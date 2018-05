Le travail acharné et soutenu du député néo-démocrate Romeo Saganash, qui a mené à l'adoption en troisième lecture du projet de loi C-262, est salué par plusieurs regroupements autochtones.

Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations (APN) et de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) Perry Bellegarde et Ghislain Picard n’ont pas manqué de souligner la persévérance du député cri de Waswanipi, qui a consacré 34 ans de sa vie à ce projet. Son objectif : harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En 1984 déjà, Romeo Saganash faisait partie du groupe qui rédigeait la Déclaration des Nations unies à Genève, une déclaration qui a finalement été adoptée en septembre 2007 par l'Assemblée générale de l'ONU, puis par le Canada trois ans plus tard. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper lui avait d'abord opposé une résistance.

La Déclaration dresse une liste des droits individuels et collectifs des peuples autochtones et aborde de nombreuses questions comme les terres traditionnelles, l'autodétermination, l'identité, la langue et l'éducation. Ses 46 articles prônent notamment l'égalité et le respect.

Pour le chef national sortant de l'APN, Perry Bellegarde, « il est temps que le Canada prenne cet important engagement de faire progresser sa mise en œuvre en parfaite collaboration avec les Premières Nations ».

Dans un communiqué rendu public jeudi, le chef national précise que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones « constitue le cadre de travail pour la réconciliation » et qu’elle permet « d'éliminer l'écart en matière de qualité de vie entre les Premières Nations et le Canada ».

[La Déclaration] nous permettra d'aller tous de l'avant, tout en créant un pays plus équitable et plus juste. Perry Bellegarde

Le chef Bellegarde exhorte maintenant les membres du Sénat à examiner rapidement le projet de loi, ajoutant qu’il attend avec impatience « le jour historique, plus proche que jamais, où il recevra la sanction royale ».

Revitalisation des Premières Nations

La grande chef du regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Sheila North, estime de son côté que cette harmonisation contribuera à la revitalisation des Premières Nations et à l'esprit de réconciliation au Canada.

Celle qui se présente aux élections afin de devenir la chef nationale de l'APN précise que son peuple a toujours eu ses propres lois, son propre système de gouvernance et ses propres stratégies d'utilisation des terres.

« Le colonialisme a empêché nos lois et nos systèmes d'évoluer pour répondre à nos besoins avec le temps, » dit-elle dans un communiqué, en ajoutant que l’adoption du projet de loi de Romeo Saganash et cet engagement en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones vont signifier « que cet empiétement colonial dans nos lois, nos terres et notre évolution culturelle devra cesser ».

Entre-temps, les Premières Nations du territoire Keewatinowi comptent étudier les façons de revitaliser, de moderniser et de mettre en œuvre leurs lois traditionnelles, leur système d'utilisation des terres et leurs systèmes de gouvernance.

Du côté de l'APNQL, le chef Ghislain Picard parle d’un projet de loi essentiel qui détermine désormais les paramètres de la mise en œuvre de la Déclaration.

Selon lui, la mise en œuvre de cette Déclaration n'est qu'une question de temps. Il précise que « le gouvernement fédéral a l'obligation de s'y conformer, incluant lorsqu'il est question de l'intégrité de nos territoires ».

Le chef Picard profite de l’occasion pour mentionner au gouvernement fédéral que le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis vient à l'encontre de cette disposition de la Déclaration permettant aux peuples autochtones d'assurer librement leur autodétermination économique, politique et sociale. Un article leur permettant de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales.

« Que fera-t-il maintenant que la Déclaration devient incontournable? », se demande Ghislain Picard.