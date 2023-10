Crise du personnel à l’agence canadienne d’espionnage électronique

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), l’une des agences canadiennes chargées de contrer l’ingérence étrangère, vit une « crise majeure du personnel », a affirmé à Radio-Canada un ancien espion du CST.

L’agence intercepte et décode les communications de cibles étrangères qui cherchent à nuire au Canada. Elle est aussi responsable de protéger le réseau informatique du gouvernement fédéral et de conseiller les fournisseurs de services essentiels, comme les banques et les hôpitaux, sur les moyens de se prémunir contre les cyberattaques.

Dans une rare entrevue, la chef du CST , Caroline Xavier, n'a pas nié qu'il y a une crise, mais elle affirme que la pénurie d'experts en cybersécurité est un problème généralisé :

Vous parlez à n'importe qui qui gère une équipe technique ou une entreprise technique, ils vont vous dire qu'il y a une crise , a dit Mme Xavier à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran La chef du CST, Caroline Xavier, reconnaît que son agence n’est pas à l’abri de la pénurie généralisée d’experts en cybersécurité. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Ce sont des experts qui sont [très recherchés] par tout le monde, donc il y a une crise nationale.

Les révélations récentes concernant l'Inde et la Chine ont levé le voile sur le type de menaces qui pèsent contre le Canada. Le gouvernement indien est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'un leader sikh en sol canadien, et le gouvernement chinois est accusé d'avoir mené des campagnes d'intimidation et de désinformation pour tenter d'influencer les résultats du dernier scrutin fédéral.

C'est la perte au sein du CST de plusieurs experts techniques de haut niveau capables d'infiltrer les réseaux ennemis, de décrypter l'information et de déjouer les menaces à l'endroit du Canada, qui soulève des inquiétudes.

Radio-Canada a interviewé une demi-douzaine d'anciens employés qui ont quitté l'agence dans les dernières années. Nous avons accepté de taire leur identité en raison de la nature de leur travail.

Recherché : experts capables d'infiltrer réseaux ennemis

Il y a des superstars qui quittent , affirme un ex-espion du CST . Si plusieurs anciens employés s'entendent pour dire que l'agence compte toujours des talents de haut calibre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème , soutient l'un d'eux.

J'ai vu plusieurs de mes collègues partir avant moi et plusieurs qui sont partis après mon départ , dit un autre ex-agent. On dit que personne n'est irremplaçable, mais j’avais l’impression que certains gars étaient vraiment irremplaçables. Je suppose que c'est un problème , ajoute-t-il.

Le CST dépend des as de l'informatique et de la cryptologie pour intercepter et traiter ce qu'on appelle du renseignement électromagnétique étranger, comme des appels téléphoniques, des communications par ordinateur, mais également les signaux de satellites, de radars et d'autres appareils émetteurs d'ondes.

Ouvrir en mode plein écran Une employée écoute un enregistrement audio sur un ordinateur. Photo : Capture d'écran - CST

Lorsque des spécialistes techniques quittent le CST , ils emportent souvent avec eux une expertise unique pour détecter un éventail de menaces, selon un ancien espion.

Ils se spécialisent dans un type spécifique d'attaque technique pour obtenir l'information. Quand nous les perdons, nous perdons des personnes qui sont très importantes pour le programme opérationnel qui rassemble du renseignement sur les différentes cibles, comme le contre-terrorisme, des pays spécifiques, l'ingérence électorale. Nous utilisons cette technique pour obtenir du renseignement sur tous les sujets , dit-il.

Selon lui, le départ de ces experts nuit aussi à la capacité du Canada de se défendre contre certaines cyberattaques. Le renseignement étranger alimente fortement notre programme de cyberdéfense. Si vous perdez ces renseignements, vous perdez une visibilité sur ce que font les auteurs de cybermenaces , explique-t-il. Et si vous ne voyez pas ce qu'ils font, vous ne le détecterez probablement jamais du côté de la défense des réseaux.

C'est sûr que ça fait toujours mal, chaque fois qu'on perd un expert, on va l'admettre.

