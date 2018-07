Il y a deux semaines, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a annoncé qu'il annulerait la deuxième phase des séances de révision du programme Vérité et réconciliation.

Les séances devaient se dérouler sur deux semaines en juillet et rassembler plus de 50 éducateurs, aînés et détenteurs de savoirs autochtones pour travailler à la révision du programme afin d'introduire plus de connaissances et de contenu autochtones dans les salles de classe provinciales.

Afin de s'assurer que les connaissances autochtones soient introduites dans les salles de classe de l'Ontario, un groupe d'auteurs autochtones a décidé de faire don des livres de chacun. Certains ont également offert de passer personnellement du temps dans les classes avec les élèves et les enseignants.

Lorsque les intentions du ministère ont fait le tour des réseaux sociaux, l’écrivaine Cherie Dimaline a senti qu’elle devait faire quelque chose.

« J’étais furieuse, pas surprise, mais fâchée et frustrée en même temps. Je me suis levée du lit et je suis allée directement à ma bibliothèque pour compter combien de copies de mon livre The Marrow Thieves j'avais. J’en avais 20 », raconte-t-elle.

Elle a offert les vingt copies de son livre, gagnant de CBC's Canada Reads 2018, sur Twitter.

I have exactly 20 copies of The Marrow Thieves in my house. If there is an Ontario teacher that wants to teach it and cannot now purchase copies, you are welcome to them. Please DM me. pic.twitter.com/33c9SpvLMt