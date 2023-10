Voyant un potentiel immense en Afrique, les Raptors de Toronto sont la seule organisation de la NBA à avoir mis sur pied un service complet consacré au recrutement des jeunes sur ce continent. Et ce groupe hors du commun est mené par une femme plus spéciale encore que son rôle le laisse entendre.

Sarah Chan est encensée par ses pairs et quelques échanges suffisent pour comprendre pourquoi. Au-delà de son oeil aiguisé pour le talent brut, son parcours sans égal et les valeurs qu’elle privilégie la rendent unique en son genre. Pour plusieurs, elle personnifie la culture mise de l’avant par les Raptors.

Elle a toujours été positive [...] Elle dit "on peut perdre, mais on doit faire les efforts. Battons-nous toujours". Elle a cet esprit. Sur le terrain et en-dehors du terrain, tu peux compter sur elle , explique Abel Nson, un dépisteur en Afrique orientale pour les Raptors rencontré en marge d’un festival de basketball à Kigali, au Rwanda, à la fin août.

C’est une battante , dit Lindsey Harding, ancienne employée de l’équipe torontoise et maintenant entraîneuse-cheffe du club-école des Kings de Sacramento, dans la ligue de développement de la NBA.

Sarah Chan s'implique autant qu'elle peut dans le monde du basketball parce qu'elle voue une grande passion au sport.

La preuve du pouvoir du sport

L’histoire de l’embauche de Sarah Chan par les Raptors traduit bien leur association naturelle. C’est en 2017, alors qu’elle terminait une maîtrise en études sur la paix et la résolution de conflits, qu’elle est apparue dans le viseur du président de l’équipe, Masai Ujiri.

Chan s’était portée volontaire pour prêter main forte lors d’un camp de basketball organisé par Giants of Africa à Nairobi, au Kenya, où elle vivait. Elle ne connaissait toutefois ni le baron des Raptors, ni sa fondation.

Elle voulait juste regarder , se remémore Abel Nson. C’est ce dernier qui l’a poussée à diriger des exercices et à offrir des conseils aux jeunes. Il l’a aussi encouragée à leur parler de ses expériences personnelles et à leur expliquer l’impact que le sport a eu sur sa vie.

Sarah Chan a été découverte par le président des Raptors lors d'un des camps de basketball organisés par sa fondation et pour lequel elle s'était portée volontaire.

Née à Khartoum, au Soudan, Sarah Chan a fui la guerre qui frappait son pays avec sa famille quand elle avait 12 ans. Son père avait été la cible de multiples tentatives d’assassinat dans le climat politique tendu de l’époque et elle-même avait subi des abus, dont une agression sexuelle, a-t-elle alors raconté.

Réfugiée au Kenya, elle a grandi avec 35 membres de sa famille dans une maison faite de briques et de boue. Un lycée l’a repérée à cause de sa grande taille et l’a initiée au basketball. Elle a par la suite obtenu une bourse d’études pour rejoindre les rangs d'une université américaine, puis joué pendant plusieurs années au niveau professionnel en Europe et en Afrique.

Le sport s’est ouvert à elle et le monde avec lui, a-t-elle raconté avec fierté aux jeunes rassemblés devant elle, rappelant l’importance de persévérer et de saisir toutes les occasions qui se présentent.

Son discours a résonné auprès de tout le monde présent, y compris Ujiri, raconte Abel Nson.

Masai a été ému par sa personnalité. Il l’a fait venir aussitôt et l’a fait commencer à bosser.

Aider son prochain, une priorité

Au-delà du basketball, Sarah Chan dit pouvoir s'identifier à chacune de ses protégées et que cela fait sa force.

D’abord embauchée comme dépisteuse par la fondation d’Ujiri, Sarah Chan a rapidement été promue chez les Raptors, devenant de ce fait la première femme à faire ce métier en Afrique pour une équipe de la NBA.

