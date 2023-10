Des Philippins forcés de payer pour travailler au Canada

En cette fin du mois d’août, Annelee Naces joue patiemment sur le plancher d’une grande pièce ouverte avec les deux jeunes enfants de ses employeurs. Ils habitent une ferme située près de Sutton, en Estrie, avec une vue magnifique sur les montagnes vertes du Vermont. C’est bien loin de son pays natal, les Philippines, mais elle est bien ici.

Annelee est aide familiale. Elle fait partie des dizaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année au Québec grâce au Programme des travailleurs étrangers temporaires, dans l’espoir, très souvent, de devenir résident permanent.

J’ai décidé d’aider mon mari, parce que son salaire n’était pas suffisant, raconte-t-elle. J’ai dit : j’irai au Canada, et, éventuellement, je vous ferai venir et on sera tous ensemble.

C’était en 2012. Son fils avait six ans.

Comme de nombreuses aides familiales, Annelee Naces est d’abord passée par Hong Kong. Un séjour qui permet de prendre de l’expérience afin d’être admis plus rapidement au Canada.

Je suis partie pendant qu’il dormait, parce que je ne voulais pas qu’il me voie pleurer.

Son parcours a été long, semé d’embûches… et coûteux. Et elle n’a toujours pas atteint son but.

Le rêve a un prix

Chaque année, dix millions de Philippins s’exilent pour échapper aux bas salaires dans leur pays d’origine. Les sommes qu’ils envoient de l’étranger à leurs familles représentent 10 % de la richesse du pays.

Après le Guatemala et le Mexique, ce sont les Philippines qui fournissent le plus de travailleurs étrangers temporaires au Québec.

En 2018, après six ans à Hong Kong, Annelee est dirigée par des collègues vers Emily Chan, propriétaire de l’agence de Hong Kong Canadian Nanny Employment Consultancy (CNEC). La page Facebook de celle-ci affiche des photos et des témoignages de femmes rayonnantes, qui ont obtenu leur visa pour le Canada.

L’agente la met en contact avec un avocat montréalais, Leon Benmergui. Annelee apprend alors qu’elle devra verser 5500 $CA pour ses services. Une somme énorme aux Philippines, l’équivalent de plus d’un an de salaire.

Annelee a pu emprunter cet argent à sa famille. Elle est arrivée à Montréal en 2019. Mais tous n’ont pas cette chance, dit-elle. Imaginez, certaines personnes vendent leurs terres. Elles empruntent à des usuriers.

Ouvrir en mode plein écran Emily Chan, propriétaire de l’agence de Hong Kong Canadian Nanny Employment Consultancy Photo : Radio-Canada / Gil Shochat

Pas d’argent, pas de billet d’avion

Jesus (nom fictif) est l’un de ceux qui se sont lourdement endettés pour trouver un emploi ici, et surtout, pour pouvoir y vivre un jour avec toute leur famille. On lui a demandé 11 000 $US, environ 15 000 $CA.

J’étais prêt à tous les sacrifices, explique-t-il. Je ne veux pas que mes enfants soient comme moi. Je veux qu’ils aient un meilleur avenir.

Il est camionneur et lui aussi philippin. Nous avons accepté de cacher son identité, parce qu’il craint de réduire ses chances de rester au Canada s’il parle ouvertement.

Jesus travaille depuis 16 ans à l’étranger, loin des siens. Il a pratiquement fait le tour du monde : Australie, Europe du Nord, Moyen-Orient. En 2019, il se trouve en Arabie saoudite lorsqu’on lui parle d’un homme de Montréal qui peut l’aider à venir au Canada.

Sergei Korsunov est à la fois consultant en immigration et agent de recrutement. Il se spécialise dans l’industrie du camionnage. Les travailleurs qu’il fait venir de l’étranger sont livrés à votre porte , promet-il sur son site LinkedIn.

Jesus verse un montant initial de 1500 $US. On lui demande ensuite de prouver, photos à l’appui, qu’il peut payer une deuxième tranche de 4500 $US dès son arrivée à Montréal. Comptant.

