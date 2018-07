Des internautes ont décidé de boycotter sa prochaine tournée qui doit commencer le 23 août à Melbourne, en Australie.

Actif aux États-Unis, Trevor Noah est l’animateur du Daily Show, ayant succédé à Jon Stewart en 2015.

La vidéo a été partagée par une photographe australienne.

Retirée de YouTube depuis, elle montrait Trevor Noah blaguant sur l’apparence et le comportement des femmes aborigènes.

« Toutes les femmes de toutes les races peuvent être belles, dit-il. Je sais que certains d’entre vous se disent "Mais Trevor, je n’ai jamais vu une belle Aborigène". »

« Parfois ce n’est pas seulement leur apparence, les femmes aborigènes font des trucs spéciaux... Elles peuvent sauter sur vous », ajoute-t-il en faisant des gestes suggestifs.

Trevor Noah a répondu aux critiques sur Twitter. Il a admis que cette blague était inappropriée.

« Après avoir visité le musée Bunjilaka d’Australie et en avoir appris sur l’histoire des Aborigènes, je me suis juré de ne plus jamais faire de telles blagues. J’ai respecté cette promesse. Je vais m’assurer que cette vidéo de 2013 ne soit pas diffusée davantage », peut-on lire dans l’un de ses tweets publiés dimanche, en réponse à une internaute qui s'est dite « dégoûtée » par ses commentaires.

@joewilliams_tew you're right. After visiting Australia's Bunjilaka museum and learning about aboriginal history first hand I vowed never to make a joke like that again. And I haven't. I'll make sure the clip from 2013 is not promoted in any way.