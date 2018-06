Trente-deux étudiants autochtones ont obtenu leur diplôme de l'Université Concordia à l'issue de la de l'année scolaire qui se termine. Leur diplôme est le fruit de leurs efforts et de l'appui du centre de ressources pour étudiants autochtones de l'université. Partage d'expériences et projets d'avenir avec deux nouvelles diplômées.

Un texte de Sophie-Claude Miller

Christine Lussier, Inuite de Kuujjuarapik, vient de terminer une majeure en anthropologie à l’Université de Concordia. Elle a d’abord fait une mineure en littérature anglaise à l’Université de Montréal (UdeM). Christine mentionne à quel point les services offerts au centre de ressources pour étudiants autochtones (CREA) ont fait toute la différence dans son parcours académique.

« Pour moi, entre l’UdeM et Concordia c’est le jour et la nuit totalement. À l’UdeM, j’étais la seule Autochtone, en tout cas, je pense. J’étais tellement isolée, je ne parlais à personne. En arrivant à Concordia, c’est incroyable la différence que ça a fait, d’avoir du soutien et de pouvoir établir des liens avec des gens qui partagent des réalités très similaires, » confie-t-elle à Espaces autochtones.

Christine affirme que le fait d’avoir un lieu spécifique dédié aux Autochtones en milieu universitaire est une expérience à part.

Être bien entourée, c’est génial! Parce que ça fait toute la différence, ça fait vraiment une vie enrichie. On se sent très soutenue. Ça a juste rendu les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables. J’ai adoré l’université à cause de ça. Christine Lussier, bachelière en anthropologie à l'Université de Concordia à Montréal

Christine Lussier prend une année sabbatique pour aller travailler dans le Nord-du-Québec avec l'organisme Fusion Jeunesse. Elle a un réel désir d'être une influence positive sur les jeunes et d'améliorer les conditions de vie des Autochtones et des Inuits, tant en milieu urbain que rural. Christine veut ensuite revenir à Montréal pour faire une maîtrise, possiblement en développement communautaire ou en relations internationales.

Au CREA, les étudiants autochtones bénéficient d’un local où se rencontrer et faire leurs travaux avec des ordinateurs et une imprimante à leur disposition. Ils ont aussi accès aux services d’un psychologue et de l’aînée autochtone Vicky Boldo. Mikayla Cartwright assure le service de mentorat. Tous les services offerts par le CREA sont gratuits pour les étudiants autochtones.

Mikayla Cartwright (centre) mentore pour les étudiants autochtones à l'Université Concordia, Christine Lussier (gauche) et Elisa Cohen-Bucher (droite), graduées. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Elisa a fait la connaissance de son amie Christine Lussier au CREA, « on est les deux francophones du centre autochtone alors on a cliqué dès le début, » mentionne-t-elle.

Au début, je n’osais pas venir dans cet espace-là. J’avais un peu de misère au niveau de mon identité. Mais une fois que j’ai commencé à le faire, j’ai été accueillie très chaleureusement et ça m’a donné un support que je ne pouvais pas trouver ailleurs à Concordia. Elisa Cohen-Bucher, bachelière en géographie humaine à l'Université de Concordia à Montréal

Elisa Cohen-Bucher a attendu un an et demi avant d’avoir le courage de s’identifier comme Autochtone et de se présenter au CREA. Originaire de la communauté Métis de Rivière Rouge au Manitoba, Elisa a vécu toute sa vie à Montréal.

Il y avait beaucoup de distractions chez moi, alors ça [le CREA] m’a donné quelque part d’autre où je pouvais m’installer, être confortable, dans ma bulle, comme chez nous. Elisa Cohen-Bucher

Elisa entamera une maîtrise en géographie sociale et elle aura l’occasion de travailler dans les communautés au nord du pays. Sa maîtrise portera sur les chiens dans les communautés, plus spécifiquement sur les enjeux culturels que représente « le meilleur ami de l'homme » pour les gens qui vivent dans les communautés.

C’est l’aînée autochtone, Vicky Boldo, qui lui a montré l’art du perlage. Elisa a confectionné une paire de boucles d’oreilles très spéciale pour elle. Ses boucles d'oreilles lui donne « un petit push de confiance » lorsqu'elle a des présentations importantes à faire.

Elisa Cohen-Bucher (gauche) a perlé les boucles d'oreilles qu'elle porte avec les enseignements de l'aînée Vicky Boldo (droite). Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Qu’ils aient vécu en communauté ou en ville, les Autochtones qui choisissent l’Université Concordia pour faire des études supérieures disent apprécier les services qui leurs sont offerts au CREA.