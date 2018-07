Lancement d'une nouvelle ressource d'apprentissage sur les Autochtones

Créé en réponse à l'Appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, l'Atlas des peuples autochtones du Canada voit le jour après un an de travail. Ce projet de la Société géographique royale du Canada a demandé la collaboration de partenaires autochtones des Premières Nations, des Inuits et de la nation métisse.