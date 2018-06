L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a obtenu mardi du gouvernement fédéral une prolongation de son mandat jusqu'au 30 avril 2019. Les commissaires demandaient deux ans, ils auront finalement six mois supplémentaires pour terminer leur travail.

L'annonce faite par la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett précise que les commissaires auront ensuite deux mois pour finaliser leurs travaux, soit jusqu’au 30 juin.

Les besoins budgétaires seront déterminés avec l’équipe de la Commission, apprend-on dans les documents d’informations fournies par le gouvernement fédéral.

Rapidement, les commissaires de l’Enquête nationale ont réagi en exprimant leur « profonde déception » devant cette très courte prolongation qui nuira, disent-ils, à la cause des milliers de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, des survivantes et des familles.

« Lorsque nous avons demandé une prolongation de deux ans, nous cherchions un équilibre entre l’urgence de remédier à cette tragédie et la nécessité de faire le travail correctement. L’annonce d’aujourd’hui nous porte à croire que des considérations politiques l’ont emporté sur la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQ autochtones » a déclaré la commissaire en chef Buller. Les quatre commissaires restants avaient aussi demandé plus de 50 millions de dollars pour mener à bien leurs travaux.

L'Enquête, dont le mandat vise à identifier les causes systémiques de la violence envers les femmes autochtones, a débuté le 1er septembre 2016. Elle dispose actuellement d'un budget de 53,8 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral indique que sa décision « tient compte du fait que d’autres survivantes et membres de familles souhaitent raconter leur vécu, tout en reconnaissant le caractère urgent, pour le gouvernement, que revêt la présentation de recommandations concrètes par la commission afin de réagir aux enjeux systémiques et institutionnels qui menacent la sécurité des femmes et des familles autochtones ».

Le gouvernement a aussi annoncé une série d'enveloppes pour soutenir les victimes et leurs familles, créer un fonds de commémoration et étudier les pratiques policières.

Depuis les débuts de l’Enquête nationale, plus de 1 273 personnes ont témoigné lors de 15 audiences avec des victimes ou leurs familles.

La commissaire Michèle Audette prenant la parole à l'ouverture des audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Montréal, le 12 mars 2018. Photo : Radio-Canada

Bien entendu, l’Enquête nationale va poursuivre ses travaux par respect pour les familles de celles qui nous ont quittées ainsi que pour les survivantes Marion Buller, commissaire en chef de L’ENFFADA

« Elles ont tant sacrifié »

La prolongation permettra de compléter la consignation des déclarations de plus de 500 membres de famille et survivantes déjà inscrites précises la commissaire Qajaq Robinson tout en affirmant que ce nouvel échéancier « limite fortement la capacité de l’Enquête nationale de collaborer adéquatement avec les femmes et les filles autochtones qui sont marginalisées parce qu’elles ont été incarcérées ou parce qu’elles sont sans- abris, parce qu’elles ont été forcées d’entrer dans l’industrie du sexe ou qu’elles ont été victimes de la traite des personnes ainsi qu’avec celles qui subissent présentement de la violence ».

Cette décision est un autre revers selon les membres du Cercle conseil national des familles (CCNF) qui fournissent des avis à l’Enquête nationale.

Le CCNF estime que « la prolongation souhaitée de deux ans était nécessaire pour honorer véritablement la mémoire des êtres chers disparus et celle des survivantes. » Selon Gladys Radek, membre du CCNF « cette décision dénote clairement un manque de vision. »

Des audiences d’experts et de Gardiens du savoir sur le racisme doivent avoir lieu à Toronto du 12 au 14 juin suivies d’audiences institutionnelles sur les politiques policières et les pratiques policières à Régina, du 25 au 29 juin.