire adjoint de Fort Smith et travaille pour le ministère de l’Environnement et du Changement climatique. Il s’est lancé dans la course afin de travailler en collaboration avec les trois Premières Nations locales et la Municipalité pour faire avancer les dossiers de l’économie et du logement à Fort Smith. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

L’économie locale est vraiment au point mort depuis un certain nombre d’années. Les principaux employeurs de la région sont le gouvernement territorial et le Collège Aurora. [...] Il faut créer les conditions dans notre communauté qui vont permettre à l’économie de reprendre vie , dit le candidat, qui veut créer une économie à l’extérieur du gouvernement.

Durant la dernière année, le secteur public a pris le dessus sur le secteur privé, et ce n’est pas un bon équilibre. Quand on a plus de fonctionnaires que d’employés du secteur privé, c’est le signe que notre économie n’est pas florissante.

Pour y arriver, l’homme aux origines métisses propose de renforcer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement, soit la Municipalité, le territoire et les trois gouvernements autochtones de la région : les Premières Nations de Salt River et de Smith’s Landing et le Conseil des Métis de Fort Smith.

Il est aussi d’avis que la crise du logement est l’un des principaux freins à l'économie locale. Sans logements, les professionnels, les étudiants et les jeunes familles ne s'établissent pas à Fort Smith. Au Collège Aurora, il y a des gens qui ont quitté la communauté et il y a des postes qui ne sont pas pourvus à cause du logement , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le campus Thebacha du Collège Aurora a longtemps été l’un des vecteurs de l’économie de la région. Le projet de transformation du Collège en université polytechnique est bien reçu à Fort Smith, pourvu que les programmes offerts répondent aux besoins des habitants du Nord. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Coût de la vie élevée

Comme c'est le cas dans le reste du pays, l’inflation touche durement la région de Fort Smith. À la Chambre de commerce de Thebacha, la présidente, Denise Yuhas, entend le même refrain de la part des entrepreneurs : le coût de la vie et des services d’utilité publique, comme l’électricité, sont trop élevés.

Denise Yuhas n’est pas certaine que le projet d’expansion du barrage hydroélectrique Taltson, situé à environ 56 kilomètres au nord-est de Fort Smith et qui fournit la municipalité en électricité, va faire baisser les coûts.

Ouvrir en mode plein écran Denise Yuhas est la présidente de la Chambre de commerce de Thebacha. Elle croit que le manque de logements et le coût de la vie sont des freins au développement économique de la région. « Nous avons vraiment besoin d’un bon leadership pour nous sortir de cette situation », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le gouvernement territorial propose d’accroître la production de la centrale, un projet qui, selon les estimations, coûtera plus de 1 milliard de dollars. De 18 mégawatts, la production de la centrale passerait à 60 mégawatts une fois la construction terminée.

Quelles seront les conséquences pourFort Smith? Est-ce que cela va faire réduire le coût de l’électricité de même un sou? Je le croirai quand je le verrai , dit Denise Yuhas, qui avait tenté sa chance aux élections territoriales de 2019, sans succès.

Celle qui a longtemps fait des affaires comprend les inquiétudes et les défis auxquels font face les petits entrepreneurs et espère que la personne qui sera élue dans la circonscription guidera Fort Smith vers des jours meilleurs.

On est tous passés à travers tellement d’épreuves. [...] Quelle est la prochaine étape? J’espère que la prochaine étape sera un peu de changement.

Redonner vie au Campus Thebacha

Connie Benwell est également candidate dans la circonscription. Coordonnatrice du programme de langue et culture de la Première Nation Salt River, elle a étudié en éducation au Campus Thebacha du Collège Aurora, un programme qui n’existe plus depuis 2017, tout comme le programme en travail social.

Elle se lance dans la course, car elle trouve que rien n’a vraiment été fait au cours des quatre dernières années pour améliorer la qualité de vie des habitants de Fort Smith.

Ouvrir en mode plein écran Connie Benwell se présente pour la première fois aux élections territoriales. Coordonnatrice du programme de langue et culture de la Première Nation Salt River, elle estime que la circonscription a besoin de changement. « J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien d'accompli et qu'il y a des choses dont les gens parlent et dont ils veulent qu'on s'occupe, mais il semble que rien ne soit fait », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Elle estime que la santé, le logement, l’économie et l’éducation sont des priorités pour la région.

Toutes les petites communautés sont perdantes, car tout est centralisé à Yellowknife. C’est ce qui s’est passé avec beaucoup de programmes au Collège , dit-elle.

Le gouvernement territorial a approuvé, en juillet, le projet de transformer le Collège en université polytechnique, mais rien n’indique, pour le moment, quelles seront les retombées pour le campus de Thebacha.

La députée sortante, Frieda Martselos, est de nouveau candidate et promet que Fort Smith gardera sa mainmise sur le secteur de l'éducation postsecondaire. Fort Smith est le centre de l’éducation du Nord et le restera sous mon leadership , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Frieda Martselos est la candidate sortante de Thebacha. Élue pour la première fois en 2019, elle souhaite être réélue pour terminer certains dossiers. «Je veux m'assurer que les habitants de Fort Smith sont pris en considération du mieux que je peux, car j'aime cette communauté», dit-elle. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Elle espère que les électeurs lui donneront un deuxième mandat, afin de lui permettre de poursuivre ce qu’elle a commencé. J’ai beaucoup d’expérience à offrir , dit celle qui est positive quant à l’avenir de sa région natale.