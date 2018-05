Guide 101 des pow-wow

Pendant les fins de semaine d'été, des milliers d'Autochtones du Canada et des États-Unis se rassemblent lors de grandes fêtes sacrées appelées pow-wow. Ces rassemblements, ancrés dans les traditions des Premières Nations des Plaines et de l'ouest, ne sont pas des spectacles et sont régis par de nombreux protocoles. Les non-Autochtones y sont invités, mais doivent faire preuve de respect devant cette expression des cultures autochtones. Voici un guide 101 des pow-wow et un calendrier des pow-wow 2018.