Aujourd’hui, elle est chargée de superviser deux recruteurs à temps plein sur le continent et une poignée d’autres à l’occasion, en plus de devoir elle-même superviser de jeunes talents.

Je pense que Masai et les Raptors ont toujours eu une façon incroyable et visionnaire de faire les choses. Ainsi, bien avant [l’arrivée de] la Basketball Africa League ou que toute autre équipe de la NBA ne pense à se doter de recruteurs [en Afrique], les Raptors en avaient quatre sur le continent. C’est une bénédiction , explique la principale intéressée avec vigueur au terme d’une longue journée de camp à Kigali.

Sarah Chan ne se limite pas qu'à sa mission avec les Raptors. Elle tente autant que possible d'aider tous ceux et celles qu'elle croise sur son chemin.

Si son objectif principal est de dénicher les prochains Pascal Siakam ou Joel Embiid, de grandes vedettes africaines pour revêtir l’uniforme des Raptors, Sarah Chan partage également une valeur commune avec son patron : ne pas ménager ses efforts pour aider son prochain.

Ça ne va pas à l’encontre de mon travail pour les Raptors et ça ne fait pas mal d’aider non plus, dit la jeune femme dévouée.

S’il y a un jeune exceptionnel que je croise, qui mérite une bourse d’études et que je connais quelqu’un en position de l’aider, alors je n’hésiterai pas à les mettre en relation.

Le [potentiel] sur ce continent est inégalé. Il l’est vraiment. Je me promène dans mon quartier, au Soudan du Sud, et il y a des jeunes de 15 ans qui me dépassent alors que je fais 1,88 mètre. C’est incroyable!

Prêcher par l’exemple

Sarah Chan a elle-même joué au basketball professionnel pendant plusieurs années. Elle prend la pleine mesure de l'impact que le sport peut avoir dans une vie.

Motivée par son vécu, Sarah Chan est retournée s’établir au Soudan du Sud pour contribuer au changement. Elle y a lancé sa propre fondation afin de lutter pour l’accès à l’éducation et l’égalité des genres et aussi combattre la pratique des mariages forcés, qui est encore très répandue selon un rapport des Nations unies publié en juillet 2021.

J'ai eu la chance et le privilège d'avoir une famille qui m'a encouragée à rester à l'école. Quand j'ai eu l'occasion de jouer au basketball, on m'a poussée et on m’a dit d'être géniale, de respecter les gens, d'être l’ambassadrice de cette famille. Ce n'est pas la norme , dit-elle, émue.

Je dis souvent aux jeunes que tout le monde a une date de péremption. C’est dur pour qui que ce soit à entendre, mais on a une date de péremption et il faut vivre avec de l’urgence.

J'ai 37 ans. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. J'aime ce que je fais. Et pour moi, c'est une incroyable bénédiction d'être parmi eux, d'inspirer la prochaine génération, de prêcher les choses que certains considèrent comme acquises , ajoute-t-elle, une étoile brillant dans ses yeux.

Moins d’obstacles qu’avant en Afrique

Sarah Chan est la seule femme à être dépisteuse professionnelle pour une équipe de la NBA en Afrique.

Sarah Chan estime que trouver les meilleurs talents en Afrique n’est plus aussi difficile qu’avant, quoiqu’il reste d’importants obstacles à la mobilité.

Les infrastructures, souligne-t-elle, sont en cours de développement à travers le continent, les championnats nationaux se professionnalisent peu à peu et les académies en font plus pour promouvoir leurs pépites par l’entremise des médias sociaux, notamment.

Ce n’est plus comme dans le temps, quand il n’y avait pas Internet et qu’il était difficile de se partager de l’information. Maintenant, on a des gens qui nous envoient des vidéos de leurs jeunes de Goma, au Congo, par exemple, la terre des [Serge] Ibaka, et de partout ailleurs aussi.

La dépisteuse-cheffe donne l’impression de travailler jour et nuit, mais elle ne partage pas cet avis.

Je n’ai pas l’impression que c’est un travail. C’est plus une vocation.