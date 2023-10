Stades, commandites et grands événements : au Rwanda, le sport pour se refaire une image

À Kigali, le chantier du stade national Amahoro est immanquable. L’imposante structure prend du volume à vue d’oeil au sommet de l’une des nombreuses collines de la capitale rwandaise.

D’ici la fin des travaux, en 2024, l’enceinte aura pratiquement doublé sa capacité à 45 000 sièges, son allure vétuste sera chose du passé et elle pourra présenter d’importants matchs internationaux.

Tout juste à côté se trouve un petit amphithéâtre multifonctionnel de 10 000 places dont la construction s’est achevée trois ans auparavant. Le BK Arena accueille lors de notre passage un festival de basketball organisé par le président des Raptors de Toronto, et des concerts aussi. Avant cela, y ont été organisés les finales de plusieurs championnats de basketball continentaux ainsi que le 73e Congrès de la FIFA.

La construction de BK Arena et la construction d’autres infrastructures sportives sont une vitrine des ambitions [du pays] , affirme Aurore Mimosa Munyangaju, la ministre des Sports du Rwanda.

Ouvrir en mode plein écran Le BK Arena accueillait le festival Giants of Africa à la fin août. Photo : Radio-Canada / Jacques Nkinzingabo

Ouvrir en mode plein écran Le nouvel amphithéâtre de Kigali a accueilli plus de 180 événements depuis qu'il a vu le jour. Photo : Radio-Canada / Jacques Nkinzingabo Album photo: Stades au Rwanda

Une stratégie ingénieuse

À l’instar de l’Arabie saoudite et du Qatar, ce petit pays situé en plein cœur de l’Afrique tente de faire du sport l’un des piliers de sa transformation. Encore associé au génocide des Tutsis de 1994 et confronté à un manque de ressources naturelles à exploiter, il a élaboré une stratégie nationale pour refaire son image de destination sportive et touristique.

Ce développement que vous voyez aujourd’hui rentre dans cette ligne d’action, dans cette vision de développement du gouvernement post-94 , dit Michaella Rugwizangoga, qui a travaillé à l’élaboration de la stratégie sportive du Rwanda.

Cette dernière chapeaute la division consacrée au tourisme au sein du Rwanda Development Board (RDB), l’organe gouvernemental consacré à la coordination du développement économique du pays. C’est celui-là même qui a choisi de délier les cordons de la bourse pour lancer ces grands chantiers et aussi lier le pays à trois des plus grands clubs de soccer d’Europe, soit Arsenal, Paris Saint-Germain et Bayern Munich. Du jamais vu pour un pays du continent africain.

Ouvrir en mode plein écran Le Rwanda est commanditaire d'Arsenal depuis 2018. On retrouve son slogan bien en vue sur la manche gauche du maillot de l'équipe anglaise. Photo : Associated Press / Jon Super

Ouvrir en mode plein écran Le slogan Visit Rwanda est bien en vue au Parc des Princes, domicile du Paris Saint-Germain. Photo : Paris Saint-Germain

Ouvrir en mode plein écran Le Bayern Munich a signé une entente de cinq ans avec l'État rwandais cet été pour faire la promotion du tourisme au Rwanda. Photo : Rwanda Development Board Album photo: Commandite Visit Rwanda

On parle d’ententes évaluées à des dizaines de millions de dollars par an pour que le slogan Visit Rwanda figure sur les maillots et/ou dans l’enceinte des stades de ces équipes anglaise, française et allemande qui comptent chacune des dizaines de millions de partisans.

Le tourisme aujourd’hui pour le Rwanda est un des secteurs clé de l’économie. C’est 10 % du produit [intérieur] brut. C’est également [notre] première source de dollars , avance-t-elle pour justifier la stratégie.

La question qui se posait était comment est-ce qu’on attire plus de visiteurs sur notre destination et quoi de mieux vraiment que de passer par le sport.

Un Rwanda open for business

Ouvrir en mode plein écran Le Rwanda est surnommé le Singapour de l'Afrique en raison de son économie florissante. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Bien qu’il figure toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète, le Rwanda a acquis la réputation d’être l’une des économies les plus florissantes du continent africain. On le surnomme pour cette raison le Singapour de l’Afrique , nous ont rappelé plusieurs intervenants.

Publicité

La pandémie a ralenti sa croissance économique fulgurante des dernières années, mais elle s’établit tout de même à 7,2 % pour la dernière décennie, selon les données de la Banque mondiale.

Sur le terrain, investisseurs et entrepreneurs sentent l’ouverture du Rwanda à faire des affaires. Levi Johnson, un Américain de Denver, au Colorado, y déménagera prochainement pour superviser la construction d’un nouveau complexe sportif et récréotouristique auquel s’est notamment associé le président des Raptors, Masai Ujiri.