Sergei Korsunov travaille en collaboration avec Alfredo Escandor, un Philippin, camionneur lui-même, qui lui adresse des recrues potentielles. Ce partenaire a fondé une entreprise aux Philippines du nom d’Aljo Immigration Consultancy Services. Une vérification auprès du gouvernement philippin nous apprend que l'entreprise ne détient pas de permis dans ce pays pour recruter des travailleurs et les envoyer à l’étranger.

Dans un document signé avant son arrivée à Montréal, Jesus doit s’engager à ne pas divulguer au Canada son entente avec Aljo.

Si je ne leur montrais pas l’argent, ils ne m'achetaient pas de billet d’avion.

Ce scénario a été corroboré par une dizaine d’autres camionneurs philippins passés par ces mêmes intermédiaires.

Ne possédant pas la somme exigée, Jesus se tourne vers le marché noir aux Philippines. L’usurier lui impose 10 % d’intérêts par mois, ce qui équivaut à des paiements mensuels de 500 $CA.

Compte tenu de l’argent qu’il doit envoyer à sa famille au pays, le camionneur affirme ne pas avoir encore réussi à rembourser le capital. Et il lui reste encore la moitié des frais à payer.

Par courriel, Alfredo Escandor nous répond que ces frais sont raisonnables et qu'il ne fait rien d'illégal. Les Philippins, dit-il, sont prêts à payer, à condition qu’on les place vraiment dans une entreprise au Canada.

Un risque accru d’exploitation

Cet endettement peut placer les travailleurs étrangers temporaires dans une situation exacerbée de vulnérabilité lorsqu’ils arrivent ici , affirme Guillaume Lavoie. Il peut même mener à la servitude, croit l’avocat, qui vient d’être nommé conseiller responsable des personnes immigrantes à la FTQ.

Il cite en exemple l’un des cas les plus connus d’abus de main-d’œuvre étrangère au Québec, auquel il a travaillé. Une cause de harcèlement psychologique qui a opposé, il y a quelques années, des travailleurs agricoles guatémaltèques à l’entreprise de placement Les Progrès.

Les plaignants ont contracté une dette pour venir au Canada. Les propriétaires de l’entreprise de placement les menacent d'expulsion s’ils ne l’acquittent pas. Leurs conditions de travail sont proches de l’esclavage, mais, comme ils doivent rembourser cette dette, ils ne gagnent que 300 $ par semaine.

Si notre employeur n’est pas bon avec nous, il faut rester, à cause de cet argent qu’il faut payer.

Dans les cas les plus dramatiques, les organismes œuvrant auprès des travailleurs étrangers temporaires signalent qu’il n’y a même pas d’emploi au bout de ces milliers de dollars versés à des agences de recrutement. Et ces travailleurs, qui arrivent avec des permis fermés , liés à un employeur spécifique, se retrouvent sans statut d’immigration légal. Ils risquent l’expulsion.

Pendant des années, ces groupes communautaires et des chercheurs ont dénoncé l’exploitation financière des travailleurs étrangers, surtout ceux qui sont peu spécialisés et à bas salaire.

Pour tenter de mieux protéger cette main-d'œuvre, les gouvernements ont adopté de nouvelles réglementations.

Au Québec, depuis 2020, il est interdit aux employeurs et aux agences d’imposer des frais de recrutement aux travailleurs étrangers temporaires. Les agences de recrutement doivent aussi détenir un permis valide de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La même interdiction existe depuis un an du côté fédéral, qui, en plus, rend les employeurs responsables du respect de cette règle.

Toutefois, notre enquête montre que la pratique n’a pas cessé pour autant.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat montréalais Leon Benmergui Photo : Radio-Canada / Gil Shochat

Les affaires continuent

En ce samedi 19 août, une quinzaine d’aides familiales et d’autres travailleurs philippins participent à un atelier pour mieux connaître et défendre leurs droits.

L’un des animateurs, Joshua Corpus, aborde la question des dettes de servitude : C’est lorsqu’on vous fait payer des frais de recrutement excessifs que vous ne parvenez pas à payer avec vos petits salaires , explique-t-il.

Il leur conseille d’essayer de tout documenter.