On travaille fort pour s'assurer qu'il n'y a pas juste un expert dans un domaine. C'est pour ça qu'on travaille en équipe , dit Mme Xavier.

La chef du CST assure disposer encore des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. J'ai une population d'employés qui travaillent sur les priorités du gouvernement, qui inclut l'ingérence étrangère , dit-elle. Elle dit pouvoir aussi compter sur l'alliance des Five Eyes , un réseau d'échange de renseignement dont fait partie le Canada avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

En chiffres absolus, l'effectif du CST a continué d'augmenter ces dernières années. Il est passé de 2900 employés à temps plein, au 31 mars 2020, à 3232 employés au 31 mars 2023, ce qui fait dire au CST qu'il maintient un bon taux de rétention.

Mais ces chiffres sont trompeurs, selon certains ex-espions.

Si tu analysais la strate top talent, ce serait une autre histoire , soutient l'un d'eux. L'employé qui est dans le top 10 % de ta cohorte, quand tu le perds, ça fait très mal .

Mme Xavier n'a pas voulu dire combien de postes techniques sont à pourvoir.

Toutefois, des offres d'emploi publiées par le CST révèlent un manque de personnel dans des secteurs névralgiques. Par exemple, l'agence cherche à recruter des analystes d’exploitation de réseaux informatiques . Parmi leurs tâches : accéder aux réseaux de cibles étrangères et conduire des opérations afin d'interrompre ou de contrecarrer les menaces visant le Canada, peut-on lire dans l'annonce.

L'effet pandémie

C'est la pandémie qui est venue amplifier davantage la concurrence du secteur privé dans le domaine de la cybersécurité, ont expliqué d'anciens agents.

Par exemple, lorsqu'une compagnie américaine tentait auparavant de recruter des experts du CST , la nécessité pour eux d'obtenir un permis de travail et celle de faire déménager leur famille étaient des facteurs dissuasifs.

Avec la pandémie, il est devenu tout à coup possible pour un spécialiste en cybersécurité de travailler pour une entreprise étrangère sans quitter le confort de son foyer, tout en gagnant beaucoup plus d'argent.

L'avancement professionnel, la possibilité de travailler de la maison et les salaires plus élevés dans le secteur privé comptent parmi les motifs de départ cités par les ex-espions à qui nous avons parlé.

Ouvrir en mode plein écran Le siège social du Centre de la sécurité des télécommunications au 1929, chemin Ogilvie à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Sauf pour les postes de direction, le CST a son propre système de rémunération, distinct du reste de la fonction publique fédérale, qui permet des salaires plus élevés.

Or la grille salariale pour les postes techniques commence autour de 63 000 $ et plafonne à environ 168 000 $.

Tu peux facilement doubler ou tripler ton salaire dans le secteur privé, surtout du côté des ''Magnificient Seven'' , affirme un ex-agent, en parlant des sept multinationales américaines - Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet (Google) - surnommées ainsi pour leur performance en bourse.

Certains anciens espions préviennent toutefois que tout n'est pas rose dans le secteur privé.

L'absence de sécurité d'emploi ainsi que l’absence d'un régime de retraite ne sont pas à négliger, disent-ils. De plus, les échéanciers y sont souvent non négociables, entraînant de longues heures et une conciliation travail-famille beaucoup plus difficile.

Mme Xavier reconnaît qu'elle ne peut rivaliser avec le secteur privé sur le plan salarial.

Mais ce que le CST peut offrir, dit-elle, c'est un environnement de travail sain et des défis qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Il y a des choses que, nous, on est capables de faire ici qui seraient illégales dans le privé.

Elle explique qu'il y a des opérations et des outils propres à l'agence qui sont autorisés en vertu de son mandat de protéger le Canada et ses intérêts.

Mme Xavier affirme que le CST a aussi tiré des leçons de la pandémie. Il permet maintenant à ses employés d'effectuer une partie de leur travail à la maison.

Ouvrir en mode plein écran Les tâches les plus sensibles du CST sont effectuées à partir des bureaux sécurisés au siège social de l’agence d’espionnage électronique à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Mais les tâches les plus sensibles doivent toujours se faire à partir des bureaux sécurisés du CST , au 1929, chemin Ogilvie à Ottawa.

