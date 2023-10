Les villages d’Abitibi-Ouest appelés à s’unir pour survivre

En quittant la mairie de Rapide-Danseur le 3 octobre dernier, Sylvain Vachon a relancé un débat que peu d’élus osent aborder en Abitibi-Ouest : une éventuelle fusion entre des villages de la MRC. Les élus que nous avons consultés sont unanimes. Ces villages ne pourront pas survivre à moins de travailler ensemble, mais plusieurs refusent encore de parler de fusion.

Des 21 municipalités et des 2 territoires non organisés, seulement 3 comptent plus de 1000 habitants. Chaque municipalité possède sa propre direction générale et des services municipaux, une situation qui ne peut pas perdurer, selon l’ex-maire de Rapide-Danseur, Sylvain Vachon.

J’ai toujours tais ma position par rapport à ça, puisque je vais me faire haïr par beaucoup de monde , nous a-t-il mentionné d'emblée, sachant pertinemment que le sujet est sensible.

Sylvain Vachon ne mâche pas ses mots. Pour lui, il n’y a pas d'autres solutions que de fusionner certains villages.

C’est un problème parce que les responsabilités des municipalités sont de plus en plus importantes. [...] Je pense qu’on a une remise en question importante à faire par rapport à la gouvernance. Et plus on attendra, plus ça va faire mal , affirme-t-il, lançant un cri du coeur aux autres élus d’Abitibi-Ouest.

J’espère que les gens qui sont là vont prendre les décisions courageuses qui doivent être prises.

Son discours a trouvé écho auprès de certains élus d’Abitibi-Ouest. Le maire de Sainte-Germaine-Boulé et préfet d’Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, croit toutefois qu’il faut y aller par étape. Pour lui, le plus urgent est de commencer à partager des services entre les municipalités. Il cite en exemple le service incendie, qui est maintenant partagé entre son village et celui de Palmarolle.

Jaclin Bégin est aussi pompier volontaire à Sainte-Germaine-Boulé. (Photo d'archives)

On parle beaucoup de pénurie de main-d’œuvre, mais il y a aussi toutes les obligations qui sont de plus en plus attachées aux municipalités. Ça prend des gens avec des compétences spécifiques dans plusieurs domaines. On ne peut pas embaucher une personne pour une petite municipalité, alors c’est intéressant de regarder ce qu’on peut faire en se mettant tout le monde ensemble , explique M. Bégin, qui précise que plusieurs villages n’ont aucun remplaçant lorsqu’un employé est malade.

De son côté, le maire de Duparquet, Denis Blais, confie que les demandes gouvernementales s'alourdissent chaque année. Des discussions sont déjà entamées avec d’autres villages pour partager des employés.

L'Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et 2 territoires non organisés. La Sarre est la plus grande ville de la MRC.

On a une directrice générale qui travaille à temps plein, une secrétaire à 20 heures par semaine et une inspectrice municipale à 16 heures par semaine. Ce sont plutôt des généralistes. Ils sont bons dans tout, mais ils ne sont spécialistes en rien. On a vraiment besoin de ces spécialistes parce que ça devient lourd , fait-il observer.

On travaille tous en silo, donc chacun de notre côté, on travaille pour trouver des choses aussi simples que du sel, du papier, des directions générales et des services administratifs. Mutualiser, ce serait donc d’évaluer qu’est-ce qui pourrait être partagé entre nous et comment on le fait aussi, puis le cadre dans lequel on va agir , mentionne pour sa part le maire de Roquemaure, Mathieu Guillemette.

La municipalité de Roquemaure, en Abitibi-Ouest, compte environ 400 habitants.

Fusionner les villages

Si le fait de regrouper des services fait l’unanimité auprès des élus que Radio-Canada a consultés, parler de fusion demeure un sujet sensible. Certains sont en faveur, alors que d’autres s’opposent à l’idée. Les villages sont prêts à s’entraider, mais plusieurs craignent de perdre leur identité.

Le maire de Roquemaure, Mathieu Guillemette, voit d'un bon œil des fusions en Abitibi-Ouest. (Photo d'archives)

Le mot fusion semble être un mot qui intimide, qui fait peur, en fait, dit-il. À mon sens, avant que ce soient des forces externes qui nous forcent à le faire, je crois que ce serait notre devoir de prendre l’initiative et d’entamer la discussion. Ça risque d’être plus constructif , soutient Mathieu Guillemette, qui a vécu la fusion de Gatineau, en 2002.

Les municipalités, ce dont elles ont peur souvent, c'est de perdre leur identité. La mise en commun de services, ça ne brisera pas cet aspect-là, les gens ne s'en rendront quasiment pas compte et ça va assurer la continuité des services. Une fois que tes mises en commun de services vont bien et que tout le monde s’entend bien, parler de fusion est pas mal plus facile , estime Jaclin Bégin.

L'Abitibi-Ouest est aussi connue pour ses ponts couverts, qui servaient autrefois de lieu de réunion, d'encan ou d'assemblée. (Photo d'archives)

Chaque municipalité doit garder son identité propre. Nous, on marche d’une manière et pas les autres. On n’a pas les mêmes besoins non plus , signale pour sa part le maire de Duparquet, Denis Blais, qui n’est pas favorable aux fusions.

Je dirais que ce ne serait pas une bonne idée, parce que chaque village, ce n’est pas la même réalité, les mêmes besoins. Alors, ce serait difficile de se faire représenter par des personnes qui ne vivent pas nécessairement dans le village.

Je pense qu’il y a moyen de garder une identité culturelle et qui est propre à chaque municipalité quand même. L’idée, c’est plutôt de se concentrer pour optimiser, puis je pense aussi qu’ensemble on aurait une meilleure force de frappe, on pourrait développer des services de meilleure qualité , avance pour sa part Mathieu Guillemette.

Je crois que naturellement, ça va se faire. Ça va commencer par les mises en commun de services et ça va aller de soi , ajoute Jaclin Bégin.

Ce n’est pas la première fois que des élus abordent publiquement d’éventuelles fusions en Abitibi-Ouest, mais pour le moment aucune démarche officielle n’est entamée.