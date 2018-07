Une « émergence de voix », voilà ce que nous propose la prochaine édition du seul festival autochtone montréalais. L'événement qui se déroule du 7 au 15 août compte attirer des gens de tous les âges et de toutes origines.

Un texte de Sophie-Claude Miller

En réalité, le festival se met en branle dès le 26 juillet alors que Présence autochtone démarre ses activités à La Guilde ,une galerie et institution muséale d’art canadien. Sonny Assu, de la nation Ligwilda’xw / Kwakwaka’wakw de Colombie-Britannique y présentera ses œuvres qui se situent entre tradition et modernité. L’artiste visuel utilise ce prétexte pour aborder des thèmes comme la consommation et la colonisation. L’exposition intitulée Une histoire collective sera présentée jusqu’au 24 novembre.

La soirée inaugurale du festival aura lieu le 7 août à l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Une sélection de courts-métrages de jeunes créateurs autochtones y sera présentée en primeur.

L’Université Concordia prendra le relais tout au long du festival et proposera près d’une soixantaine de films, tant documentaires que fictions.

Les activités extérieures auront lieu sur la place des festivals du 8 au 15 août. L’auteur-compositeur-interprète winnipegois Don Amero foulera la grande scène extérieure le 8 août, suivi le 9 par Beatrice Deer et The Jerry Cans qui feront danser la foule sur de la musique rock en langue inuite. Le 11 août, des artistes de la relève seront sur scène pour le concert Nikamotan Mtl, présenté par Musique Nomade, un spectacle hip-hop et électro.

Photo : Radio-Canada/Vanessa Heins

Autre événement attendu le 11 août, le 8e défilé de l’Amitié nuestroamericana, qui réunit plus de 1500 participants en habits traditionnels de partout dans le monde. Les amateurs sont attendus au square Dorchester où débutera la parade dès 16 h.

Une infime partie du défilé de l'amitié nuestroamericana du Festival présence autochtone de Montréal en 2014. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

L’Espace Culturel Ashukan, dédié au rayonnement et au développement des artistes autochtones, se joint au festival et présentera les sculptures géométriques contemporaines de l’artiste Nico Williams (anishinaabe). Le centre accueillera également des classes de maîtres présentées par les cinéastes Daniel Brière (malécite), Kim O’Bomsawin (abénakis) et l’acteur Wahiakéron Gilbert (Mohawk).

Les installations extérieures de ce festival sans alcool sont toujours aussi remarquables. Un tipi géant suspendu trône au beau milieu de la place des festivals. En dessous, la sculpture d’une tortue géante entourée de jets d’eau, toujours très populaires auprès des enfants. C’est aussi l’occasion de découvrir la maison longue et les fameux tipis.

Le site du Festival présence autochtone 2014. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Des artisans de plusieurs nations, dont des Mohawks et des Inuits, vendront de l’artisanat et des sculptures réalisées sur place. Un kiosque de restauration permettra à tous de faire griller un épi de maïs ou une saucisse de cerf directement sur le feu.

Les internautes peuvent déjà consulter la programmation sur le site du festival Présence autochtone.