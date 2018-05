La Biennale de Venise en architecture accueille, pour la toute première fois, une équipe d'architectes autochtones de l'île de la Tortue avec, à leur tête, Douglas Cardinal. Ils y représentent le Canada et les États-Unis dans le cadre de l'exposition UNCEDED : Terres en récit.

Un texte d'Anne-Marie Yvon

L’installation immersive UNCEDED met en valeur le travail de ces 18 architectes et concepteurs autochtones qui ont en commun l’intégration de leurs oeuvres à l’environnement et aux communautés qu’ils desservent.

« Il s’agit d’un point de vue autochtone où on parle d’architecture contemporaine » précise Simon Brault, directeur du Conseil des arts du Canada (CAC), un organisme qui souhaite favoriser l’inclusion des arts et de la création autochtones. Pour cette expo, le CAC agit d’ailleurs à titre de subventionnaire principal.

Simon Brault ajoute que cette « architecture est totalement et profondément ancrée dans une vision du monde et dans une histoire à la fois millénaire et récente de survie aux écoles résidentielles et aux tentatives d’assimilation et de génocide culturel pratiqués au Canada à l’endroit des Autochtones. »

L’architecte Douglas Cardinal et les conservateurs David Fortin et Gerald McMaster représenteront le Canada avec leur projet de design autochtone « Unceded » à la Biennale d'architecture de Venise 2018. Photo : The Canadian Press/Douglas Cardinal Inc.

Un point de vue autochtone

« Sur les 10 000 architectes enregistrés au Canada, 18 environ seraient d’origine autochtone, » dit Simon Brault, et le plus connu d’entre eux est sûrement Douglas Cardinal, considéré comme le créateur d’une architecture autochtone à la fois contemporaine et ancrée dans la nature.

Les œuvres de Douglas Cardinal, toutes en rondeurs et en ondulations, nous rappellent que cette nature a fortement influencé le style de ses nombreuses créations.

Dans le monde francophone par contre, son nom résonne moins fort que dans le reste du Canada. Et pourtant, l’homme originaire de Calgary en Alberta a laissé son empreinte aux quatre coins du pays.

Au Québec, on lui doit la conception du Musée canadien de l’histoire à Gatineau et celle des bâtiments publics principaux du village cri Oujé Bougoumou, dans le Nord-du-Québec, pour lesquels il recevra le Prix d’excellence des Nations-Unies pour sa conception durable.

Le Musée canadien de l'histoire, à Gatineau (archives). Une oeuvre de l'architecte Douglas Cardinal. Photo : Jean-Sébastien Marier/SRC

Maintenant âgé de 84 ans, Douglas Cardinal souligne son nom de famille francophone, un legs de son grand-père qui a quitté Orléans en banlieue d’Ottawa pour s’installer dans l’ouest du pays à l’âge de 15 ans. Un grand-père aux origines francophones, mais aussi algonquines qui épousera une Blackfoot du sud de l’Alberta et qui gagnera sa vie grâce à la traite de la fourrure.

La naissance d’un architecte

Sa grand-mère blackfoot et son père auront une très grande influence sur le jeune Douglas. Ils lui ouvriront les yeux sur l’importance de protéger le territoire, lui apprendront que toute vie est sacrée et doit être honorée et respectée.

Son père, un chasseur et trappeur, consacrera d’ailleurs sa vie à la protection et à la conservation de la faune. « J’ai appris à respecter la nature grâce à lui », souligne Douglas Cardinal.

Élevé au pied des Porcupine Hills, les contreforts des montagnes Rocheuses dans le sud de l’Alberta, il s’inspirera de leur relief ondulé pour créer ses grandes œuvres, et cela grâce à sa mère. C’est elle qui voulait qu’il devienne architecte. Elle avait détecté chez le jeune Douglas un talent indéniable alors qu’il assistait son père dans la fabrication de leur maison et de divers meubles.

Elle l’envoie donc dans un pensionnat autochtone, où contrairement à plusieurs de ses camarades, il en ressort comblé. Ses études en beaux-arts lui permettent de découvrir de grands sculpteurs, peintres et architectes à l’origine de plusieurs grands édifices ecclésiastiques.

Douglas Cardinal poursuit ses études à l’Université de la Colombie-Britannique, mais c’est à l’École d’architecture de l’Université du Texas qu’il se révèle complètement et développe sa technique ondulante qui forgera son nom et sa réputation, à laquelle il intégrera des concepts écologiques basés sur le développement durable.

Il conclura sa formation auprès des anciens qui lui enseigneront les valeurs fondamentales qui les guident. « J’ai totalement embrassé la culture et les cérémonies, et j’ai beaucoup appris de cela, » précise Douglas Cardinal.

Sa carrière se traduit aujourd’hui en une succession de réalisations à la fois originales et complexes ou équilibre et harmonie reflètent les enseignements des aînés de sa communauté. Ceux-ci lui ont appris à réfléchi et à agir en pensant aux conséquences de ses actions sur les sept générations à venir.

Quelques projets et réalisations de Douglas Cardinal Collège régional de Grande Prairie en Alberta (1972)

Centre civique et culturel de St. Albert en Alberta (1984)

École intermédiaire Kainai, dans la communauté des Gens-du-Sang, en Alberta (1995)

National Museum of the American Indian à Washington (2004)

Centre de santé Meno Ya Win à à Sioux Lookout dans le Nord de l’Ontario (2010)

L’Institut culturel cri Aanischaaukamikw à Oujé-Bougoumou au Québec (2011)

Centre pour étudiants Gordon Oakes Redbear de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon (2016)

Le centre pour étudiants autochtones Gordon Oakes Redbear de l'Université de la Saskatchewan. Photo : Eric Anderson/CBC

Le porteur de savoir

Les contributions de Douglas Cardinal ont inspiré la génération montante de créateurs autochtones. Si elle est encore peu nombreuse, elle se démarque par son besoin de briser le moule colonialiste et de puiser, comme l’a fait Douglas Cardinal, dans les enseignements des générations passées.

De jeunes designers et architectes, dit-il, qui ont, comme tout Autochtone, cette manière unique d’appréhender le monde mais qui ont chacun leur façon de l’exprimer, tout en partageant les mêmes valeurs de respect « de notre mère, la planète terre et de toutes les mères sur terre ».

Nous sommes les petits-enfants des générations passées et nous sommes les grands-parents des générations futures alors nous avons une responsabilité vis-à-vis le passé et le futur. Douglas Cardinal

Douglas Cardinal a reçu de nombreuses récompenses, il a aussi été fait officier de l’Ordre du Canada et a été déclaré « Maître mondial de l’architecture contemporaine » par l’International Association of Architects.

L'exposition UNCEDED: Terres en récit est présentée à Venise jusqu'au 25 novembre 2018.