L’événement a lieu dans le quartier Côte-des-Neiges, dans les locaux de Pinay, un organisme qui vient en aide aux femmes philippines du Québec.

Nous rencontrons deux aides familiales arrivées à Montréal à l’automne 2022. Elles ont aussi eu recours à l’agence de Hong Kong, CNEC, et à l’avocat Leon Benmergui. Elles ont payé encore plus cher : 6500 $.

L’une d’elles explique : Plusieurs candidates sont venues avec l'aide de cette agence au Canada, ici à Montréal. On a pensé que c’était correct. On avait confiance.

Mon employeur a été surpris d’apprendre ce que j’avais payé, ajoute son amie. Il m’a dit : pourquoi? J’ai moi-même payé pour tout le processus.

Cheney Cortes est l’une des organisatrices de la rencontre. Elle coordonne un projet contre le trafic d’êtres humains pour Pinay. Depuis des mois, elle scrute les groupes sur Facebook et participe aux événements de la communauté philippine pour recueillir des témoignages et documenter les abus potentiels.

Les cas que l’on découvre sont survenus autant avant qu’après l’adoption des nouveaux règlements , remarque-t-elle.

Nous avons aussi voulu vérifier si le consultant Sergei Korsunov imposait toujours des frais élevés aux camionneurs philippins. Dans l’industrie du camionnage, c’est surtout la loi fédérale, resserrée en septembre 2022, qui s’applique.

Un collègue d’origine philippine l’a contacté par téléphone en se présentant comme un camionneur souhaitant venir au Canada.

D’entrée de jeu, Sergei Korsunov le prévient : Je peux peut-être vous aider, mais je ne travaille pas gratuitement. C’est 10 000 $US, tout le monde sait ça.

Un permis qui ne règle pas tout

Cheolki Yoon, professeur adjoint à l’École des communications sociales de l’Université Saint-Paul, n’observe pas non plus de diminution du problème des frais de recrutement ces dernières années.

Ça existe partout , affirme celui qui est aussi bénévole au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants à Montréal. Les travailleurs étrangers temporaires qui viennent de l’Amérique latine, de l’Afrique et d'autres pays asiatiques sont aussi concernés.

Selon lui, l’obligation nouvelle pour les agences de détenir un permis au Québec est un changement positif, mais ça ne protège pas nécessairement les travailleurs contre leur gourmandise.

Les agences qu'on rencontre par l'intermédiaire des travailleurs migrants sont toutes enregistrées, titulaires de permis. Malgré ça, elles continuent à avoir recours à leurs pratiques illégales.

L’avocat Leon Benmergui et Sergei Korsunov sont d’ailleurs tous deux parfaitement en règle. Ils détiennent leur permis d’agence de recrutement de la CNESST .

Ouvrir en mode plein écran Emily Chan, la propriétaire de l’agence Canadian Nanny Employment Consultancy, a invité ses clientes à des retrouvailles au parc MacKenzie-King, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Gil Shochat

Choisir ses mots

À la fin de l’été, nous apprenons qu’Emily Chan, la propriétaire de l’agence Canadian Nanny Employment Consultancy, est en visite à Montréal et qu’elle a invité ses clientes à des retrouvailles au parc MacKenzie-King.

Nous décidons de nous y rendre pour parler des frais de recrutement.

L’agente de Hong Kong affirme qu’elle n’est pas au courant des sommes payées par ses clientes. C’est entre leur employeur et leur agence ici, dit-elle. Ce sont eux qui communiquent avec elles au sujet des paiements.

Justement, une demi-heure plus tard, l’avocat Leon Benmergui arrive sur les lieux.

Il ne s’agit pas de frais de recrutement, se défend-il. Je leur facture des frais légaux, des honoraires. C’est pour faire leurs demandes de certificat d’acceptation du Québec et de permis de travail. C’est strictement légal.

Il nous dit qu’une centaine de femmes jusqu’ici ont eu recours à ses services.

Krishna Gagné, vice-présidente aux affaires économiques de l’Association des avocats et avocates en droit de l’immigration du Québec, croit que Leon Benmergui joue sur les mots. Selon elle, ces frais vont à l’encontre à la fois de la lettre et de l’esprit de la loi. Elle va même jusqu’à parler d’abus.

