L'École polytechnique des Six Nations, dans le sud de l'Ontario, lance un programme de soudure destiné aux femmes à faible revenu.

Radio-Canada avec CBC

Le programme We are Welders (Nous sommes soudeuses) vise à encourager les femmes autochtones et non autochtones à intégrer ce domaine typiquement masculin, en proie à un manque criant de main-d'oeuvre dans la région.

Pendant 28 semaines, les participantes apprendront non seulement la soudure et les mathématiques, mais aussi à rebâtir leur confiance. Elles termineront leur formation par un placement en entreprise de huit semaines.

« L’idée, c’est de les sortir de la pauvreté et de leur offrir une carrière », explique Mary Fuke, agente de développement des métiers spécialisés à l’École polytechnique. « Pas un emploi, une carrière », insiste-t-elle.

L’École offre déjà des cours réguliers de soudure, auxquels deux femmes sont inscrites.

Le programme destiné aux femmes sera plus ciblé, avec des formations sur le travail d’équipe et la confiance, souligne Mme Fuke.

Elles vont travailler dans un domaine où les femmes sont peu nombreuses, explique-t-elle. Nous voulons qu’elles arrivent avec confiance. Mary Fuke, agente de développement des métiers spécialisés à l’École polytechnique

Il n’y a pas encore d’inscriptions pour le moment, mais l’École a entrepris des démarches de recrutement auprès des centres d’emploi et d’aide sociale en vue de la première session, qui commence le 18 juin.

L’objectif est de former trois cohortes d’une douzaine de participantes au cours des deux prochaines années.