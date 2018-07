Les femmes autochtones du Québec et du Labrador sont 17 % plus nombreuses à allaiter leur enfant qu'en 2008. Dans la communauté mohawk de Kahnawake, près de Montréal, les mères ont décidé de s'entraider dans leur parcours d'allaitement.

Un texte de Jessica Deer

Si vous demandez à n’importe qui à Kahnawake, ils vous diront que Vanessa Rice est surtout connue pour l’aide qu’elle apporte aux femmes qui décident d’allaiter leur enfant.

« Je suis une icône de l’allaitement », blague Vanessa Rice.

En tant que travailleuse de soutien au centre d’allaitement du Kateri Memorial Hospital depuis 20 ans, c’est une réputation qu’elle est fière d’entretenir.

Elle a commencé à organiser des rencontres mensuelles de groupe de soutien chez elle alors qu’elle était elle-même enceinte.

Vanessa Rice gère le groupe de soutien en allaitement depuis 20 ans. Photo : CBC/courtoisie/Kateri Memorial Hospital Centre

« L’allaitement, aussi naturel que ce soit, n’arrive pas toujours naturellement chez certaines femmes », croit l’une des mères du groupe, Falen Jacobs.

« Le groupe offre un espace où c’est facile de partager notre histoire concernant l’allaitement et la maternité, ajoute-t-elle. On ne se sent jamais jugé. »

Les deux fils de Falen Jacobs, Rahonweión:nis, 3 ans et Iehahonwé:iohs, 5 mois, ont été allaités.

« J’ai fait face à quelques problèmes lors des six premières semaines suivant la naissance de mon premier fils, il avait un frein de langue, se souvient Mme Jacobs. J’aurais abandonné sans l’aide de Vanessa. »

Falen Jacobs a eu des difficultés en allaitant son premier fils. Photo : CBC/courtoisie/Falen Jacobs

« Elle m’a soutenue et elle était toujours disponible pour m’aider, jour et nuit. C’est une femme incroyable et dévouée qui va au-delà de ses tâches », dit Falen Jacobs.

Selon un récent rapport publié par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), la proportion d’enfants qui ont moins de 5 ans et qui ont été allaités est passée de 37 % en 2008 à 54 % en 2015 dans les communautés.

« C’est comme ça que nous devrions nourrir nos bébés », croit Vanessa Rice.

« C’est la manière la plus naturelle pour les enfants de commencer leur vie, poursuit-elle. Présentement, avec les problèmes de diabète à la hausse dans nos communautés, l’allaitement est très important. »

Selon la CSSSPNQL, l’allaitement apporte plusieurs bénéfices physiques et psychologiques à l’enfant. Les enfants qui ont été allaités ont moins de risque de souffrir d’obésité, un problème qu’ont actuellement trois enfants autochtones sur cinq et quatre adultes sur cinq.

L’allaitement est également bénéfique pour la mère puisque cela peut l’aider à perdre le poids gagné pendant la grossesse, à contrôler ses niveaux de sucre et à prévenir le diabète de type 2.

Le soutien essentiel pour les jeunes mères

Le programme du Kateri Memorial Hospital est unique à Kahnawake. Selon Vanessa Rice, cela contribue au succès des femmes de la communauté dans leur allaitement. Elle travaille avec une équipe d’infirmières qui visitent les nouvelles mères entre 24 et 48 heures après la naissance de leur bébé.

« C’est le meilleur moment pour aller les voir, peu de temps après l’accouchement, explique Vanessa Rice. Si elles ont des problèmes, nous pouvons les aider rapidement à les résoudre. »

« Soutenir les mères dès qu’elles arrivent chez elles avec leur bébé, je pense que c’est ce qui permet à leur expérience d’allaitement d’être un succès », dit-elle.

Jusqu’à ce que le bébé décide

Dans le rapport de la CSSSPNQL, la moitié des enfants allaités l’a été pendant plus de 6 mois. La CSSSPNQL recommande que les bébés soient allaités jusqu’à 6 mois, mais Vanessa Rice croit que c’est le bébé lui-même qui devrait décider d’arrêter.

C’est également ce que pense Konwatharani Jacobs qui allaite toujours sa fille de 20 mois.

« C’était clair et net que j’allais allaiter. Maintenant, c’est à ma fille de décider jusqu’à quand », dit-elle.

« Nous allons voir lorsqu’elle entrera à la garderie en septembre si elle veut toujours du sein, dit Konwatharani Jacobs. C’est vraiment sa décision. »