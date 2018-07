Comment exprimer la douleur d’une nation? Celle des Métis

Journaliste et auteur, Jean-Pierre Dubé a récemment publié l' Évangile de Louis Riel aux Éditions du Péricarde. Espaces autochtones publie une autre de ses lettres ouvertes. Celle-ci revient entre autres sur la chute « brutale et sans appel » de la Nation métisse alors que « la démarcation entre les victimes et les bourreaux » apparaît à l'auteur « moins claire qu'avant ».