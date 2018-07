Deux ans après la création du programme Transitions par la Commission de développement économique de Kahnawake, 34 étudiants mohawks ont eu, jusqu'à présent, la chance de participer à un stage en milieu de travail correspondant à leur domaine d'étude.

Radio-Canada avec CBC

Rien n’est plus difficile que de se trouver un emploi au sortir de ses études sans expérience aucune. En 2016, Tewatohnhi'saktha, la commission de développement économique de la communauté Kanien'kehá: ka de Kahnawake, a souhaité donner un coup de pouce à de nouveaux diplômés de l'enseignement professionnel et postsecondaire.

Plus d’une trentaine de finissants ont eu l’occasion d'acquérir six mois d’expérience professionnelle auprès de l'entreprise de leur choix et, pour certains, un emploi à temps plein. De leur côté, les employeurs leur versaient le salaire minimum subventionné.

« Nous avions remarqué que malgré la mise sur pied de programmes de formation professionnelle, les jeunes revenaient quelques mois plus tard en nous expliquant qu'ils avaient de la difficulté à trouver un emploi à temps complet », mentionne Kara Paul, la coordonnatrice du programme.

Cette dernière consulte régulièrement les participants et les employeurs pour connaître leurs besoins et obtenir des services de soutien supplémentaires, que ce soit pour du transport ou du gardiennage d'enfants.

Selon elle, le programme est unique en son genre. « Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de programmes où une organisation subventionne le placement des étudiants, particulièrement des diplômés. »

Diane Labelle, la directrice du campus Kahnawake du Centre régional d'éducation des adultes des Premières Nations (CRÉA) est d’accord. Elle n’a jamais vu un tel programme depuis qu’elle collabore avec le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN).

« Je n'en ai pas entendu parler ailleurs », dit-elle, ajoutant qu’elle aimerait bien le voir implanté dans les autres collectivités, « car il est avantageux pour nos stagiaires d'obtenir un emploi dans la communauté ».

Diane Labelle, directrice du Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) mentionne que le programme de transition études-marché du travail pour les Mohawks a été utile pour une organisation en pleine croissance comme la sienne. Photo : Jessica Deer/CBC

De nouvelles compétences à l’emploi

Le Centre régional d'éducation des adultes a accueilli trois personnes fraîchement diplômées dans le cadre du programme Transitions, dont Jen Deer, 35 ans. À la suite de son contrat de six mois, Mme Deer a été embauchée comme adjointe administrative à temps plein.

Pour Diane Labelle, du CRÉA, en plus de donner la chance à quelqu'un, les aider à s'intégrer dans le travail, c’est l’occasion pour l’entreprise de voir comment cette personne travaille « avec la possibilité que nous puissions la prendre à temps plein par la suite ».

Mère de quatre enfants, Jen Deer mentionne que le programme l'a aidée à trouver un travail stable et à mettre à profit les compétences acquises en secrétariat dans un établissement d'enseignement professionnel.

Selon Jen Deer, le programme Transitions « donne l'occasion de prouver qui nous sommes et ce que nous pouvons faire », ajoutant que les entrevues et la recherche d'un emploi par soi-même « c'est un défi ».

Raven Beauvais, 22 ans, est une autre jeune diplômée en stage au Centre régional d'éducation des adultes. Elle terminera bientôt son contrat. Dans son cas, on ne lui offrira pas de poste, mais elle déclare que l'expérience en valait la peine. « Cela m’a beaucoup aidé », dit-elle en parlant de tout ce qu’elle a appris, particulièrement concernant l'éthique au travail.

D'après un texte de Jessica Deer, CBC Indigenous