Le programme des travailleurs étrangers temporaires, rappelle-t-elle, prévoit que la majorité des frais doit être assumée par l'employeur, alors que là, on a le phénomène inverse. C'est une façon de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement.

Leon Benmergui facture 500 $ aux employeurs. C’est gratuit s’ils amènent un autre client.

Nous n’avons pas obtenu d’entrevue avec Sergei Korsunov, mais nous nous sommes entretenus avec lui par téléphone et par courriel.

Il assure qu’il facture les prix du marché et qu’il ne s’agit pas non plus de frais de recrutement.

C’est l’employeur qui paye les frais de recrutement, dit-il. Je connais la loi. Ce sont mes frais d’immigration. J’ai un permis pour représenter les gens en leur faisant payer pour mes services. Je ne recrute personne. Ce sont les gens qui me contactent eux-mêmes.

Moi aussi, je dois manger, se défend-il. Et les employeurs ne sont pas des vaches à lait.

Ouvrir en mode plein écran Arkadi Potapov, propriétaire d'Intermark Transport Photo : Radio-Canada / Gil Shochat

Des employeurs qui ne se sentent pas concernés

À notre connaissance, quatre entreprises de camionnage du Québec ont eu recours aux services de Sergei Korsunov. Intermark Transport est l’une d’entre elles. Son propriétaire, Arkadi Potapov, emploie une quarantaine de chauffeurs philippins.

Il nous apprend qu’il paye aussi de 2000 $ à 3000 $ par camionneur à M. Korsunov. Un montant qui n’inclut pas les frais qui sont à la charge de l’employeur, comme le billet d’avion et l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) exigée par le gouvernement fédéral.

En tout, cela lui coûte un peu plus de 6000 $ par employé, à peine la moitié de ce que déboursent ses travailleurs.

Cela ne trouble pas particulièrement Arkadi Potapov. Oh, vous savez, ça, c’est entre les agents et eux. Ça ne nous concerne pas du tout.

Il semble pris de court lorsqu’on lui rappelle que les employeurs, selon les règlements fédéraux, sont responsables de s’assurer que les agents avec qui ils négocient ne facturent pas de frais de recrutement aux travailleurs.

Alors ça, c’est une surprise pour moi!

Des lois sur papier, mais peu appliquées

L’application de la loi aurait tout intérêt à avoir plus de mordant , constate Me Krishna Gagné, qui ajoute qu’il n’y a encore que très peu de jurisprudence.

Pour sa part, l’avocat Guillaume Lavoie, spécialisé en droit du travail, croit que la réglementation ne définit pas assez clairement ce qui constitue un frais de recrutement .

Les chiffres transmis par les différents gouvernements semblent confirmer la difficulté de faire aboutir ces causes.

Emploi et Développement social Canada nous écrit qu’il a reçu 565 plaintes concernant les frais de recrutement l’an dernier.

Au Québec, étonnamment, la CNESST ne collige pas ces données précises.

Mais ni Ottawa ni Québec n’ont jamais délivré un seul constat d’infraction pour frais de recrutement.

Le système repose aussi sur la prémisse que les travailleurs portent plainte en cas d’abus. Mais leur statut d’immigrant précaire les retient souvent, observe Cheney Cortes.

Ils espèrent être capables de rester ici, alors ils ne veulent rien dire de mal au sujet des gens impliqués.

Comme plusieurs, elle montre du doigt les permis fermés, qui lient les travailleurs à un employeur spécifique et qui les placent dans une situation de grande vulnérabilité.

Nous avons parlé à des camionneurs philippins dont les noms nous ont été fournis par Sergei Korsunov. Que les frais soient légaux ou pas, disent-ils, tout ce qui compte, c’est que l’agent les a aidés à venir ici et à obtenir un bon emploi.

Annelee Naces, elle, a décidé de défendre ses droits.

Il faut que ça cesse. Les Canadiens doivent savoir que ça existe, que ça se passe dans leur pays, particulièrement ici au Québec. On est traités comme des objets, comme des déchets.

Elle est devenue membre de Pinay.