On a l'impression que les systèmes sont défaillants en Afrique, qu'il y a de la corruption ou que le processus est tout simplement inefficace. Ce n'est pas le cas au Rwanda, assure-t-il. Ici, il n'y a pas d'adversaires, il y a des alliés, un peu partout. Et cela n'existe tout simplement pas ailleurs en Afrique.

Il y a 10 ans, le Rwanda n’était sur le radar de personne. Si les gens reproduisent ce qu’ils font ici et suivent leur modèle, il y aura cinq ou six autres Kigali qui apparaîtront.

Ouvrir en mode plein écran Le sport de haut niveau est de plus en plus compétitif au Rwanda. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Munyampenda salue la stratégie rwandaise d'investir massivement dans le sport. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette Album photo: Basketball rwandais

Nathalie Munyampenda, une Rwandaise qui a travaillé au Canada avant de s’établir à Kigali, partage l’optimisme de Levi Johnson à l’égard des politiques du gouvernement, d’autant plus qu’elle baigne dans le milieu sportif, étant propriétaire d’une équipe de basketball locale.

Publicité

Chaque fois qu’on nous annonce [des investissements massifs dans l’industrie du sport], on se dit : "Ah, qu’est-ce que ça va donner?" Là, ça ne fait même pas cinq ans et on dit : "Oh, ça donne quand même beaucoup!" , répond celle qui est aussi présidente de l’Université Kepler à Kigali.

Elle souligne que le pays n’a pas seulement investi dans ses stades, il s’est aussi doté d’un nouveau terrain de golf de grande qualité à Kigali, commandé à l’ancien joueur vedette Gary Player.

Le Rwanda a aussi misé gros sur le cyclisme, son sport national. La capitale a d’ailleurs récemment été nommée hôte des Championnats du monde de l’Union cycliste internationale (UCI) en 2025. Ce sera la première fois que cette compétition d’envergure aura lieu en Afrique.

Le Rwanda, leur avantage, c’est qu’ils pensent toujours en termes d’écosystème.

Une approche vantée...

Ouvrir en mode plein écran Difficile de rater l'imposant stade national Amahoro qui prend encore plus d'ampleur à Kigali. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Il est encore trop tôt pour dire si les millions de dollars investis par le gouvernement rwandais rapporteront suffisamment à l’économie locale à long terme, mais Lindsay Krasnoff, une experte de la diplomatie sportive et professeure adjointe au Tisch Institute for Global Sport de l’Université de New York, salue l’ingéniosité du pays.

La combinaison de ces deux approches [diplomatie sportive et tourisme] est terriblement intéressante [...] elle démontre un peu de créativité. Ça a certainement attiré les projecteurs sur le Rwanda. Aujourd'hui, nous en parlons à travers le prisme de la diplomatie sportive, alors qu'il y a 5 ou 10 ans, ce n'était pas du tout le cas , estime-t-elle.

Depuis que le Rwanda s’est engagé dans cette voie, Lindsay Krasnoff remarque que d’autres pays lui ont emboîté le pas ou ont à tout le moins repensé leur façon de voir le sport et la présentation d’événements.

L’Égypte est l’un des pays hôtes des matchs de la Basketball Africa League, au Caire. Le Sénégal est un autre pays qui a commencé à accueillir des événements. Il va notamment présenter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 [...] Le Maroc est un autre exemple intéressant, quoiqu’un peu différent. Il a récemment obtenu le droit de présenter la Coupe du monde de la FIFA 2030 avec l’Espagne et le Portugal , souligne-t-elle.

...et critiquée

Si elle considère le Rwanda comme un cas d’étude intéressant pour les plus petits pays en matière de diplomatie sportive, elle rappelle que le gouvernement n’est pas sans tache.

Dans un contexte plus large, il néglige les problèmes et les défis très réels auxquels est confronté le peuple rwandais et auxquels font face certains des journalistes qui se rendent dans le pays.

Ouvrir en mode plein écran Masai Ujiri (droite), des Raptors de Toronto, qualifie le président du Rwanda, Paul Kagame (gauche), d'exemple à suivre en matière d'investissements dans le sport. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Selon un récent rapport d’Amnistie internationale, le gouvernement est accusé de porter atteinte aux droits de nombreux journalistes et opposants politiques critiques du président Paul Kagame. Ce dernier règne sur le pays d’une main de fer depuis la fin du génocide contre les Tutsis.

Des personnes ont disparu de force, ont été arrêtées, détenues et assassinées pour avoir exprimé leurs opinions , affirme l’organisme américain Freedom House, qui estime, dans son rapport annuel 2022-2023, que les droits et libertés des habitants du pays sont au même niveau que ceux des Qataris,.

Il a d’ailleurs été impossible d’échanger à micro ouvert avec des habitants de Kigali au sujet ne serait-ce que de la stratégie sportive du pays. La plupart d’entre eux nous confiaient ne pas être à l’aise, craignant des représailles.