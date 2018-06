Les femmes autochtones sont deux fois plus à risque de mourir d'un AVC

Contrairement à la tendance nationale, le nombre et la gravité des accidents vasculaires cérébraux (AVC) augmentent chez les femmes autochtones. Elles ont deux fois plus de risques d'en décéder que leurs homologues non autochtones, indique la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.