En 2022, avec trois autres aides familiales, elle a porté plainte contre Leon Benmergui auprès du Bureau du syndic du Barreau.

Une enquête est en cours, mais Annelee Naces ne sait toujours pas si la plainte sera retenue.

Ouvrir en mode plein écran Annelee Naces dans la maison de ses employeurs en Estrie Photo : Radio-Canada / Gil Shochat

Accès restreint à la résidence permanente au Québec

Après tout cet argent dépensé et tout ce temps passé loin de sa famille, Annelee n’a toujours pas obtenu sa résidence permanente.

Elle a été catastrophée d’apprendre qu’elle ne pourrait pas se qualifier au Québec.

Les travailleurs étrangers temporaires doivent maîtriser un français de niveau 7, intermédiaire avancé. Un niveau très difficile à atteindre pour la plupart d’entre eux, selon Cheolki Yoon. On a vu plusieurs cas où des travailleurs originaires de pays francophones n’atteignaient même pas ce niveau.

De nouvelles règles excluent aussi d’emblée les travailleurs peu qualifiés, comme les aides familiales.

Alors que c’est au Québec que la croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires est la plus forte au pays, c’est aussi ici qu’ils ont le moins accès à un statut permanent. De 1 % à 2 % des travailleurs venus entre 2015 et 2022 ont obtenu leur résidence permanente. C’est quatre fois moins que dans l’ensemble du Canada.

Annelee Naces affirme qu’elle n’avait pas été informée de ces obstacles particuliers dans la province, ce que nient son agente à Hong Kong et l’avocat Leon Benmergui.

L’avocat Guillaume Lavoie, de la FTQ, se désole du type d’accueil que le Québec réserve aux travailleurs étrangers temporaires. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite une main-d'œuvre. Et par la suite, lorsqu'on n'en a plus besoin, on la renvoie dans les pays d'origine.

S’arracher une fois de plus à ceux qu’elle aime

Les débuts d'Annelee Naces au Québec n’ont pas été faciles. Elle ne peut en parler en raison d’une clause de confidentialité, mais cela s’est mal passé en 2019 avec son premier employeur. Elle s’est prévalue d’un nouveau programme fédéral qui permet aux travailleurs vulnérables de changer d’employeur.

À la ferme de Sutton, avec ses nouveaux employeurs, Annelee a trouvé une seconde famille. Lors de notre visite, cependant, son temps ici était compté.

Si elle espère obtenir un jour sa résidence permanente, elle doit se trouver un nouvel employeur dans une autre province, comme l’ont fait la plupart des autres aides familiales venues en même temps qu’elle.

En dix ans de travail comme nounou, je n’avais jamais trouvé de famille qui m'accueillait comme ça, qui me respectait, dit-elle en se mettant à pleurer. Je ne pourrai jamais retrouver des employeurs comme eux.

Ses employeurs sont aussi désolés. Annelee serait une citoyenne exemplaire , plaide Sara Péclet-Girard. Son conjoint Marc-Antoine ajoute : On manque de travailleurs, puis on les laisse aller.

Aux dernières nouvelles, des amis du couple à Ottawa ont décidé d’embaucher Annelee.

Elle espère que, bientôt, elle pourra enfin vivre avec sa propre famille au Canada.

Une industrie en plein essor Entre 2015 et 2022, le nombre de permis de travail délivrés dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires a augmenté de 86 % au Canada. Toute une industrie de l’immigration s’est développée en conséquence. Les modalités du programme sont complexes et changent constamment. Il devient de plus en plus compliqué pour les migrants de s’y retrouver, constate Cheolki Yoon, professeur adjoint à l’École de communications sociales de l’Université Saint-Paul. C’est vraiment rare que les personnes migrantes reçoivent un soutien direct du gouvernement. Ça favorise l’épanouissement du privé , dit le chercheur, qui a fait sa thèse de postdoctorat sur les frais de recrutement. En date du 30 septembre 2023, la CNESST dénombre 776 permis actifs d’agences de recrutement de travailleurs étrangers. Le nombre de consultants en immigration au Canada, lui, a augmenté de 67 %, seulement entre 2020 et 2022.