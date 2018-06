Cette semaine, l'émission ICI Espaces autochtones est diffusée en direct du Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal, aujourd'hui à partir de 14 h, heure avancée de l'Est, afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones du Canada.

Animation : Anne-Marie Yvon et Melissa Mollen-Dupuis

À ne pas manquer le jeudi 21 juin à 14 h : une grande conversation dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. Marie-Ève Bordeleau, commissaire des relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal, Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Lisa Koperqualuk, chercheure à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et Serge Simon, grand chef de Kanesatake, discutent de réconciliation et de reconnaissance avec les animatrices Melissa Mollen Dupuis et Anne-Marie Yvon.

Également sur le plateau d’Espaces autochtones : Sylvie Paré, agente culturelle au Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal et Judith Jacques, édimestre à Radio-Canada qui nous présente son projet 360 WACTE, une expérience en réalité virtuelle avec les Attikameks. Moe Clark nous offrira une prestation musicale.