Afin d'attirer des talents ailleurs au pays, le CST envisage l'ouverture de bureaux sécurisés dans d'autres centres urbains, sans vouloir dire lesquels.

C'est un dilemme pour l'agence, reconnaît un ex-employé :

Il y a encore un besoin opérationnel de protéger 40 millions de Canadiens. Les gens oublient parfois que tu ne peux pas faire ça de ton sous-sol.

Remplacer un Sydney Crosby

Le CST mène actuellement une importante campagne de recrutement.

Cet automne seulement, l'agence participe à pas moins de 33 activités de recrutement, dont des foires de l'emploi, selon son site web.

Mais une nouvelle recrue mettra des années avant d'atteindre le niveau d'expertise des spécialistes techniques de haut niveau, prévient un ancien espion.

C’est quelque chose qu’on apprend à force de le faire. Il n’y a pas d’école d’espionnage.

On ne remplace pas un Sydney Crosby par trois joueurs de quatrième trio , résume de façon imagée un autre ex-employé.

Mme Xavier réplique que ses efforts de recrutement donnent déjà des résultats.

Je peux vous dire qu'il y a du monde qui rentre, qui sont en train de montrer à ceux qui sont ici depuis longtemps des spécialisations, des aspects techniques que même eux n'ont jamais vus , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La chef du CST, Caroline Xavier, a accordé une rare entrevue à la journaliste de Radio-Canada, Brigitte Bureau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Elle affirme aussi que ce n'est pas seulement l'humain qui nous aide à faire notre travail , en faisant référence à l'intelligence artificielle.

Les outils de défense automatisés ont protégé les systèmes et réseaux du gouvernement du Canada contre 2,3 billions d’activités malveillantes, ce qui représente une moyenne de 6,3 milliards d’activités par jour , peut-on lire dans le plus récent rapport annuel du CST .

Mme Xavier reconnaît toutefois que plus elle pourra embaucher de nouveaux talents, plus ça va aider ma cause .

6 à 12 mois pour une cote de sécurité

Cependant, le processus d'embauche du CST ne permet pas un recrutement de masse rapide.

La plupart des emplois à l'agence nécessitent une cote de sécurité de niveau très secret approfondi .

Ainsi, une fois une candidature retenue, l'enquête de sécurité à elle seule peut prendre de 6 à 12 mois, et même davantage, selon le site web du CST . Elle comprend une entrevue en personne, la vérification du dossier de crédit et du casier judiciaire, une évaluation psychologique, un test de polygraphe et une enquête des antécédents des 10 dernières années au minimum (lieux de résidence, emplois, études, voyages et autres).

Ouvrir en mode plein écran L'affiche du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada situé au 1929, chemin Ogilvie à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le CST a quand même une certaine hantise de ne pas répéter une histoire Edward Snowden , dit un ex-espion en référence à l'ancien employé de la NSA, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance américains.

Tous les anciens employés à qui nous avons parlé s'entendent pour dire qu'une enquête de sécurité rigoureuse est nécessaire pour s'assurer, entre autres, que le candidat est loyal au Canada et qu'il n'est pas un espion à la solde d'un pays étranger.

Mais plusieurs sont d'avis que certains délais sont attribuables à la lourdeur bureaucratique.

Des candidats très prometteurs ont ainsi échappé au CST , selon d'ex-employés. Ils attendent et attendent de recevoir une réponse ou ils attendent et attendent la prochaine étape [...] alors que le secteur privé peut embaucher une personne en un tiers du temps et peut-être pour un meilleur salaire , dit l'un d'entre eux.

Mme Xavier affirme avoir embauché du personnel supplémentaire en ressources humaines et en sécurité afin d'accélérer le processus d'embauche tout en maintenant sa rigueur.

Ouvrir en mode plein écran Un kiosque de l'emploi du CST au Centre Shaw à Ottawa en septembre. Photo : Radio-Canada

La problématique est réelle, mais est-ce qu'elle est réglable? , s'interroge un ex-espion en faisant référence aux défis du CST en matière de rétention et de recrutement du personnel.